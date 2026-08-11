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Поточна ціна Goldfish Gold сьогодні становить 4,381 UAH. Ринкова капіталізація GGBR становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін GGBR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Goldfish Gold сьогодні становить 4,381 UAH. Ринкова капіталізація GGBR становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін GGBR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GGBR

Інформація про ціну GGBR

Що таке GGBR

Whitepaper GGBR

Офіційний вебсайт GGBR

Токеноміка GGBR

Прогноз ціни GGBR

Історія GGBR

Посібник з купівлі GGBR

Конвертація GGBR у фіатну валюту

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Курс Goldfish Gold (GGBR)

Актуальна ціна 1 GGBR до UAH:

₴196,66309
₴196,66309₴196,66309
+0,78%1D
UAH
Графік ціни Goldfish Gold (GGBR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:27:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Goldfish Gold

Поточна ціна Goldfish Gold (GGBR) сьогодні становить ₴ 4,381, зі зміною 0,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GGBR до UAH становить ₴ 4,381 за GGBR.

Goldfish Gold наразі посідає №3848 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 GGBR. Протягом останніх 24 годин GGBR торгувався між ₴ 4,249 (мінімум) та ₴ 4,41 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 350,158378347489283415, тоді як історичний мінімум — ₴ 138,296279247494464244.

У короткостроковій динаміці GGBR змінився на -0,46% за останню годину та на +8,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,38K.

Ринкова інформація щодо Goldfish Gold (GGBR)

No.3848

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 54,38K
₴ 54,38K₴ 54,38K

₴ 109,53M
₴ 109,53M₴ 109,53M

0,00
0,00 0,00

25 000 000
25 000 000 25 000 000

25 000 000
25 000 000 25 000 000

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Goldfish Gold — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,38K. Циркуляційна пропозиція GGBR — 0,00, зі загальною пропозицією 25000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 109,53M.

Історія ціни Goldfish Gold у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 4,249
₴ 4,249₴ 4,249
Мін. за 24 год
₴ 4,41
₴ 4,41₴ 4,41
Макс. за 24 год

₴ 4,249
₴ 4,249₴ 4,249

₴ 4,41
₴ 4,41₴ 4,41

₴ 350,158378347489283415
₴ 350,158378347489283415₴ 350,158378347489283415

₴ 138,296279247494464244
₴ 138,296279247494464244₴ 138,296279247494464244

-0,46%

+0,78%

+8,11%

+8,11%

Історія ціни Goldfish Gold (GGBR) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Goldfish Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +1,5221+0,78%
30 днів₴ +0,265+6,43%
60 днів₴ +0,189+4,50%
90 днів₴ -0,303-6,47%
Зміна ціни Goldfish Gold сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GGBR на ₴ +1,5221 (+0,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Goldfish Gold за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,265 (+6,43%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Goldfish Gold за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GGBR змінився на ₴ +0,189 (+4,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Goldfish Gold за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,303 (-6,47%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Goldfish Gold (GGBR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Goldfish Gold зараз.

Прогноз ціни Goldfish Gold

Прогноз ціни Goldfish Gold (GGBR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GGBR у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Goldfish Gold (GGBR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Goldfish Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Goldfish Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GGBR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Goldfish Gold.

Як купити та інвестувати Goldfish Gold в Україна

Готові розпочати торгівлю з Goldfish Gold? Купівля GGBR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Goldfish Gold. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Goldfish Gold (GGBR).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Goldfish Gold буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Goldfish Gold (GGBR)

Що ви можете зробити з Goldfish Gold

Володіння Goldfish Gold відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Купівля Goldfish Gold (GGBR) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Goldfish Gold (GGBR)

Кожен токен Goldfish представляє 1/1000 тройської унції незалежно перевіреного фізичного золота, що забезпечує пряму прив'язку до спотової ціни золота.

Ресурс Goldfish Gold

Щоб дізнатися більше про Goldfish Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGoldfish Gold
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:27:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Goldfish Gold (GGBR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Goldfish Gold

GGBR USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GGBR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GGBRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Goldfish Gold (GGBR) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Goldfish Gold у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GGBR/USDT
₴196,66309
₴196,66309₴196,66309
+0,78%
12.46K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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