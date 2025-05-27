Що таке Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming — це мобільна ігрова платформа номер 1 на Solana з 4 мільйонами завантажень, доступна в App Store, Play Store та Solana dApp. Платформа наповнена міні-іграми, що використовують поєднання IP-технологій Octo та найпотужніших IP-технологій web2 та web3, що дозволяє користувачам монетизувати свій час, проведений за відеоіграми. 17 ігор вже доступні в застосунку з більш ніж 100 мільйонами зіграних матчів.

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Прогноз курсу Octo Gaming

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OTK до місцевих валют

1 OTK до VND ₫ 176,41008 1 OTK до AUD A$ 0,010664 1 OTK до GBP ￡ 0,0050912 1 OTK до EUR € 0,0060544 1 OTK до USD $ 0,00688 1 OTK до MYR RM 0,0291024 1 OTK до TRY ₺ 0,2685264 1 OTK до JPY ¥ 0,992784 1 OTK до RUB ₽ 0,55212 1 OTK до INR ₹ 0,5870704 1 OTK до IDR Rp 112,7868672 1 OTK до KRW ₩ 9,4635088 1 OTK до PHP ₱ 0,3821152 1 OTK до EGP ￡E. 0,3425552 1 OTK до BRL R$ 0,0388032 1 OTK до CAD C$ 0,0094256 1 OTK до BDT ৳ 0,8399104 1 OTK до NGN ₦ 10,9032864 1 OTK до UAH ₴ 0,2867584 1 OTK до VES Bs 0,64672 1 OTK до PKR Rs 1,9374768 1 OTK до KZT ₸ 3,5030208 1 OTK до THB ฿ 0,225664 1 OTK до TWD NT$ 0,2064688 1 OTK до AED د.إ 0,0252496 1 OTK до CHF Fr 0,0056416 1 OTK до HKD HK$ 0,0538704 1 OTK до MAD .د.م 0,0635024 1 OTK до MXN $ 0,13244

Ресурс Octo Gaming

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