FORM

Form ─ це передовий блокчейн рівня 2, розроблений для безперешкодного об'єднання соціальної активності з децентралізованими фінансами. Блокчейн Form стимулює застосунки кривої соціальних зв'язків, такі як стартові майданчики та ШІ-агенти, за допомогою токенів FORM та балів Form, одночасно розвиваючи категорію SocialFi. Form ─ це одноцільова екосистема, створена для децентралізації класу активів SocialFi.

Ім'яFORM

Макс. пропозиція5,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція0

Ціна випуску--

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