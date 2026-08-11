Сьогоднішня ціна AIVIVE

Поточна ціна AIVIVE (AVV) сьогодні становить ₴ 0.009295, зі зміною 0.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AVV до UAH становить ₴ 0.009295 за AVV.

AIVIVE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AVV. Протягом останніх 24 годин AVV торгувався між ₴ 0.009071 (мінімум) та ₴ 0.00933 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AVV змінився на +0.08% за останню годину та на -0.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 79,59K.

Ринкова інформація щодо AIVIVE (AVV)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 79,59K₴ 79,59K ₴ 79,59K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 92.95M₴ 92.95M ₴ 92.95M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація AIVIVE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 79,59K. Циркуляційна пропозиція AVV — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92.95M.