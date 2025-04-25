AIOT

OKZOO представляє першу у світі децентралізовану мережу екологічних даних міського масштабу, побудовану на взаємопов’язаній системі фізичних AIoT-пристроїв. Поєднуючи штучний інтелект із децентралізованим Інтернетом речей (DeIoT), OKZOO розповсюджує портативні пристрої з мікросенсорними нодами, які збирають як зовнішні, так і домашні екологічні дані за участі інтерактивних ШІ-помічників у вигляді віртуальних улюбленців. Користувачі роблять свій внесок у розвиток цієї мережі знизу вгору та отримують винагороди у вигляді токенів $AIOT, які можна стейкати для отримання винагород у блокчейні та внутрішньоігрових бонусів, створюючи сталу екосистему для інноваційних ШІ-застосунків в екології.

Ім'яAIOT

РейтингNo.929

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)56.43%

Циркуляційна пропозиція50,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.05%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.4705034042372304,2025-05-08

Найнижча ціна0.08647478881309605,2025-04-25

Публічний блокчейнBSC

ОписOKZOO представляє першу у світі децентралізовану мережу екологічних даних міського масштабу, побудовану на взаємопов’язаній системі фізичних AIoT-пристроїв. Поєднуючи штучний інтелект із децентралізованим Інтернетом речей (DeIoT), OKZOO розповсюджує портативні пристрої з мікросенсорними нодами, які збирають як зовнішні, так і домашні екологічні дані за участі інтерактивних ШІ-помічників у вигляді віртуальних улюбленців. Користувачі роблять свій внесок у розвиток цієї мережі знизу вгору та отримують винагороди у вигляді токенів $AIOT, які можна стейкати для отримання винагород у блокчейні та внутрішньоігрових бонусів, створюючи сталу екосистему для інноваційних ШІ-застосунків в екології.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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