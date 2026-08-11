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Поточна ціна FirmaChain сьогодні становить 0.00669 UAH. Ринкова капіталізація FCT2 становить 8,150,439.91470248538 UAH. Відстежуйте оновлення цін FCT2 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FirmaChain сьогодні становить 0.00669 UAH. Ринкова капіталізація FCT2 становить 8,150,439.91470248538 UAH. Відстежуйте оновлення цін FCT2 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FCT2

Інформація про ціну FCT2

Що таке FCT2

Whitepaper FCT2

Офіційний вебсайт FCT2

Токеноміка FCT2

Прогноз ціни FCT2

Історія FCT2

Посібник з купівлі FCT2

Конвертація FCT2 у фіатну валюту

Спот FCT2

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Курс FirmaChain (FCT2)

Актуальна ціна 1 FCT2 до UAH:

₴0.3003141
₴0.3003141₴0.3003141
+0,29%1D
UAH
Графік ціни FirmaChain (FCT2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:22:49 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FirmaChain

Поточна ціна FirmaChain (FCT2) сьогодні становить ₴ 0.00669, зі зміною 0.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FCT2 до UAH становить ₴ 0.00669 за FCT2.

FirmaChain наразі посідає №980 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,15M, з циркуляційною пропозицією у 1,22B FCT2. Протягом останніх 24 годин FCT2 торгувався між ₴ 0.00667 (мінімум) та ₴ 0.00674 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,990.30564042601, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.2922888806276422065.

У короткостроковій динаміці FCT2 змінився на -0.30% за останню годину та на -2.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,52K.

Ринкова інформація щодо FirmaChain (FCT2)

No.980

₴ 8,15M
₴ 8,15M₴ 8,15M

₴ 5,52K
₴ 5,52K₴ 5,52K

₴ 8.22M
₴ 8.22M₴ 8.22M

1,22B
1,22B 1,22B

1,229,184,183.789813
1,229,184,183.789813 1,229,184,183.789813

FCT

Поточна ринкова капіталізація FirmaChain — ₴ 8,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,52K. Циркуляційна пропозиція FCT2 — 1,22B, зі загальною пропозицією 1229184183.789813. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8.22M.

Історія ціни FirmaChain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.00667
₴ 0.00667₴ 0.00667
Мін. за 24 год
₴ 0.00674
₴ 0.00674₴ 0.00674
Макс. за 24 год

₴ 0.00667
₴ 0.00667₴ 0.00667

₴ 0.00674
₴ 0.00674₴ 0.00674

₴ 5,990.30564042601
₴ 5,990.30564042601₴ 5,990.30564042601

₴ 0.2922888806276422065
₴ 0.2922888806276422065₴ 0.2922888806276422065

-0.30%

+0.29%

-2.05%

-2.05%

Історія ціни FirmaChain (FCT2) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на FirmaChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0008684+0.29%
30 днів₴ -0.00138-17.11%
60 днів₴ -0.0017-20.27%
90 днів₴ -0.00621-48.14%
Зміна ціни FirmaChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FCT2 на ₴ +0.0008684 (+0.29%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FirmaChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00138 (-17.11%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FirmaChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FCT2 змінився на ₴ -0.0017 (-20.27%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FirmaChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00621 (-48.14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FirmaChain (FCT2)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FirmaChain зараз.

Аналіз для FirmaChain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FirmaChain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни FirmaChain?

Ціни на FirmaChain (FCT2) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди на криптовалютному ринку.
2. Прийняття блокчейн-рішень FirmaChain для цифрових контрактів і перевірки документів.
3. Оголошення про партнерські угоди та інтеграції з корпоративними клієнтами.
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
5. Регуляторні зміни, що впливають на технологію блокчейну.
6. Конкуренція з іншими платформами для перевірки документів.
7. Корисність токена та нагороди за стекінг.
8. Загальні економічні умови та ризикова спроможність інвесторів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну FirmaChain?

Люди хочуть знати ціну FirmaChain (FCT2) сьогодні з кількох причин: прийняття інвестиційних рішень, відстеження портфелю, пошуку торгових можливостей, аналізу ринку та планування часу для покупки/продажу. Ціни у реальному часі допомагають оцінювати прибутковість, керувати ризиками й приймати обґрунтовані фінансові рішення на волатильному крипторинку.

Прогноз ціни FirmaChain

Прогноз ціни FirmaChain (FCT2) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FCT2 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни FirmaChain (FCT2) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FirmaChain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FirmaChain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FCT2 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FirmaChain.

Як купити та інвестувати FirmaChain в Україна

Готові розпочати торгівлю з FirmaChain? Купівля FCT2 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити FirmaChain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі FirmaChain (FCT2).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і FirmaChain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі FirmaChain (FCT2)

Що ви можете зробити з FirmaChain

Володіння FirmaChain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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    Ф'ючерсна торгівля

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля FirmaChain (FCT2) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

Ресурс FirmaChain

Щоб дізнатися більше про FirmaChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFirmaChain
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Osmosis Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:22:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FirmaChain (FCT2)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про FirmaChain

FCT2 USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FCT2 з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FCT2USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках FirmaChain (FCT2) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги FirmaChain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FCT2/USDT
₴0.3003141
₴0.3003141₴0.3003141
+0.14%
827.70K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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