Курс PortugalNationalTeam (POR)
Поточна ціна PortugalNationalTeam (POR) сьогодні становить ₴ 0.08252, зі зміною 0.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POR до UAH становить ₴ 0.08252 за POR.
PortugalNationalTeam наразі посідає №1378 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,07M, з циркуляційною пропозицією у 12,96M POR. Протягом останніх 24 годин POR торгувався між ₴ 0.08206 (мінімум) та ₴ 0.08496 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 324.95121150346266728, тоді як історичний мінімум — ₴ 11.807760306384744416.
У короткостроковій динаміці POR змінився на -0.28% за останню годину та на +0.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 53,68K.
No.1378
64.82%
CHZ
Поточна ринкова капіталізація PortugalNationalTeam — ₴ 1,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 53,68K. Циркуляційна пропозиція POR — 12,96M, зі загальною пропозицією 19930000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.65M.
-0.28%
-0.91%
+0.14%
+0.14%
Відстежуйте зміни ціни на PortugalNationalTeam за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0344587
|-0.91%
|30 днів
|₴ +0.00617
|+8.08%
|60 днів
|₴ -0.21218
|-72.00%
|90 днів
|₴ -0.55328
|-87.03%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни POR на ₴ -0.0344587 (-0.91%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00617 (+8.08%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник POR змінився на ₴ -0.21218 (-72.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.55328 (-87.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PortugalNationalTeam зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для PortugalNationalTeam. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
У 2040 році ціна PortugalNationalTeam потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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