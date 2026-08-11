Сьогоднішня ціна Goldfish Gold

Поточна ціна Goldfish Gold (GGBR) сьогодні становить ₴ 4,381, зі зміною 0,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GGBR до UAH становить ₴ 4,381 за GGBR.

Goldfish Gold наразі посідає №3848 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 GGBR. Протягом останніх 24 годин GGBR торгувався між ₴ 4,249 (мінімум) та ₴ 4,41 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 350,158378347489283415, тоді як історичний мінімум — ₴ 138,296279247494464244.

У короткостроковій динаміці GGBR змінився на -0,46% за останню годину та на +8,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,38K.

Ринкова інформація щодо Goldfish Gold (GGBR)

Рейтинг No.3848 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 54,38K₴ 54,38K ₴ 54,38K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 109,53M₴ 109,53M ₴ 109,53M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Загальна пропозиція 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Goldfish Gold — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,38K. Циркуляційна пропозиція GGBR — 0,00, зі загальною пропозицією 25000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 109,53M.