Курс Data Network (DATA)
Поточна ціна Data Network (DATA) сьогодні становить ₴ 0.2074, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DATA до UAH становить ₴ 0.2074 за DATA.
Data Network наразі посідає №167 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 73,90M, з циркуляційною пропозицією у 356,32M DATA. Протягом останніх 24 годин DATA торгувався між ₴ 0.207 (мінімум) та ₴ 0.2144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 668.49812033433913978, тоді як історичний мінімум — ₴ 12.36226669804379835.
У короткостроковій динаміці DATA змінився на -0.25% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,03K.
No.167
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Поточна ринкова капіталізація Data Network — ₴ 73,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,03K. Циркуляційна пропозиція DATA — 356,32M, зі загальною пропозицією 1029849510. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 213.59M.
-0.25%
-0.43%
-3.49%
-3.49%
Відстежуйте зміни ціни на Data Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.040207
|-0.43%
|30 днів
|₴ -0.0674
|-24.53%
|60 днів
|₴ +0.0574
|+38.26%
|90 днів
|₴ +0.0574
|+38.26%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни DATA на ₴ -0.040207 (-0.43%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0674 (-24.53%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник DATA змінився на ₴ +0.0574 (+38.26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.0574 (+38.26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Data Network (DATA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Data Network зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Data Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку DATA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
DATA_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,2091. Текуща ціна — 0,2093 — знаходиться впритул до опорного рівня R1 на позначці 0,2095. Ціна коливається у вузькому діапазоні між рівнями S2 і R2. Система ключових рівнів демонструє бичачу структуру. Група простих середніх (SMA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізують про покупки. Згідність індикаторів вказує на короткостроковий зростаючий тренд. Індекс MACD сформував золоте перетинання: швидка та повільна лінії розвивають зростаючу динаміку. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не свідчать про крайню перекупленість. Волатильність залишається на низькому рівні, зберігаючи згасаючий характер. Полотно Болінджера має помірно розкриті межі. Динаміка купівельної та продажної активності розподілена нерівномірно: сила покупців переважає, а продажів поки немає. Основний акцент зосереджений на спробах ціни пробити рівень опору. Найближчий опір знаходиться на позначці 0,2095 — це лише 2 базових пункти від поточної ціни. Наступний рівень опору розташований на 0,2101. Унизу підтримка встановлена на 0,2085 — це 8 базових пунктів від поточної ціни. Ключова підтримка розташована на 0,2081. Ключові рівні концентруються навколо поточної ціни, забезпечуючи відносну симетрію як угору, так і вниз. Межі торгового діапазону чітко визначені.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Data Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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DATA — це світова мережа даних для AI. Через мережу застосунків-контриб’юторів, публічний аудиторський шар Trace та мережу обробки Poseidon вона дозволяє AI-лабораторіям отримувати реальні людські дані у великому масштабі, підтверджувати їхнє походження та довіряти їхній якості. У результаті створюються дані, на яких може будуватися передовий AI, з перевірюваним підтвердженням для кожного запису в аудиторованій інфраструктурі.
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