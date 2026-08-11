Сьогоднішня ціна PortugalNationalTeam

Поточна ціна PortugalNationalTeam (POR) сьогодні становить ₴ 0.08252, зі зміною 0.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POR до UAH становить ₴ 0.08252 за POR.

PortugalNationalTeam наразі посідає №1378 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,07M, з циркуляційною пропозицією у 12,96M POR. Протягом останніх 24 годин POR торгувався між ₴ 0.08206 (мінімум) та ₴ 0.08496 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 324.95121150346266728, тоді як історичний мінімум — ₴ 11.807760306384744416.

У короткостроковій динаміці POR змінився на -0.28% за останню годину та на +0.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,68K.

Ринкова інформація щодо PortugalNationalTeam (POR)

Рейтинг No.1378 Ринкова капіталізація ₴ 1,07M₴ 1,07M ₴ 1,07M Обсяг (за 24 год) ₴ 53,68K₴ 53,68K ₴ 53,68K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.65M₴ 1.65M ₴ 1.65M Циркуляційне постачання 12,96M 12,96M 12,96M Максимальна пропозиція 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Загальна пропозиція 19,930,000 19,930,000 19,930,000 Коефіцієнт циркуляції 64.82% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація PortugalNationalTeam — ₴ 1,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,68K. Циркуляційна пропозиція POR — 12,96M, зі загальною пропозицією 19930000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.65M.