Сьогоднішня ціна Genius

Поточна ціна Genius (GENIUS) сьогодні становить ₴ 0,36372, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GENIUS до UAH становить ₴ 0,36372 за GENIUS.

Genius наразі посідає №146 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 121,98M, з циркуляційною пропозицією у 335,38M GENIUS. Протягом останніх 24 годин GENIUS торгувався між ₴ 0,33589 (мінімум) та ₴ 0,37368 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 42,651236392130251744, тоді як історичний мінімум — ₴ 7,8084019342558018172.

У короткостроковій динаміці GENIUS змінився на -0,08% за останню годину та на +2,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 108,70K.

Ринкова інформація щодо Genius (GENIUS)

Рейтинг No.146 Ринкова капіталізація ₴ 121,98M₴ 121,98M ₴ 121,98M Обсяг (за 24 год) ₴ 108,70K₴ 108,70K ₴ 108,70K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 363,72M₴ 363,72M ₴ 363,72M Циркуляційне постачання 335,38M 335,38M 335,38M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 953 973 324,288 953 973 324,288 953 973 324,288 Коефіцієнт циркуляції 33,53% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Genius — ₴ 121,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 108,70K. Циркуляційна пропозиція GENIUS — 335,38M, зі загальною пропозицією 953973324.288. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 363,72M.