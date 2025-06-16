Що таке Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

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Прогноз курсу Defi App

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Defi App, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна HOME? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Defi App.

Історія ціни Defi App

Відстеження траєкторії ціни HOME надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії HOME. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Defi App.

Токеноміка Defi App (HOME)

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HOME до місцевих валют

1 HOME до VND ₫ 701,82105 1 HOME до AUD A$ 0,0405384 1 HOME до GBP ￡ 0,0194691 1 HOME до EUR € 0,0229362 1 HOME до USD $ 0,02667 1 HOME до MYR RM 0,1130808 1 HOME до TRY ₺ 1,0497312 1 HOME до JPY ¥ 3,848481 1 HOME до RUB ₽ 2,0965287 1 HOME до INR ₹ 2,29362 1 HOME до IDR Rp 437,2130448 1 HOME до KRW ₩ 36,2362623 1 HOME до PHP ₱ 1,5036546 1 HOME до EGP ￡E. 1,3404342 1 HOME до BRL R$ 0,146685 1 HOME до CAD C$ 0,0360045 1 HOME до BDT ৳ 3,2601408 1 HOME до NGN ₦ 41,157144 1 HOME до UAH ₴ 1,1081385 1 HOME до VES Bs 2,72034 1 HOME до PKR Rs 7,5465432 1 HOME до KZT ₸ 13,6697085 1 HOME до THB ฿ 0,8643747 1 HOME до TWD NT$ 0,7851648 1 HOME до AED د.إ 0,0978789 1 HOME до CHF Fr 0,0216027 1 HOME до HKD HK$ 0,2090928 1 HOME до MAD .د.م 0,242697 1 HOME до MXN $ 0,5045964

Ресурс Defi App

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Люди також запитують: Інші запитання про Defi App Яка сьогодні ціна Defi App (HOME)? Поточна ціна Defi App (HOME) становить 0,02667 USD . Яка ринкова капіталізація Defi App (HOME)? Поточна ринкова капіталізація Defi App становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції HOME на ринкову ціну в реальному часі 0,02667 USD . Яка циркуляційна пропозиція Defi App (HOME)? Поточна циркуляційна пропозиція Defi App (HOME) становить -- USD . Яка була найвища ціна Defi App (HOME)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна Defi App (HOME) становить 0,05334 USD . Який обсяг торгівлі Defi App (HOME) за 24 год? Обсяг торгівлі Defi App (HOME) за 24 год становить $ 10,11M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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