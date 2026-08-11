Курс Beldex (BDX)
Поточна ціна Beldex (BDX) сьогодні становить ₴ 0,09138, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDX до UAH становить ₴ 0,09138 за BDX.
Beldex наразі посідає №208 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 707,12M, з циркуляційною пропозицією у 7,74B BDX. Протягом останніх 24 годин BDX торгувався між ₴ 0,0909 (мінімум) та ₴ 0,09806 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,70252424096018, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5548487693899239137.
У короткостроковій динаміці BDX змінився на -0,21% за останню годину та на +12,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 875,83K.
No.208
BDX
Поточна ринкова капіталізація Beldex — ₴ 707,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 875,83K. Циркуляційна пропозиція BDX — 7,74B, зі загальною пропозицією 9937902121.442345. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 908,13M.
-0,21%
-1,11%
+12,78%
+12,78%
Відстежуйте зміни ціни на Beldex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0464633
|-1,11%
|30 днів
|₴ +0,00405
|+4,63%
|60 днів
|₴ +0,01144
|+14,31%
|90 днів
|₴ +0,01152
|+14,42%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BDX на ₴ -0,0464633 (-1,11%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00405 (+4,63%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BDX змінився на ₴ +0,01144 (+14,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,01152 (+14,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Beldex (BDX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Beldex зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Beldex. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BDX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BDX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,09186. Ціна знаходиться вище центрального діапазону 0,0911 і перевищила опір R1 на рівні 0,0916. Наразі актив перебуває у верхній частині діапазону між S2 і R2. Система скользящих середніх сигнализує про короткостроковий сигнал покупки, при цьому група EMA коливається біля нульової лінії. Індикатор MACD сформував паттерн «смертельний перехресний знак», що свідчить про розбіжність у напрямку імпульсу. Показник RSI знаходиться в нейтральному діапазоні, не демонструючи ознак перекупленості або перепроданості. Рівень волатильності залишається звичним, а згортання полос Болінджера вказує на передвісники зміни тренду. Швидкі та повільні індикатори працюють у різних діапазонах, що свідчить про відсутність концентрованого вивільнення бичачого імпульсу. Найближча ключова рівновага — опір R2 на рівні 0,0923, що відстає від поточного курсу на 0,47%. Унизу підтримка S1 розташована на рівні 0,0904, що відстає від поточного курсу на 0,96%. Далека опорна точка S2 знаходиться на рівні 0,0900, яка формують нижню межу діапазону. Рівень R1 на позначці 0,0916 уже став базою для найближчого тестування.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Beldex потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з Beldex? Купівля BDX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Beldex. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Beldex (BDX).
Володіння Beldex відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Beldex (BDX) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Beldex — це провідна конфіденційна екосистема dApp, що складається з децентралізованих і конфіденційних застосунків, які включають BChat, BelNet, браузер Beldex, протокол Beldex і міст Beldex. Проєкт Beldex покликаний підвищити вашу конфіденційність в Інтернеті.
Щоб дізнатися більше про Beldex, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію BDX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BDXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Beldex у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.