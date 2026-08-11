Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Data Network сьогодні становить 0.2074 UAH. Ринкова капіталізація DATA становить 73,901,270.5302 UAH. Відстежуйте оновлення цін DATA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Data Network сьогодні становить 0.2074 UAH. Ринкова капіталізація DATA становить 73,901,270.5302 UAH. Відстежуйте оновлення цін DATA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DATA

Інформація про ціну DATA

Що таке DATA

Whitepaper DATA

Офіційний вебсайт DATA

Токеноміка DATA

Прогноз ціни DATA

Історія DATA

Посібник з купівлі DATA

Конвертація DATA у фіатну валюту

Спот DATA

Ф'ючерси DATA USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Data Network

Курс Data Network (DATA)

Актуальна ціна 1 DATA до UAH:

₴9.310186
₴9.310186₴9.310186
-0,43%1D
UAH
Графік ціни Data Network (DATA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Data Network

Поточна ціна Data Network (DATA) сьогодні становить ₴ 0.2074, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DATA до UAH становить ₴ 0.2074 за DATA.

Data Network наразі посідає №167 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 73,90M, з циркуляційною пропозицією у 356,32M DATA. Протягом останніх 24 годин DATA торгувався між ₴ 0.207 (мінімум) та ₴ 0.2144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 668.49812033433913978, тоді як історичний мінімум — ₴ 12.36226669804379835.

У короткостроковій динаміці DATA змінився на -0.25% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,03K.

Ринкова інформація щодо Data Network (DATA)

No.167

₴ 73,90M
₴ 73,90M₴ 73,90M

₴ 94,03K
₴ 94,03K₴ 94,03K

₴ 213.59M
₴ 213.59M₴ 213.59M

356,32M
356,32M 356,32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

Поточна ринкова капіталізація Data Network — ₴ 73,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,03K. Циркуляційна пропозиція DATA — 356,32M, зі загальною пропозицією 1029849510. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 213.59M.

Історія ціни Data Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.207
₴ 0.207₴ 0.207
Мін. за 24 год
₴ 0.2144
₴ 0.2144₴ 0.2144
Макс. за 24 год

₴ 0.207
₴ 0.207₴ 0.207

₴ 0.2144
₴ 0.2144₴ 0.2144

₴ 668.49812033433913978
₴ 668.49812033433913978₴ 668.49812033433913978

₴ 12.36226669804379835
₴ 12.36226669804379835₴ 12.36226669804379835

-0.25%

-0.43%

-3.49%

-3.49%

Історія ціни Data Network (DATA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Data Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.040207-0.43%
30 днів₴ -0.0674-24.53%
60 днів₴ +0.0574+38.26%
90 днів₴ +0.0574+38.26%
Зміна ціни Data Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DATA на ₴ -0.040207 (-0.43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Data Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0674 (-24.53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Data Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DATA змінився на ₴ +0.0574 (+38.26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Data Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.0574 (+38.26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Data Network (DATA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Data Network зараз.

Аналіз для Data Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Data Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Data Network сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку DATA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

DATA_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,2091. Текуща ціна — 0,2093 — знаходиться впритул до опорного рівня R1 на позначці 0,2095. Ціна коливається у вузькому діапазоні між рівнями S2 і R2. Система ключових рівнів демонструє бичачу структуру. Група простих середніх (SMA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізують про покупки. Згідність індикаторів вказує на короткостроковий зростаючий тренд. Індекс MACD сформував золоте перетинання: швидка та повільна лінії розвивають зростаючу динаміку. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не свідчать про крайню перекупленість. Волатильність залишається на низькому рівні, зберігаючи згасаючий характер. Полотно Болінджера має помірно розкриті межі. Динаміка купівельної та продажної активності розподілена нерівномірно: сила покупців переважає, а продажів поки немає. Основний акцент зосереджений на спробах ціни пробити рівень опору. Найближчий опір знаходиться на позначці 0,2095 — це лише 2 базових пункти від поточної ціни. Наступний рівень опору розташований на 0,2101. Унизу підтримка встановлена на 0,2085 — це 8 базових пунктів від поточної ціни. Ключова підтримка розташована на 0,2081. Ключові рівні концентруються навколо поточної ціни, забезпечуючи відносну симетрію як угору, так і вниз. Межі торгового діапазону чітко визначені.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Data Network?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Story Protocol (IP):

1. Якість IP-активів: Вартість та популярність інтелектуальної власності, зареєстрованої на платформі.
2. Прийняття платформи: Кількість творців, розробників та користувачів, які використовують протокол.
3. Генерація доходів: Ліцензійні збори та роялті, що проходять через екосистему.
4. Ринковий настрій: Загальні умови крипторинку та довіра інвесторів.
5. **Партнерства: Стратегічні альянси з провідними власниками інтелектуальної власності, компаніями розваг або технологічними фірмами.
6. Корисність токенів: Запит на IP-токени для управління, стейкінгу та транзакцій на платформі.
7. **Регуляторний середовищ: Юридична прозорість щодо токенізації IP-активів та нормативних положень щодо NFT.
8. **Конкуренція: Ефективність порівняно з іншими платформами для IP та NFT.
9. **Технічний розвиток: Оновлення протоколу, нові функції та покращення масштабованості.
10. **Динаміка пропозиції: Графіки випуску токенів, механізми спалювання та зміни обігу.

Ці фактори взаємодіють між собою й визначають ринкову оцінку та коливання цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Data Network?

Люди хочуть знати ціну токенів Story Protocol (IP) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Прийняття інвестиційних рішень – трейдери потребують актуальних цін, щоб купувати чи продавати в оптимальний час.
2. Відстеження портфелю – інвестори слідкують за змінами вартості своїх активів.
3. Ринковий аналіз – рух цін свідчить про стан проекту та тенденції його прийняття на ринку.
4. Дефі-діяльність – поточні ціни необхідні для стекінгу, кредитування або надання ліквідності.

Прогноз ціни Data Network

Прогноз ціни Data Network (DATA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DATA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Data Network (DATA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Data Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Data Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DATA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Data Network.

Як купити та інвестувати Data Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з Data Network? Купівля DATA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Data Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Data Network (DATA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Data Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Data Network (DATA)

Що ви можете зробити з Data Network

Володіння Data Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Data Network (DATA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Data Network (DATA)

DATA — це світова мережа даних для AI. Через мережу застосунків-контриб’юторів, публічний аудиторський шар Trace та мережу обробки Poseidon вона дозволяє AI-лабораторіям отримувати реальні людські дані у великому масштабі, підтверджувати їхнє походження та довіряти їхній якості. У результаті створюються дані, на яких може будуватися передовий AI, з перевірюваним підтвердженням для кожного запису в аудиторованій інфраструктурі.

Ресурс Data Network

Щоб дізнатися більше про Data Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтData Network
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

Люди також запитують: Інші запитання про Data Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:14:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Data Network (DATA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Data Network

DATA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DATA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DATAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Data Network (DATA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Data Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DATA/USDT
₴9.323653
₴9.323653₴9.323653
-0.38%
448.74K (USDT)
DATA/USDC
₴9.319164
₴9.319164₴9.319164
-0.47%
267.23K (USDT)
DATA/ETH
₴0.004973812
₴0.004973812₴0.004973812
-0.27%
50.99K (USDT)
DATA/BTC
₴0.00014566805
₴0.00014566805₴0.00014566805
+0.18%
86.00K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴17.9560
₴17.9560₴17.9560

+300.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.68187
₴21.68187₴21.68187

+866.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7442762
₴0.7442762₴0.7442762

+32.32%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.923085
₴7.923085₴7.923085

-12.58%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴177.306522
₴177.306522₴177.306522

+119.29%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21.68187
₴21.68187₴21.68187

+866.00%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.30971064
₴1.30971064₴1.30971064

+95.85%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴177.306522
₴177.306522₴177.306522

+119.29%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0.016407295
₴0.016407295₴0.016407295

+17.14%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0.3330838
₴0.3330838₴0.3330838

+23.87%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DATA до UAH

Сума

DATA
DATA
UAH
UAH

1 DATA = 9.310186 UAH