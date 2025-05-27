Що таке Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal – це найкраще місце, де користувачі можуть здійснювати стейкінг та заробляти на Sui, створюючи першокласний протокол ліквідного стейкінгу на основі продуктів Hae3, які отримують прибуток із торгового потоку Sui для підживлення всієї екосистеми LST.

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Прогноз курсу Haedal Protocol

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Історія ціни Haedal Protocol

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HAEDAL до місцевих валют

1 HAEDAL до VND ₫ 4 223,32911 1 HAEDAL до AUD A$ 0,2553005 1 HAEDAL до GBP ￡ 0,1218854 1 HAEDAL до EUR € 0,1449448 1 HAEDAL до USD $ 0,16471 1 HAEDAL до MYR RM 0,6967233 1 HAEDAL до TRY ₺ 6,4253371 1 HAEDAL до JPY ¥ 23,7742414 1 HAEDAL до RUB ₽ 13,2179775 1 HAEDAL до INR ₹ 14,0530572 1 HAEDAL до IDR Rp 2 700,1635024 1 HAEDAL до KRW ₩ 226,5602521 1 HAEDAL до PHP ₱ 9,1512876 1 HAEDAL до EGP ￡E. 8,202558 1 HAEDAL до BRL R$ 0,9289644 1 HAEDAL до CAD C$ 0,2256527 1 HAEDAL до BDT ৳ 20,1077968 1 HAEDAL до NGN ₦ 261,0291138 1 HAEDAL до UAH ₴ 6,8651128 1 HAEDAL до VES Bs 15,48274 1 HAEDAL до PKR Rs 46,3839831 1 HAEDAL до KZT ₸ 83,8637436 1 HAEDAL до THB ฿ 5,4008409 1 HAEDAL до TWD NT$ 4,9445942 1 HAEDAL до AED د.إ 0,6044857 1 HAEDAL до CHF Fr 0,1350622 1 HAEDAL до HKD HK$ 1,2896793 1 HAEDAL до MAD .د.م 1,5202733 1 HAEDAL до MXN $ 3,1657262

Ресурс Haedal Protocol

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Люди також запитують: Інші запитання про Haedal Protocol Яка сьогодні ціна Haedal Protocol (HAEDAL)? Поточна ціна Haedal Protocol (HAEDAL) становить 0,16471 USD . Яка ринкова капіталізація Haedal Protocol (HAEDAL)? Поточна ринкова капіталізація Haedal Protocol становить $ 32,12M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції HAEDAL на ринкову ціну в реальному часі 0,16471 USD . Яка циркуляційна пропозиція Haedal Protocol (HAEDAL)? Поточна циркуляційна пропозиція Haedal Protocol (HAEDAL) становить 195,00M USD . Яка була найвища ціна Haedal Protocol (HAEDAL)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Haedal Protocol (HAEDAL) становить 0,7 USD . Який обсяг торгівлі Haedal Protocol (HAEDAL) за 24 год? Обсяг торгівлі Haedal Protocol (HAEDAL) за 24 год становить $ 2,97M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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