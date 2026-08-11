Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна NSGP Governance сьогодні становить 0,008559 UAH. Ринкова капіталізація NSG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін NSG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NSGP Governance сьогодні становить 0,008559 UAH. Ринкова капіталізація NSG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін NSG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NSG

Інформація про ціну NSG

Що таке NSG

Whitepaper NSG

Офіційний вебсайт NSG

Токеноміка NSG

Прогноз ціни NSG

Історія NSG

Посібник з купівлі NSG

Конвертація NSG у фіатну валюту

Спот NSG

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип NSGP Governance

Курс NSGP Governance (NSG)

Актуальна ціна 1 NSG до UAH:

₴0,38421351
₴0,38421351₴0,38421351
+0,50%1D
UAH
Графік ціни NSGP Governance (NSG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:52:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NSGP Governance

Поточна ціна NSGP Governance (NSG) сьогодні становить ₴ 0,008559, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NSG до UAH становить ₴ 0,008559 за NSG.

NSGP Governance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- NSG. Протягом останніх 24 годин NSG торгувався між ₴ 0,008503 (мінімум) та ₴ 0,008568 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці NSG змінився на +0,50% за останню годину та на +13,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,20K.

Ринкова інформація щодо NSGP Governance (NSG)

--
----

₴ 6,20K
₴ 6,20K₴ 6,20K

₴ 34,24M
₴ 34,24M₴ 34,24M

--
----

4 000 000 000
4 000 000 000 4 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація NSGP Governance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,20K. Циркуляційна пропозиція NSG — --, зі загальною пропозицією 4000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 34,24M.

Історія ціни NSGP Governance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,008503
₴ 0,008503₴ 0,008503
Мін. за 24 год
₴ 0,008568
₴ 0,008568₴ 0,008568
Макс. за 24 год

₴ 0,008503
₴ 0,008503₴ 0,008503

₴ 0,008568
₴ 0,008568₴ 0,008568

--
----

--
----

+0,50%

+0,50%

+13,25%

+13,25%

Історія ціни NSGP Governance (NSG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на NSGP Governance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00191151+0,50%
30 днів₴ +0,001529+21,74%
60 днів₴ -0,002441-22,20%
90 днів₴ -0,003011-26,03%
Зміна ціни NSGP Governance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NSG на ₴ +0,00191151 (+0,50%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NSGP Governance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,001529 (+21,74%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NSGP Governance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NSG змінився на ₴ -0,002441 (-22,20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NSGP Governance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003011 (-26,03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NSGP Governance (NSG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NSGP Governance зараз.

Аналіз для NSGP Governance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для NSGP Governance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни NSGP Governance?

Ціни на токени NSGP Governance (NSG) залежать від кількох ключових факторів:

1. Участь у геймінгу — більша активність голосування та залученість у розгляд пропозицій може збільшити попит на токени.
2. Корисність платформи — використання NSG для прийняття рішень у сфері управління та отримання нагород за стекінг впливає на їхню вартість.
3. Динаміка пропозиції токенів — механізми стекінгу та спалювання токенів впливають на обігову пропозицію.
4. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку та довіра інвесторів.
5. Прогрес розвитку — оновлення протоколу та запуск нових функцій сприяють поширенню токенів.
6. Розростання спільноти — активна база користувачів та розширення екосистеми.
7. Регуляторний середовищ — зміни в політиці, які впливають на токени DeFi-управління.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну NSGP Governance?

Люди хочуть знати ціну токена NSGP Governance (NSG) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне планування часу для покупки/продажу, оцінювання волатильності ринку та аналіз інвестиційних можливостей. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам максимально скористатися ринковими коливаннями.

Прогноз ціни NSGP Governance

Прогноз ціни NSGP Governance (NSG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NSG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни NSGP Governance (NSG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NSGP Governance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NSGP Governance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NSG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NSGP Governance.

Як купити та інвестувати NSGP Governance в Україна

Готові розпочати торгівлю з NSGP Governance? Купівля NSG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити NSGP Governance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі NSGP Governance (NSG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і NSGP Governance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі NSGP Governance (NSG)

Що ви можете зробити з NSGP Governance

Володіння NSGP Governance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля NSGP Governance (NSG) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке NSGP Governance (NSG)

NSGP Governance (NSG) is the governance and utility token of the New Society ecosystem — a decentralized infrastructure bridging Web3 governance with Real-World Asset (RWA) tokenization. NSG enables on-chain participation, staking, and voting across projects focused on compliant RWA integration, cross-border finance, and decentralized coordination.

Ресурс NSGP Governance

Щоб дізнатися більше про NSGP Governance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNSGP Governance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NSGP Governance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:52:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NSGP Governance (NSG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про NSGP Governance

NSG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію NSG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю NSGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках NSGP Governance (NSG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги NSGP Governance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
NSG/USDT
₴0,38421351
₴0,38421351₴0,38421351
+0,50%
725.31K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,320656
₴19,320656₴19,320656

+330,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,184638
₴22,184638₴22,184638

+888,40%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,6796346
₴0,6796346₴0,6796346

+20,83%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9419388
₴7,9419388₴7,9419388

-12,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,514966
₴166,514966₴166,514966

+105,95%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,184638
₴22,184638₴22,184638

+888,40%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,29592941
₴1,29592941₴1,29592941

+93,79%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4646115
₴0,4646115₴0,4646115

+72,78%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,514966
₴166,514966₴166,514966

+105,95%

Myros

Myros

MY

₴0,816998
₴0,816998₴0,816998

+21,33%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор NSG до UAH

Сума

NSG
NSG
UAH
UAH

1 NSG = 0,38421351 UAH