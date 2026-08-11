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Поточна ціна Aztec сьогодні становить 0,0131 UAH. Ринкова капіталізація AZTEC становить 37 722 754,76 UAH. Відстежуйте оновлення цін AZTEC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Aztec сьогодні становить 0,0131 UAH. Ринкова капіталізація AZTEC становить 37 722 754,76 UAH. Відстежуйте оновлення цін AZTEC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AZTEC

Інформація про ціну AZTEC

Що таке AZTEC

Whitepaper AZTEC

Офіційний вебсайт AZTEC

Токеноміка AZTEC

Прогноз ціни AZTEC

Історія AZTEC

Посібник з купівлі AZTEC

Конвертація AZTEC у фіатну валюту

Спот AZTEC

Ф'ючерси AZTEC USDT-M

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Курс Aztec (AZTEC)

Актуальна ціна 1 AZTEC до UAH:

₴0,5889568
₴0,5889568₴0,5889568
-0,90%1D
UAH
Графік ціни Aztec (AZTEC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:57:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Aztec

Поточна ціна Aztec (AZTEC) сьогодні становить ₴ 0,0131, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZTEC до UAH становить ₴ 0,0131 за AZTEC.

Aztec наразі посідає №405 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 37,72M, з циркуляційною пропозицією у 2,88B AZTEC. Протягом останніх 24 годин AZTEC торгувався між ₴ 0,01306 (мінімум) та ₴ 0,01381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,76854749227905051, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,6362532073212959137.

У короткостроковій динаміці AZTEC змінився на 0,00% за останню годину та на -5,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,31K.

Ринкова інформація щодо Aztec (AZTEC)

No.405

₴ 37,72M
₴ 37,72M₴ 37,72M

₴ 63,31K
₴ 63,31K₴ 63,31K

₴ 135,59M
₴ 135,59M₴ 135,59M

2,88B
2,88B 2,88B

10 350 000 000
10 350 000 000 10 350 000 000

10 350 000 000
10 350 000 000 10 350 000 000

27,82%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Aztec — ₴ 37,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,31K. Циркуляційна пропозиція AZTEC — 2,88B, зі загальною пропозицією 10350000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 135,59M.

Історія ціни Aztec у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01306
₴ 0,01306₴ 0,01306
Мін. за 24 год
₴ 0,01381
₴ 0,01381₴ 0,01381
Макс. за 24 год

₴ 0,01306
₴ 0,01306₴ 0,01306

₴ 0,01381
₴ 0,01381₴ 0,01381

₴ 1,76854749227905051
₴ 1,76854749227905051₴ 1,76854749227905051

₴ 0,6362532073212959137
₴ 0,6362532073212959137₴ 0,6362532073212959137

0,00%

-0,89%

-5,69%

-5,69%

Історія ціни Aztec (AZTEC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Aztec за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0053487-0,89%
30 днів₴ -0,00079-5,69%
60 днів₴ -0,00257-16,41%
90 днів₴ -0,01205-47,92%
Зміна ціни Aztec сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AZTEC на ₴ -0,0053487 (-0,89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Aztec за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00079 (-5,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Aztec за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AZTEC змінився на ₴ -0,00257 (-16,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Aztec за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01205 (-47,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Aztec (AZTEC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Aztec зараз.

Аналіз для Aztec

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Aztec. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Aztec сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку AZTEC: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

AZTEC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься поблизу вузлового рівня 0,01363. Ціна знаходиться між рівнем S1 та центральним значенням 0,01369. Система скользящих середніх демонструє бичаче упорядкування. Індикатор MACD сформував сигнал перехрестя падіння. RSI перебуває в нейтральній зоні. Швидкість і повільні лінії показують розшарування. Короткострокова волатильність залишається в стані згортання. Вище рівень опору R1 на 0,01377 відстає від поточної ціни на 1,0%. Нижче рівень підтримки S2 на 0,01356 відстає від поточної ціни на 0,5%. Центральний рівень 0,01369 служить близьким орієнтиром. Далекий рівень опору R2 на 0,01383 надає простір для подальшого зростання. Ринкова структура перебуває в діапазоні коливань; сили биків і ведмедів ведуть боротьбу в узькому діапазоні.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Aztec

Прогноз ціни Aztec (AZTEC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AZTEC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Aztec (AZTEC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Aztec потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Aztec у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AZTEC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Aztec.

Як купити та інвестувати Aztec в Україна

Готові розпочати торгівлю з Aztec? Купівля AZTEC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Aztec. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Aztec (AZTEC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Aztec буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Aztec (AZTEC)

Що ви можете зробити з Aztec

Володіння Aztec відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Aztec (AZTEC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Aztec (AZTEC)

Aztec — це провідний платформний плагін рівня 2 на Ethereum, що забезпечує конфіденційність, надаючи розробникам можливість створювати застосунки, що захищають конфіденційність користувачів. Проєкт, підтриманий раундом Series B на 100 млн $, очоленим a16z, розвиває команда провідних криптографів, які створили стандарт клієнтського доведення без довіри, що робить можливими застосунки зі збереженням приватності.

Ресурс Aztec

Щоб дізнатися більше про Aztec, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAztec
Оглядач блокчейну

Категорія :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

Люди також запитують: Інші запитання про Aztec

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:57:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aztec (AZTEC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AZTEC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію AZTEC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю AZTECUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Aztec (AZTEC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Aztec у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
AZTEC/USDT
₴0,588059
₴0,588059₴0,588059
-1,13%
4.75M (USDT)
AZTEC/USDC
₴0,588059
₴0,588059₴0,588059
-0,83%
4.08M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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