Сьогоднішня ціна USDGO

Поточна ціна USDGO (USDGO) сьогодні становить ₴ 1,0009, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDGO до UAH становить ₴ 1,0009 за USDGO.

USDGO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- USDGO. Протягом останніх 24 годин USDGO торгувався між ₴ 1,0007 (мінімум) та ₴ 1,0012 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці USDGO змінився на 0,00% за останню годину та на -0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,13M.

Ринкова інформація щодо USDGO (USDGO)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 4,13M₴ 4,13M ₴ 4,13M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація USDGO — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,13M. Циркуляційна пропозиція USDGO — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.