MAT

Matchain — це високопродуктивна ШІ-мережа рівня 2 на базі BNB Chain, орієнтована на ідентичність та суверенітет даних. Вона націлена на залучення сотень мільйонів не-крипто користувачів завдяки простому користувацькому досвіду, починаючи з 550 мільйонів фанатів Paris Saint Germain, через MatchID (децентралізовану ідентичність на базі ШІ), MatchHUB (простий застосунок для входу в екосистему) і глобальні партнерства з брендами, одночасно залучаючи та монетизуючи користувачів і дані у великих обсягах.

Ім'яMAT

РейтингNo.1349

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)133.51%

Циркуляційна пропозиція7,230,000

Максимальна пропозиція100,000,000

Загальна пропозиція40,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0723%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум6.672668572600626,2025-06-19

Найнижча ціна0.5976657220031634,2025-06-26

Публічний блокчейнBSC

ОписMatchain — це високопродуктивна ШІ-мережа рівня 2 на базі BNB Chain, орієнтована на ідентичність та суверенітет даних. Вона націлена на залучення сотень мільйонів не-крипто користувачів завдяки простому користувацькому досвіду, починаючи з 550 мільйонів фанатів Paris Saint Germain, через MatchID (децентралізовану ідентичність на базі ШІ), MatchHUB (простий застосунок для входу в екосистему) і глобальні партнерства з брендами, одночасно залучаючи та монетизуючи користувачів і дані у великих обсягах.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.