Актуальна ціна Whalebit сьогодні становить 1.978 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип Whalebit

Курс Whalebit (CES)

Актуальна ціна 1 CES до USD:

-0,40%1D
USD
Графік ціни Whalebit (CES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:33:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Whalebit (CES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,10%

-0,40%

-17,59%

-17,59%

Актуальна ціна Whalebit (CES) становить $ 1,978. За останні 24 години CES торгувався між мінімумом у $ 1,962 і максимумом у $ 2,01, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CES становить $ 11,68679398493145, тоді як його історичний мінімум — $ 0,08422316231675472.

Що стосується короткострокових результатів, то CES змінився на +0,10% за останню годину, -0,40% за 24 години та на -17,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Whalebit (CES)

No.3883

0,00%

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Whalebit — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 248,22K. Циркуляційна пропозиція CES — 0,00, зі загальною пропозицією 422375579.421211. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 835,46M.

Історія ціни Whalebit (CES) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Whalebit за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00794-0,40%
30 днів$ -0,522-20,88%
60 днів$ -0,522-20,88%
90 днів$ -0,522-20,88%
Зміна ціни Whalebit сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CES на $ -0,00794 (-0,40%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Whalebit за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,522 (-20,88%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Whalebit за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CES змінився на $ -0,522 (-20,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Whalebit за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,522 (-20,88%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Whalebit (CES)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Whalebit зараз.

Що таке Whalebit (CES)

Meta Whale — це екосистема, що поєднує ігри, заробіток і віртуальну реальність, пропонуючи користувачам можливість грати, заробляти і розвиватися в її метавсесвіті.

Проєкт Whalebit доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Whalebit. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CES, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Whalebit у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Whalebit безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Whalebit (USD)

Скільки коштуватиме Whalebit (CES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Whalebit (CES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Whalebit.

Перегляньте прогноз ціни Whalebit вже зараз!

Токеноміка Whalebit (CES)

Розуміння токеноміки Whalebit (CES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CES зараз!

Як купити Whalebit (CES)

Шукаєте як купити Whalebit? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Whalebit на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CES до місцевих валют

1 Whalebit (CES) до VND
52 051,07
1 Whalebit (CES) до AUD
A$3,02634
1 Whalebit (CES) до GBP
1,4835
1 Whalebit (CES) до EUR
1,70108
1 Whalebit (CES) до USD
$1,978
1 Whalebit (CES) до MYR
RM8,34716
1 Whalebit (CES) до TRY
83,1749
1 Whalebit (CES) до JPY
¥300,656
1 Whalebit (CES) до ARS
ARS$2 934,69926
1 Whalebit (CES) до RUB
161,04876
1 Whalebit (CES) до INR
173,64862
1 Whalebit (CES) до IDR
Rp32 966,65348
1 Whalebit (CES) до PHP
115,98992
1 Whalebit (CES) до EGP
￡E.94,11324
1 Whalebit (CES) до BRL
R$10,64164
1 Whalebit (CES) до CAD
C$2,7692
1 Whalebit (CES) до BDT
241,7116
1 Whalebit (CES) до NGN
2 887,5833
1 Whalebit (CES) до COP
$7 726,5625
1 Whalebit (CES) до ZAR
R.34,29852
1 Whalebit (CES) до UAH
82,66062
1 Whalebit (CES) до TZS
T.Sh.4 920,39368
1 Whalebit (CES) до VES
Bs419,336
1 Whalebit (CES) до CLP
$1 871,188
1 Whalebit (CES) до PKR
Rs558,42896
1 Whalebit (CES) до KZT
1 061,71128
1 Whalebit (CES) до THB
฿64,85862
1 Whalebit (CES) до TWD
NT$60,90262
1 Whalebit (CES) до AED
د.إ7,25926
1 Whalebit (CES) до CHF
Fr1,56262
1 Whalebit (CES) до HKD
HK$15,36906
1 Whalebit (CES) до AMD
֏754,66634
1 Whalebit (CES) до MAD
.د.م18,25694
1 Whalebit (CES) до MXN
$36,3952
1 Whalebit (CES) до SAR
ريال7,4175
1 Whalebit (CES) до ETB
Br298,69778
1 Whalebit (CES) до KES
KSh254,88508
1 Whalebit (CES) до JOD
د.أ1,402402
1 Whalebit (CES) до PLN
7,19992
1 Whalebit (CES) до RON
лв8,64386
1 Whalebit (CES) до SEK
kr18,57342
1 Whalebit (CES) до BGN
лв3,32304
1 Whalebit (CES) до HUF
Ft664,64756
1 Whalebit (CES) до CZK
41,41932
1 Whalebit (CES) до KWD
د.ك0,605268
1 Whalebit (CES) до ILS
6,50762
1 Whalebit (CES) до BOB
Bs13,62842
1 Whalebit (CES) до AZN
3,3626
1 Whalebit (CES) до TJS
SM18,25694
1 Whalebit (CES) до GEL
5,36038
1 Whalebit (CES) до AOA
Kz1 809,69198
1 Whalebit (CES) до BHD
.د.ب0,743728
1 Whalebit (CES) до BMD
$1,978
1 Whalebit (CES) до DKK
kr12,71854
1 Whalebit (CES) до HNL
L51,80382
1 Whalebit (CES) до MUR
90,03856
1 Whalebit (CES) до NAD
$34,25896
1 Whalebit (CES) до NOK
kr19,74044
1 Whalebit (CES) до NZD
$3,44172
1 Whalebit (CES) до PAB
B/.1,978
1 Whalebit (CES) до PGK
K8,32738
1 Whalebit (CES) до QAR
ر.ق7,18014
1 Whalebit (CES) до RSD
дин.199,73844
1 Whalebit (CES) до UZS
soʻm23 831,31982
1 Whalebit (CES) до ALL
L164,5696
1 Whalebit (CES) до ANG
ƒ3,54062
1 Whalebit (CES) до AWG
ƒ3,5604
1 Whalebit (CES) до BBD
$3,956
1 Whalebit (CES) до BAM
KM3,32304
1 Whalebit (CES) до BIF
Fr5 817,298
1 Whalebit (CES) до BND
$2,55162
1 Whalebit (CES) до BSD
$1,978
1 Whalebit (CES) до JMD
$316,5789
1 Whalebit (CES) до KHR
7 943,76668
1 Whalebit (CES) до KMF
Fr838,672
1 Whalebit (CES) до LAK
42 999,99914
1 Whalebit (CES) до LKR
රු598,66148
1 Whalebit (CES) до MDL
L33,46776
1 Whalebit (CES) до MGA
Ar8 830,34584
1 Whalebit (CES) до MOP
P15,78444
1 Whalebit (CES) до MVR
30,2634
1 Whalebit (CES) до MWK
MK3 422,1378
1 Whalebit (CES) до MZN
MT126,41398
1 Whalebit (CES) до NPR
रु277,25626
1 Whalebit (CES) до PYG
13 929,076
1 Whalebit (CES) до RWF
Fr2 866,122
1 Whalebit (CES) до SBD
$16,25916
1 Whalebit (CES) до SCR
27,31618
1 Whalebit (CES) до SRD
$78,50682
1 Whalebit (CES) до SVC
$17,24816
1 Whalebit (CES) до SZL
L34,23918
1 Whalebit (CES) до TMT
m6,923
1 Whalebit (CES) до TND
د.ت5,79554
1 Whalebit (CES) до TTD
$13,37128
1 Whalebit (CES) до UGX
Sh6 891,352
1 Whalebit (CES) до XAF
Fr1 115,592
1 Whalebit (CES) до XCD
$5,3406
1 Whalebit (CES) до XOF
Fr1 115,592
1 Whalebit (CES) до XPF
Fr201,756
1 Whalebit (CES) до BWP
P26,44586
1 Whalebit (CES) до BZD
$3,956
1 Whalebit (CES) до CVE
$187,7122
1 Whalebit (CES) до DJF
Fr350,106
1 Whalebit (CES) до DOP
$125,95904
1 Whalebit (CES) до DZD
د.ج257,3378
1 Whalebit (CES) до FJD
$4,52962
1 Whalebit (CES) до GNF
Fr17 050,36
1 Whalebit (CES) до GTQ
Q15,11192
1 Whalebit (CES) до GYD
$412,67014
1 Whalebit (CES) до ISK
kr241,316

Ресурс Whalebit

Щоб дізнатися більше про Whalebit, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтWhalebit
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Whalebit

Скільки сьогодні коштує Whalebit (CES)?
Актуальна ціна CES у USD становить 1,978 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CES до USD?
Поточна ціна CES до USD — $ 1,978. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Whalebit?
Ринкова капіталізація CES — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CES?
Циркуляційна пропозиція CES — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CES?
CES досяг історичної максимальної ціни у 11,68679398493145 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CES?
Історична мінімальна ціна CES становила 0,08422316231675472 USD.
Який обсяг торгівлі CES?
Актуальний обсяг торгівлі CES за 24 години — $ 248,22K USD.
Чи підніметься ціна CES цього року?
CES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CES для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:33:38 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --