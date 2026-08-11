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Поточна ціна Espresso сьогодні становить 0,07011 UAH. Ринкова капіталізація ESP становить 36 495 760,5 UAH. Відстежуйте оновлення цін ESP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Espresso сьогодні становить 0,07011 UAH. Ринкова капіталізація ESP становить 36 495 760,5 UAH. Відстежуйте оновлення цін ESP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Espresso (ESP)

Актуальна ціна 1 ESP до UAH:

₴3,1544203
₴3,1544203₴3,1544203
-3,20%1D
UAH
Графік ціни Espresso (ESP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Espresso

Поточна ціна Espresso (ESP) сьогодні становить ₴ 0,07011, зі зміною 3,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ESP до UAH становить ₴ 0,07011 за ESP.

Espresso наразі посідає №512 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,50M, з циркуляційною пропозицією у 520,55M ESP. Протягом останніх 24 годин ESP торгувався між ₴ 0,06933 (мінімум) та ₴ 0,08425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,8124181618488993112, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,3429236930121752675.

У короткостроковій динаміці ESP змінився на +0,93% за останню годину та на +13,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 244,83K.

Ринкова інформація щодо Espresso (ESP)

No.512

₴ 36,50M
₴ 36,50M₴ 36,50M

₴ 244,83K
₴ 244,83K₴ 244,83K

₴ 251,69M
₴ 251,69M₴ 251,69M

520,55M
520,55M 520,55M

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

3 590 000 000
3 590 000 000 3 590 000 000

14,50%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Espresso — ₴ 36,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 244,83K. Циркуляційна пропозиція ESP — 520,55M, зі загальною пропозицією 3590000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 251,69M.

Історія ціни Espresso у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,06933
₴ 0,06933₴ 0,06933
Мін. за 24 год
₴ 0,08425
₴ 0,08425₴ 0,08425
Макс. за 24 год

₴ 0,06933
₴ 0,06933₴ 0,06933

₴ 0,08425
₴ 0,08425₴ 0,08425

₴ 9,8124181618488993112
₴ 9,8124181618488993112₴ 9,8124181618488993112

₴ 2,3429236930121752675
₴ 2,3429236930121752675₴ 2,3429236930121752675

+0,93%

-3,20%

+13,15%

+13,15%

Історія ціни Espresso (ESP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Espresso за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,1042784-3,20%
30 днів₴ +0,00517+7,96%
60 днів₴ +0,00429+6,51%
90 днів₴ -0,00451-6,05%
Зміна ціни Espresso сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ESP на ₴ -0,1042784 (-3,20%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Espresso за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00517 (+7,96%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Espresso за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ESP змінився на ₴ +0,00429 (+6,51%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Espresso за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00451 (-6,05%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Espresso (ESP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Espresso зараз.

Аналіз для Espresso

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Espresso. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Espresso сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ESP: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ESP_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,07306. Текуща ціна 0,07797 знаходиться між опорним рівнем R1 (0,07533) і рівнем R2 (0,07905). Ціна пробила верхню лінію короткострокової системи хабів, що підтверджує перевагу бичачої структури. Опорний рівень S1 (0,06934), разом з центральним рівнем, формують основний захисний діапазон знизу; поточна ціна перебуває у верхній половині цього діапазону. Індикатор MACD демонструє сигнал «золоте хрестоподібне перетинання»: швидка і повільна лінії розходяться в одному напрямку, що свідчить про концентрацію купівельної енергії. Група MA та група EMA обидві фіксують нульовий сигнал покупки, а система середніх ліній поки не сформувала чіткої бичачої конфігурації. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не показують екстремальних перевищень або занадто великих спадів. Волатильність залишається стабільною, а смужки Болінджера розкриваються помірно, що свідчить про відсутність різких прискорень або послаблення короткострокового імпульсу. Близький ключовий опір знаходиться на рівні R2 — 0,07905, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,38% і становить безпосередню мету для тестування. Перший нижній опорний рівень — це перетворений рівень R1 (0,07533), який відстає від поточної ціни приблизно на 3,39%. Далекий опорний рівень знаходиться на центральному рівні 0,07306, що відстає від поточної ціни приблизно на 6,30%. Рівень S2 (0,06707) служить точкою для аналізу глибоких корекцій, відстаючи від поточної ціни приблизно на 14,00%.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Espresso

Прогноз ціни Espresso (ESP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ESP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Espresso (ESP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Espresso потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Espresso у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ESP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Espresso.

Як купити та інвестувати Espresso в Україна

Готові розпочати торгівлю з Espresso? Купівля ESP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Espresso. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Espresso (ESP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Espresso буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Espresso (ESP)

Що ви можете зробити з Espresso

Володіння Espresso відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Espresso (ESP)

Espresso — це високопродуктивний базовий рівень для ролапів, що робить транзакції рівня 2 безпечними, швидкими та безперебійними для користувачів. Espresso користується довірою провідних компаній, зокрема Offchain Labs (Arbitrum), Polygon, ApeChain, Cartesi, RARI Chain, Celo.

Ресурс Espresso

Щоб дізнатися більше про Espresso, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEspresso
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

Люди також запитують: Інші запитання про Espresso

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:21:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Espresso (ESP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Espresso

ESP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ESP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ESPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Espresso (ESP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Espresso у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ESP/USDT
₴3,1454423
₴3,1454423₴3,1454423
-3,27%
3.24M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ESP = 3,1472379 UAH