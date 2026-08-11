Сьогоднішня ціна NSGP Governance

Поточна ціна NSGP Governance (NSG) сьогодні становить ₴ 0,008559, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NSG до UAH становить ₴ 0,008559 за NSG.

NSGP Governance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- NSG. Протягом останніх 24 годин NSG торгувався між ₴ 0,008503 (мінімум) та ₴ 0,008568 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці NSG змінився на +0,50% за останню годину та на +13,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,20K.

Ринкова інформація щодо NSGP Governance (NSG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 6,20K₴ 6,20K ₴ 6,20K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 34,24M₴ 34,24M ₴ 34,24M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація NSGP Governance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,20K. Циркуляційна пропозиція NSG — --, зі загальною пропозицією 4000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 34,24M.