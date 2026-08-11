Сьогоднішня ціна FirmaChain

Поточна ціна FirmaChain (FCT2) сьогодні становить ₴ 0.00669, зі зміною 0.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FCT2 до UAH становить ₴ 0.00669 за FCT2.

FirmaChain наразі посідає №980 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,15M, з циркуляційною пропозицією у 1,22B FCT2. Протягом останніх 24 годин FCT2 торгувався між ₴ 0.00667 (мінімум) та ₴ 0.00674 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,990.30564042601, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.2922888806276422065.

У короткостроковій динаміці FCT2 змінився на -0.30% за останню годину та на -2.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,52K.

Ринкова інформація щодо FirmaChain (FCT2)

Рейтинг No.980 Ринкова капіталізація ₴ 8,15M₴ 8,15M ₴ 8,15M Обсяг (за 24 год) ₴ 5,52K₴ 5,52K ₴ 5,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 8.22M₴ 8.22M ₴ 8.22M Циркуляційне постачання 1,22B 1,22B 1,22B Загальна пропозиція 1,229,184,183.789813 1,229,184,183.789813 1,229,184,183.789813 Публічний блокчейн FCT

Поточна ринкова капіталізація FirmaChain — ₴ 8,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,52K. Циркуляційна пропозиція FCT2 — 1,22B, зі загальною пропозицією 1229184183.789813. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8.22M.