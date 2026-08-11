Сьогоднішня ціна Manchester City Fan

Поточна ціна Manchester City Fan (CITY) сьогодні становить ₴ 0.3654, зі зміною 1.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CITY до UAH становить ₴ 0.3654 за CITY.

Manchester City Fan наразі посідає №1191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,94M, з циркуляційною пропозицією у 13,53M CITY. Протягом останніх 24 годин CITY торгувався між ₴ 0.3654 (мінімум) та ₴ 0.3732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,656.4078734245, тоді як історичний мінімум — ₴ 16.3812352355735293765.

У короткостроковій динаміці CITY змінився на -0.33% за останню годину та на +0.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,69K.

Ринкова інформація щодо Manchester City Fan (CITY)

Рейтинг No.1191 Ринкова капіталізація ₴ 4,94M₴ 4,94M ₴ 4,94M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,69K₴ 55,69K ₴ 55,69K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 7.21M₴ 7.21M ₴ 7.21M Циркуляційне постачання 13,53M 13,53M 13,53M Максимальна пропозиція 19,740,000 19,740,000 19,740,000 Загальна пропозиція 19,740,000 19,740,000 19,740,000 Коефіцієнт циркуляції 68.55% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація Manchester City Fan — ₴ 4,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,69K. Циркуляційна пропозиція CITY — 13,53M, зі загальною пропозицією 19740000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7.21M.