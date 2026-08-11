Курс Manchester City Fan (CITY)
Поточна ціна Manchester City Fan (CITY) сьогодні становить ₴ 0.3654, зі зміною 1.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CITY до UAH становить ₴ 0.3654 за CITY.
Manchester City Fan наразі посідає №1191 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 4,94M, з циркуляційною пропозицією у 13,53M CITY. Протягом останніх 24 годин CITY торгувався між ₴ 0.3654 (мінімум) та ₴ 0.3732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,656.4078734245, тоді як історичний мінімум — ₴ 16.3812352355735293765.
У короткостроковій динаміці CITY змінився на -0.33% за останню годину та на +0.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,69K.
No.1191
68.55%
CHZ
Поточна ринкова капіталізація Manchester City Fan — ₴ 4,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,69K. Циркуляційна пропозиція CITY — 13,53M, зі загальною пропозицією 19740000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7.21M.
-0.33%
-1.05%
+0.52%
+0.52%
Відстежуйте зміни ціни на Manchester City Fan за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.174057
|-1.05%
|30 днів
|₴ -0.0242
|-6.22%
|60 днів
|₴ -0.0402
|-9.92%
|90 днів
|₴ -0.2268
|-38.30%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CITY на ₴ -0.174057 (-1.05%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0242 (-6.22%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CITY змінився на ₴ -0.0402 (-9.92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.2268 (-38.30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Manchester City Fan (CITY)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Manchester City Fan зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Manchester City Fan. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CITY: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】 На таймфреймі 4h ціна CITY_USDT становить 0,5136, що знаходиться нижче центрального рівня 0,517 і перебуває в зоні згущення між підтримкою S1 на рівні 0,508 та центральним рівнем. Система скользящих середніх демонструє загальний сигнал «купити», а ціна розташована у технічній структурі, яка характеризується бичачим розташуванням. На поточному рівні відстань до нижньої підтримки S1 становить лише 1,1%, а опір R1 знаходиться на рівні 0,529. 【Стан енергетики ринку】 Системи MA та EMA показують одностайну конфігурацію «купити» зі співпадінням 7-ти сигналів «купити» та 0-ти сигналів «продати». Індикатори короткострокового, середньострокового та довгострокового трендів продовжують рухатися у однаковому напрямку. MACD перебуває у стані «мертвої розбіжності», при цьому швидка та повільна лінії демонструють розбіжність у динаміці. RSI залишається у нейтральному діапазоні, а розподіл енергії не вказує на явну перевагу будь-якого напрямку.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Manchester City Fan потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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