Сьогоднішня ціна Beldex

Поточна ціна Beldex (BDX) сьогодні становить ₴ 0,09138, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BDX до UAH становить ₴ 0,09138 за BDX.

Beldex наразі посідає №208 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 707,12M, з циркуляційною пропозицією у 7,74B BDX. Протягом останніх 24 годин BDX торгувався між ₴ 0,0909 (мінімум) та ₴ 0,09806 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,70252424096018, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5548487693899239137.

У короткостроковій динаміці BDX змінився на -0,21% за останню годину та на +12,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 875,83K.

Ринкова інформація щодо Beldex (BDX)

Рейтинг No.208 Ринкова капіталізація ₴ 707,12M₴ 707,12M ₴ 707,12M Обсяг (за 24 год) ₴ 875,83K₴ 875,83K ₴ 875,83K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 908,13M₴ 908,13M ₴ 908,13M Циркуляційне постачання 7,74B 7,74B 7,74B Загальна пропозиція 9 937 902 121,442345 9 937 902 121,442345 9 937 902 121,442345 Публічний блокчейн BDX

Поточна ринкова капіталізація Beldex — ₴ 707,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 875,83K. Циркуляційна пропозиція BDX — 7,74B, зі загальною пропозицією 9937902121.442345. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 908,13M.