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Поточна ціна Beldex сьогодні становить 0,09138 UAH. Ринкова капіталізація BDX становить 707 124 220,2574014861 UAH. Відстежуйте оновлення цін BDX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Beldex сьогодні становить 0,09138 UAH. Ринкова капіталізація BDX становить 707 124 220,2574014861 UAH. Відстежуйте оновлення цін BDX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BDX

Інформація про ціну BDX

Що таке BDX

Whitepaper BDX

Офіційний вебсайт BDX

Токеноміка BDX

Прогноз ціни BDX

Історія BDX

Посібник з купівлі BDX

Конвертація BDX у фіатну валюту

Спот BDX

Ф'ючерси BDX USDT-M

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Курс Beldex (BDX)

Актуальна ціна 1 BDX до UAH:

₴4,1020482
₴4,1020482₴4,1020482
-1,12%1D
UAH
Графік ціни Beldex (BDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Beldex

Поточна ціна Beldex (BDX) сьогодні становить ₴ 0,09138, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDX до UAH становить ₴ 0,09138 за BDX.

Beldex наразі посідає №208 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 707,12M, з циркуляційною пропозицією у 7,74B BDX. Протягом останніх 24 годин BDX торгувався між ₴ 0,0909 (мінімум) та ₴ 0,09806 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,70252424096018, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5548487693899239137.

У короткостроковій динаміці BDX змінився на -0,21% за останню годину та на +12,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 875,83K.

Ринкова інформація щодо Beldex (BDX)

No.208

₴ 707,12M
₴ 707,12M₴ 707,12M

₴ 875,83K
₴ 875,83K₴ 875,83K

₴ 908,13M
₴ 908,13M₴ 908,13M

7,74B
7,74B 7,74B

9 937 902 121,442345
9 937 902 121,442345 9 937 902 121,442345

BDX

Поточна ринкова капіталізація Beldex — ₴ 707,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 875,83K. Циркуляційна пропозиція BDX — 7,74B, зі загальною пропозицією 9937902121.442345. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 908,13M.

Історія ціни Beldex у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0909
₴ 0,0909₴ 0,0909
Мін. за 24 год
₴ 0,09806
₴ 0,09806₴ 0,09806
Макс. за 24 год

₴ 0,0909
₴ 0,0909₴ 0,0909

₴ 0,09806
₴ 0,09806₴ 0,09806

₴ 7,70252424096018
₴ 7,70252424096018₴ 7,70252424096018

₴ 0,5548487693899239137
₴ 0,5548487693899239137₴ 0,5548487693899239137

-0,21%

-1,11%

+12,78%

+12,78%

Історія ціни Beldex (BDX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Beldex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0464633-1,11%
30 днів₴ +0,00405+4,63%
60 днів₴ +0,01144+14,31%
90 днів₴ +0,01152+14,42%
Зміна ціни Beldex сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BDX на ₴ -0,0464633 (-1,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Beldex за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00405 (+4,63%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Beldex за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BDX змінився на ₴ +0,01144 (+14,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Beldex за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,01152 (+14,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Beldex (BDX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Beldex зараз.

Аналіз для Beldex

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Beldex. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Beldex сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BDX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BDX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,09186. Ціна знаходиться вище центрального діапазону 0,0911 і перевищила опір R1 на рівні 0,0916. Наразі актив перебуває у верхній частині діапазону між S2 і R2. Система скользящих середніх сигнализує про короткостроковий сигнал покупки, при цьому група EMA коливається біля нульової лінії. Індикатор MACD сформував паттерн «смертельний перехресний знак», що свідчить про розбіжність у напрямку імпульсу. Показник RSI знаходиться в нейтральному діапазоні, не демонструючи ознак перекупленості або перепроданості. Рівень волатильності залишається звичним, а згортання полос Болінджера вказує на передвісники зміни тренду. Швидкі та повільні індикатори працюють у різних діапазонах, що свідчить про відсутність концентрованого вивільнення бичачого імпульсу. Найближча ключова рівновага — опір R2 на рівні 0,0923, що відстає від поточного курсу на 0,47%. Унизу підтримка S1 розташована на рівні 0,0904, що відстає від поточного курсу на 0,96%. Далека опорна точка S2 знаходиться на рівні 0,0900, яка формують нижню межу діапазону. Рівень R1 на позначці 0,0916 уже став базою для найближчого тестування.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Beldex?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Beldex (BDX):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Прийняття та інтеграція екосистеми Beldex, орієнтованої на конфіденційність, а також DApps
3. Використання мережі та обсяг транзакцій
4. Запит на стейкінг майстернод та винагороди за нього
5. Прогрес у розробці та партнерські зв’язки
6. Новини щодо регулювання, які впливають на приватні криптовалюти
7. Конкуренція з іншими криптовалютами, що пропонують конфіденційність
8. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
9. Розвиток спільноти та маркетингові зусилля
10. Технічний аналіз та рухи «китів»

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Beldex?

Люди хочуть знати ціну Beldex (BDX) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження вартості портфелю, визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку, оцінювання результатів інвестицій та отримання актуальної інформації про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Beldex

Прогноз ціни Beldex (BDX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BDX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Beldex (BDX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Beldex потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Beldex у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BDX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Beldex.

Як купити та інвестувати Beldex в Україна

Готові розпочати торгівлю з Beldex? Купівля BDX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Beldex. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Beldex (BDX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Beldex буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Beldex (BDX)

Що ви можете зробити з Beldex

Володіння Beldex відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Beldex (BDX) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Beldex (BDX)

Beldex — це провідна конфіденційна екосистема dApp, що складається з децентралізованих і конфіденційних застосунків, які включають BChat, BelNet, браузер Beldex, протокол Beldex і міст Beldex. Проєкт Beldex покликаний підвищити вашу конфіденційність в Інтернеті.

Ресурс Beldex

Щоб дізнатися більше про Beldex, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBeldex
Оглядач блокчейну

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BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Beldex

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Beldex (BDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Beldex

BDX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BDX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BDXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Beldex (BDX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Beldex у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BDX/USDT
₴4,111924
₴4,111924₴4,111924
-0,89%
9.54M (USDT)
BDX/BTC
₴0,000064349815
₴0,000064349815₴0,000064349815
-0,54%
4.44M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BDX = 4,1020481 UAH