Актуальна ціна NVIDIA xStock сьогодні становить 182.54 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NVDAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NVDAX на MEXC вже зараз.

Курс NVIDIA xStock (NVDAX)

Актуальна ціна 1 NVDAX до USD:

$182,44
$182,44$182,44
+0,20%1D
USD
Графік ціни NVIDIA xStock (NVDAX) в реальному часі
Інформація щодо ціни NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 179,28
$ 179,28$ 179,28
Мін. за 24 год
$ 183,2
$ 183,2$ 183,2
Макс. за 24 год

$ 179,28
$ 179,28$ 179,28

$ 183,2
$ 183,2$ 183,2

$ 195,70857372868676
$ 195,70857372868676$ 195,70857372868676

$ 150,17117069595338
$ 150,17117069595338$ 150,17117069595338

+0,21%

+0,20%

+0,53%

+0,53%

Актуальна ціна NVIDIA xStock (NVDAX) становить $ 182,54. За останні 24 години NVDAX торгувався між мінімумом у $ 179,28 і максимумом у $ 183,2, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NVDAX становить $ 195,70857372868676, тоді як його історичний мінімум — $ 150,17117069595338.

Що стосується короткострокових результатів, то NVDAX змінився на +0,21% за останню годину, +0,20% за 24 години та на +0,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NVIDIA xStock (NVDAX)

No.939

$ 16,44M
$ 16,44M$ 16,44M

$ 58,52K
$ 58,52K$ 58,52K

$ 16,44M
$ 16,44M$ 16,44M

90,05K
90,05K 90,05K

--
----

90 053,85708917
90 053,85708917 90 053,85708917

SOL

Поточна ринкова капіталізація NVIDIA xStock — $ 16,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,52K. Циркуляційна пропозиція NVDAX — 90,05K, зі загальною пропозицією 90053.85708917. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,44M.

Історія ціни NVIDIA xStock (NVDAX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на NVIDIA xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,3642+0,20%
30 днів$ +5,03+2,83%
60 днів$ +4,32+2,42%
90 днів$ +8,63+4,96%
Зміна ціни NVIDIA xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NVDAX на $ +0,3642 (+0,20%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NVIDIA xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +5,03 (+2,83%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NVIDIA xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NVDAX змінився на $ +4,32 (+2,42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NVIDIA xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +8,63 (+4,96%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NVIDIA xStock (NVDAX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NVIDIA xStock зараз.

Що таке NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) — це трекер-сертифікат, випущений у форматі токенів Solana SPL та ERC-20. NVDAx відстежує ціну акцій компанії NVIDIA Corp (базового активу). Метою NVDAx є надання відповідним учасникам криптовалютного ринку доступу до ціни акцій NVIDIA Corp із дотриманням регуляторних вимог, водночас зберігаючи переваги блокчейн-технологій.

Проєкт NVIDIA xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NVIDIA xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NVDAX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про NVIDIA xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі NVIDIA xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни NVIDIA xStock (USD)

Скільки коштуватиме NVIDIA xStock (NVDAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NVIDIA xStock (NVDAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NVIDIA xStock.

Перегляньте прогноз ціни NVIDIA xStock вже зараз!

Токеноміка NVIDIA xStock (NVDAX)

Розуміння токеноміки NVIDIA xStock (NVDAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NVDAX зараз!

Як купити NVIDIA xStock (NVDAX)

Шукаєте як купити NVIDIA xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати NVIDIA xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NVDAX до місцевих валют

1 NVIDIA xStock (NVDAX) до VND
4 803 540,1
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AUD
A$279,2862
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до GBP
136,905
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до EUR
156,9844
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до USD
$182,54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MYR
RM770,3188
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TRY
7 675,807
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до JPY
¥27 746,08
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ARS
ARS$270 829,1218
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до RUB
14 862,4068
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до INR
16 030,6628
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до IDR
Rp3 042 332,1164
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PHP
10 700,4948
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до EGP
￡E.8 685,2532
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BRL
R$982,0652
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до CAD
C$255,556
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BDT
22 306,388
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до NGN
266 481,019
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до COP
$713 046,875
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ZAR
R.3 163,4182
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до UAH
7 628,3466
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TZS
T.Sh.454 079,2024
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до VES
Bs38 698,48
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до CLP
$172 682,84
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PKR
Rs51 534,6928
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до KZT
97 980,1704
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до THB
฿5 985,4866
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TWD
NT$5 622,232
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AED
د.إ669,9218
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до CHF
Fr144,2066
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до HKD
HK$1 418,3358
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AMD
֏69 644,4862
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MAD
.د.م1 684,8442
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MXN
$3 358,736
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SAR
ريال684,525
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ETB
Br27 565,3654
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до KES
KSh23 522,1044
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до JOD
د.أ129,42086
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PLN
664,4456
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до RON
лв797,6998
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SEK
kr1 712,2252
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BGN
лв306,6672
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до HUF
Ft61 337,0908
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до CZK
3 822,3876
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до KWD
د.ك55,85724
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ILS
600,5566
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BOB
Bs1 257,7006
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AZN
310,318
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TJS
SM1 684,8442
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до GEL
494,6834
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AOA
Kz167 007,6714
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BHD
.د.ب68,63504
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BMD
$182,54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до DKK
kr1 173,7322
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до HNL
L4 780,7226
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MUR
8 309,2208
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до NAD
$3 161,5928
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до NOK
kr1 821,7492
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до NZD
$315,7942
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PAB
B/.182,54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PGK
K768,4934
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до QAR
ر.ق662,6202
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до RSD
дин.18 427,413
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до UZS
soʻm2 199 276,6026
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ALL
L15 187,328
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ANG
ƒ326,7466
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до AWG
ƒ328,572
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BBD
$365,08
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BAM
KM306,6672
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BIF
Fr536 850,14
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BND
$235,4766
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BSD
$182,54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до JMD
$29 215,527
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до KHR
733 091,5924
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до KMF
Fr77 396,96
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до LAK
3 968 260,7902
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до LKR
රු55 247,5564
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MDL
L3 088,5768
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MGA
Ar814 909,6712
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MOP
P1 456,6692
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MVR
2 792,862
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MWK
MK315 812,454
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до MZN
MT11 666,1314
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до NPR
रु25 586,6318
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до PYG
1 285 446,68
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до RWF
Fr264 500,46
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SBD
$1 500,4788
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SCR
2 520,8774
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SRD
$7 245,0126
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SVC
$1 591,7488
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до SZL
L3 159,7674
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TMT
m638,89
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TND
د.ت534,8422
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до TTD
$1 233,9704
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до UGX
Sh635 969,36
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до XAF
Fr102 952,56
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до XCD
$492,858
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до XOF
Fr102 952,56
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до XPF
Fr18 619,08
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BWP
P2 440,5598
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до BZD
$365,08
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до CVE
$17 323,046
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до DJF
Fr32 309,58
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до DOP
$11 624,1472
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до DZD
د.ج23 748,454
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до FJD
$418,0166
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до GNF
Fr1 573 494,8
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до GTQ
Q1 394,6056
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до GYD
$38 083,3202
1 NVIDIA xStock (NVDAX) до ISK
kr22 269,88

Ресурс NVIDIA xStock

Щоб дізнатися більше про NVIDIA xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтNVIDIA xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NVIDIA xStock

Скільки сьогодні коштує NVIDIA xStock (NVDAX)?
Актуальна ціна NVDAX у USD становить 182,54 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NVDAX до USD?
Поточна ціна NVDAX до USD — $ 182,54. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NVIDIA xStock?
Ринкова капіталізація NVDAX — $ 16,44M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NVDAX?
Циркуляційна пропозиція NVDAX — 90,05K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NVDAX?
NVDAX досяг історичної максимальної ціни у 195,70857372868676 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NVDAX?
Історична мінімальна ціна NVDAX становила 150,17117069595338 USD.
Який обсяг торгівлі NVDAX?
Актуальний обсяг торгівлі NVDAX за 24 години — $ 58,52K USD.
Чи підніметься ціна NVDAX цього року?
NVDAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NVDAX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

