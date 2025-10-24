Актуальна ціна Meta Platforms сьогодні становить 736.18 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни METAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни METAON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Meta Platforms сьогодні становить 736.18 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни METAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни METAON на MEXC вже зараз.

Логотип Meta Platforms

Курс Meta Platforms (METAON)

Актуальна ціна 1 METAON до USD:

Графік ціни Meta Platforms (METAON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:01:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Meta Platforms (METAON) (USD)

Актуальна ціна Meta Platforms (METAON) становить $ 736,18. За останні 24 години METAON торгувався між мінімумом у $ 730,55 і максимумом у $ 741,91, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум METAON становить $ 783,5142352704004, тоді як його історичний мінімум — $ 697,2743680767724.

Що стосується короткострокових результатів, то METAON змінився на +0,04% за останню годину, -0,62% за 24 години та на +3,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meta Platforms (METAON)

Поточна ринкова капіталізація Meta Platforms — $ 1,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,80K. Циркуляційна пропозиція METAON — 2,48K, зі загальною пропозицією 2478.02165642. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,82M.

Історія ціни Meta Platforms (METAON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Meta Platforms за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -4,5935-0,62%
30 днів$ -20,35-2,69%
60 днів$ +56,18+8,26%
90 днів$ +56,18+8,26%
Зміна ціни Meta Platforms сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни METAON на $ -4,5935 (-0,62%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Meta Platforms за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -20,35 (-2,69%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Meta Platforms за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник METAON змінився на $ +56,18 (+8,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Meta Platforms за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +56,18 (+8,26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Meta Platforms (METAON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Meta Platforms зараз.

Що таке Meta Platforms (METAON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Meta Platforms доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Meta Platforms. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу METAON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Meta Platforms у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Meta Platforms безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Meta Platforms (USD)

Скільки коштуватиме Meta Platforms (METAON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Meta Platforms (METAON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Meta Platforms.

Перегляньте прогноз ціни Meta Platforms вже зараз!

Токеноміка Meta Platforms (METAON)

Розуміння токеноміки Meta Platforms (METAON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена METAON зараз!

Як купити Meta Platforms (METAON)

Шукаєте як купити Meta Platforms? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Meta Platforms на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

METAON до місцевих валют

Ресурс Meta Platforms

Щоб дізнатися більше про Meta Platforms, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMeta Platforms
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Meta Platforms

Скільки сьогодні коштує Meta Platforms (METAON)?
Актуальна ціна METAON у USD становить 736,18 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна METAON до USD?
Поточна ціна METAON до USD — $ 736,18. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Meta Platforms?
Ринкова капіталізація METAON — $ 1,82M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція METAON?
Циркуляційна пропозиція METAON — 2,48K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) METAON?
METAON досяг історичної максимальної ціни у 783,5142352704004 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) METAON?
Історична мінімальна ціна METAON становила 697,2743680767724 USD.
Який обсяг торгівлі METAON?
Актуальний обсяг торгівлі METAON за 24 години — $ 55,80K USD.
Чи підніметься ціна METAON цього року?
METAON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни METAON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Meta Platforms (METAON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій.

