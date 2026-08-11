Сьогоднішня ціна Aztec

Поточна ціна Aztec (AZTEC) сьогодні становить ₴ 0,0131, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AZTEC до UAH становить ₴ 0,0131 за AZTEC.

Aztec наразі посідає №405 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 37,72M, з циркуляційною пропозицією у 2,88B AZTEC. Протягом останніх 24 годин AZTEC торгувався між ₴ 0,01306 (мінімум) та ₴ 0,01381 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,76854749227905051, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,6362532073212959137.

У короткостроковій динаміці AZTEC змінився на 0,00% за останню годину та на -5,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 63,31K.

Ринкова інформація щодо Aztec (AZTEC)

Рейтинг No.405 Ринкова капіталізація ₴ 37,72M₴ 37,72M ₴ 37,72M Обсяг (за 24 год) ₴ 63,31K₴ 63,31K ₴ 63,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 135,59M₴ 135,59M ₴ 135,59M Циркуляційне постачання 2,88B 2,88B 2,88B Максимальна пропозиція 10 350 000 000 10 350 000 000 10 350 000 000 Загальна пропозиція 10 350 000 000 10 350 000 000 10 350 000 000 Коефіцієнт циркуляції 27,82% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Aztec — ₴ 37,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 63,31K. Циркуляційна пропозиція AZTEC — 2,88B, зі загальною пропозицією 10350000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 135,59M.