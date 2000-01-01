TIBBIR

TIBBIR ─ токен екосистеми, запущений RelVentureCapital, першою в світі венчурною фірмою, що об'єднує фінтех, штучний інтелект і технологію блокчейн. Як першопрохідці руху «New Fintech», ми будуємо децентралізований фінансовий протокол, керований штучним інтелектом і криптографічними технологіями. TIBBIR слугує не тільки для управління спільнотою, але й як паливо на рівні протоколу, що з'єднує інтелектуальні алгоритми з фінансами ончейн, спрямоване на створення наступного покоління відкритої фінансової інфраструктури.

Ім'яTIBBIR

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписTIBBIR ─ токен екосистеми, запущений RelVentureCapital, першою в світі венчурною фірмою, що об'єднує фінтех, штучний інтелект і технологію блокчейн. Як першопрохідці руху «New Fintech», ми будуємо децентралізований фінансовий протокол, керований штучним інтелектом і криптографічними технологіями. TIBBIR слугує не тільки для управління спільнотою, але й як паливо на рівні протоколу, що з'єднує інтелектуальні алгоритми з фінансами ончейн, спрямоване на створення наступного покоління відкритої фінансової інфраструктури.

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