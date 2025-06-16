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Курс Defi App (HOME)

USD

Графік ціни Defi App (HOME) в реальному часі

$0,02668
$0,02668$0,02668
-1,33%(1D)

Дані та інформація про ціну HOME в реальному часі

Поточна ціна Defi App (HOME) сьогодні становить 0,02667 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна HOME у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Defi App:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 10,11M USD
- Зміна ціни Defi App протягом дня – -1,33%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники HOMEUSD

Відстежуйте зміни ціни на Defi App за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0003596-1,32%
30 днів$ +0,01667+166,70%
60 днів$ +0,01668+166,80%
90 днів$ +0,01668+166,80%
Зміна ціни Defi App сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOME на $ -0,0003596 (-1,32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Defi App за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01667 (+166,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Defi App за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOME змінився на $ +0,01668 (+166,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Defi App за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01668 (+166,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну HOME

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Defi App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,02536
$ 0,02536$ 0,02536

$ 0,02789
$ 0,02789$ 0,02789

$ 0,05334
$ 0,05334$ 0,05334

-0,49%

-1,32%

+166,80%

Ринкова інформація HOME

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 10,11M
$ 10,11M$ 10,11M

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Що таке Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

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Прогноз курсу Defi App

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Defi App, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна HOME? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Defi App.

Історія ціни Defi App

Відстеження траєкторії ціни HOME надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії HOME. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Defi App.

Токеноміка Defi App (HOME)

Розуміння токеноміки Defi App (HOME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HOME зараз!

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HOME до місцевих валют

1 HOME до VND
701,82105
1 HOME до AUD
A$0,0405384
1 HOME до GBP
0,0194691
1 HOME до EUR
0,0229362
1 HOME до USD
$0,02667
1 HOME до MYR
RM0,1130808
1 HOME до TRY
1,0497312
1 HOME до JPY
¥3,848481
1 HOME до RUB
2,0965287
1 HOME до INR
2,29362
1 HOME до IDR
Rp437,2130448
1 HOME до KRW
36,2362623
1 HOME до PHP
1,5036546
1 HOME до EGP
￡E.1,3404342
1 HOME до BRL
R$0,146685
1 HOME до CAD
C$0,0360045
1 HOME до BDT
3,2601408
1 HOME до NGN
41,157144
1 HOME до UAH
1,1081385
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Ресурс Defi App

Щоб дізнатися більше про Defi App, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDefi App
Оглядач блокчейну

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