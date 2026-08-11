Сьогоднішня ціна Espresso

Поточна ціна Espresso (ESP) сьогодні становить ₴ 0,07011, зі зміною 3,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ESP до UAH становить ₴ 0,07011 за ESP.

Espresso наразі посідає №512 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,50M, з циркуляційною пропозицією у 520,55M ESP. Протягом останніх 24 годин ESP торгувався між ₴ 0,06933 (мінімум) та ₴ 0,08425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,8124181618488993112, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,3429236930121752675.

У короткостроковій динаміці ESP змінився на +0,93% за останню годину та на +13,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 244,83K.

Ринкова інформація щодо Espresso (ESP)

Рейтинг No.512 Ринкова капіталізація ₴ 36,50M₴ 36,50M ₴ 36,50M Обсяг (за 24 год) ₴ 244,83K₴ 244,83K ₴ 244,83K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 251,69M₴ 251,69M ₴ 251,69M Циркуляційне постачання 520,55M 520,55M 520,55M Максимальна пропозиція 3 590 000 000 3 590 000 000 3 590 000 000 Загальна пропозиція 3 590 000 000 3 590 000 000 3 590 000 000 Коефіцієнт циркуляції 14,50% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Espresso — ₴ 36,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 244,83K. Циркуляційна пропозиція ESP — 520,55M, зі загальною пропозицією 3590000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 251,69M.