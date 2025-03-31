GUN

GUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.

Ім'яGUN

РейтингNo.616

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2.49%

Циркуляційна пропозиція787,833,333

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0787%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.11519365257037809,2025-03-31

Найнижча ціна0.04052780014120506,2025-04-04

Публічний блокчейнGUNZ

ОписGUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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