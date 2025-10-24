Що таке Meta Platforms (METAON)

Прогноз ціни Meta Platforms (USD)

Скільки коштуватиме Meta Platforms (METAON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Meta Platforms (METAON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Meta Platforms.

Токеноміка Meta Platforms (METAON)

Розуміння токеноміки Meta Platforms (METAON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена METAON зараз!

Як купити Meta Platforms (METAON)

Шукаєте як купити Meta Platforms? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Meta Platforms на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

METAON до місцевих валют

Ресурс Meta Platforms

Щоб дізнатися більше про Meta Platforms, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Meta Platforms Скільки сьогодні коштує Meta Platforms (METAON)? Актуальна ціна METAON у USD становить 736,18 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна METAON до USD? $ 736,18 . Перегляньте Поточна ціна METAON до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Meta Platforms? Ринкова капіталізація METAON — $ 1,82M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція METAON? Циркуляційна пропозиція METAON — 2,48K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) METAON? METAON досяг історичної максимальної ціни у 783,5142352704004 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) METAON? Історична мінімальна ціна METAON становила 697,2743680767724 USD . Який обсяг торгівлі METAON? Актуальний обсяг торгівлі METAON за 24 години — $ 55,80K USD . Чи підніметься ціна METAON цього року? METAON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни METAON для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Meta Platforms (METAON)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

