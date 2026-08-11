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Поточна ціна Manchester City Fan сьогодні становить 0.3654 UAH. Ринкова капіталізація CITY становить 4,944,870.1386 UAH. Відстежуйте оновлення цін CITY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Manchester City Fan сьогодні становить 0.3654 UAH. Ринкова капіталізація CITY становить 4,944,870.1386 UAH. Відстежуйте оновлення цін CITY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Manchester City Fan (CITY)

Актуальна ціна 1 CITY до UAH:

₴16.402806
₴16.402806₴16.402806
-1.05%1D
UAH
Графік ціни Manchester City Fan (CITY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Manchester City Fan

Поточна ціна Manchester City Fan (CITY) сьогодні становить ₴ 0.3654, зі зміною 1.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CITY до UAH становить ₴ 0.3654 за CITY.

Manchester City Fan наразі посідає №1191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,94M, з циркуляційною пропозицією у 13,53M CITY. Протягом останніх 24 годин CITY торгувався між ₴ 0.3654 (мінімум) та ₴ 0.3732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,656.4078734245, тоді як історичний мінімум — ₴ 16.3812352355735293765.

У короткостроковій динаміці CITY змінився на -0.33% за останню годину та на +0.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,69K.

Ринкова інформація щодо Manchester City Fan (CITY)

No.1191

₴ 4,94M
₴ 4,94M₴ 4,94M

₴ 55,69K
₴ 55,69K₴ 55,69K

₴ 7.21M
₴ 7.21M₴ 7.21M

13,53M
13,53M 13,53M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

68.55%

CHZ

Поточна ринкова капіталізація Manchester City Fan — ₴ 4,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,69K. Циркуляційна пропозиція CITY — 13,53M, зі загальною пропозицією 19740000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7.21M.

Історія ціни Manchester City Fan у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.3654
₴ 0.3654₴ 0.3654
Мін. за 24 год
₴ 0.3732
₴ 0.3732₴ 0.3732
Макс. за 24 год

₴ 0.3654
₴ 0.3654₴ 0.3654

₴ 0.3732
₴ 0.3732₴ 0.3732

₴ 1,656.4078734245
₴ 1,656.4078734245₴ 1,656.4078734245

₴ 16.3812352355735293765
₴ 16.3812352355735293765₴ 16.3812352355735293765

-0.33%

-1.05%

+0.52%

+0.52%

Історія ціни Manchester City Fan (CITY) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Manchester City Fan за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.174057-1.05%
30 днів₴ -0.0242-6.22%
60 днів₴ -0.0402-9.92%
90 днів₴ -0.2268-38.30%
Зміна ціни Manchester City Fan сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CITY на ₴ -0.174057 (-1.05%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Manchester City Fan за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0242 (-6.22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Manchester City Fan за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CITY змінився на ₴ -0.0402 (-9.92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Manchester City Fan за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.2268 (-38.30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Manchester City Fan (CITY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Manchester City Fan зараз.

Аналіз для Manchester City Fan

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Manchester City Fan. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Manchester City Fan сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CITY: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 На таймфреймі 4h ціна CITY_USDT становить 0,5136, що знаходиться нижче центрального рівня 0,517 і перебуває в зоні згущення між підтримкою S1 на рівні 0,508 та центральним рівнем. Система скользящих середніх демонструє загальний сигнал «купити», а ціна розташована у технічній структурі, яка характеризується бичачим розташуванням. На поточному рівні відстань до нижньої підтримки S1 становить лише 1,1%, а опір R1 знаходиться на рівні 0,529. 【Стан енергетики ринку】 Системи MA та EMA показують одностайну конфігурацію «купити» зі співпадінням 7-ти сигналів «купити» та 0-ти сигналів «продати». Індикатори короткострокового, середньострокового та довгострокового трендів продовжують рухатися у однаковому напрямку. MACD перебуває у стані «мертвої розбіжності», при цьому швидка та повільна лінії демонструють розбіжність у динаміці. RSI залишається у нейтральному діапазоні, а розподіл енергії не вказує на явну перевагу будь-якого напрямку.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Manchester City Fan?

Ціни на токени CITY залежать від результатів виступів Манчестер Сіті, результатів матчів, трансферів гравців, участі у Лізі чемпіонів, рівня залученості фанатів, загального настрою на криптовалютному ринку, обсягу торгів, корисності токенів у фан-екосистемі, оголошень про партнерські угоди та сезонних подій футбольного календаря.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Manchester City Fan?

Люди хочуть знати ціну токена Manchester City Fan (CITY) сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, обчислення прибутку/збитків та аналіз настроїв на ринку. Як фан-токен, коливання ціни відображають результати гри команди, новини та рівень залученості уболівальників.

Прогноз ціни Manchester City Fan

Прогноз ціни Manchester City Fan (CITY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CITY у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Manchester City Fan (CITY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Manchester City Fan потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Manchester City Fan у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CITY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Manchester City Fan.

Як купити та інвестувати Manchester City Fan в Україна

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Крок 1

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Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
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Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
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Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

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Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Manchester City Fan буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Manchester City Fan (CITY)

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Що таке Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

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Whitepaper
Офіційний вебсайтManchester City Fan
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:07:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Manchester City Fan (CITY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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CITY USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Manchester City Fan (CITY) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Manchester City Fan у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CITY/USDT
₴16.452185
₴16.452185₴16.452185
-0.86%
151.24K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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