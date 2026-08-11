Сьогоднішня ціна Data Network

Поточна ціна Data Network (DATA) сьогодні становить ₴ 0.2074, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DATA до UAH становить ₴ 0.2074 за DATA.

Data Network наразі посідає №167 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 73,90M, з циркуляційною пропозицією у 356,32M DATA. Протягом останніх 24 годин DATA торгувався між ₴ 0.207 (мінімум) та ₴ 0.2144 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 668.49812033433913978, тоді як історичний мінімум — ₴ 12.36226669804379835.

У короткостроковій динаміці DATA змінився на -0.25% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,03K.

Ринкова інформація щодо Data Network (DATA)

Рейтинг No.167 Ринкова капіталізація ₴ 73,90M₴ 73,90M ₴ 73,90M Обсяг (за 24 год) ₴ 94,03K₴ 94,03K ₴ 94,03K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 213.59M₴ 213.59M ₴ 213.59M Циркуляційне постачання 356,32M 356,32M 356,32M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 Публічний блокчейн STORY

Поточна ринкова капіталізація Data Network — ₴ 73,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,03K. Циркуляційна пропозиція DATA — 356,32M, зі загальною пропозицією 1029849510. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 213.59M.