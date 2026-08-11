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Поточна ціна RealLink сьогодні становить 0.07474 UAH. Ринкова капіталізація REAL становить 102,695,880.54448 UAH. Відстежуйте оновлення цін REAL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна RealLink сьогодні становить 0.07474 UAH. Ринкова капіталізація REAL становить 102,695,880.54448 UAH. Відстежуйте оновлення цін REAL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про REAL

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Курс RealLink (REAL)

Актуальна ціна 1 REAL до UAH:

₴3.3550786
₴3.3550786₴3.3550786
-0,28%1D
UAH
Графік ціни RealLink (REAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна RealLink

Поточна ціна RealLink (REAL) сьогодні становить ₴ 0.07474, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REAL до UAH становить ₴ 0.07474 за REAL.

RealLink наразі посідає №266 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 102,70M, з циркуляційною пропозицією у 1,37B REAL. Протягом останніх 24 годин REAL торгувався між ₴ 0.07422 (мінімум) та ₴ 0.07653 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 16.6096029656471370948, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.000897802820416255.

У короткостроковій динаміці REAL змінився на -0.03% за останню годину та на +1.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 205,97K.

Ринкова інформація щодо RealLink (REAL)

No.266

₴ 102,70M
₴ 102,70M₴ 102,70M

₴ 205,97K
₴ 205,97K₴ 205,97K

₴ 896.88M
₴ 896.88M₴ 896.88M

1,37B
1,37B 1,37B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

3,280,588,975
3,280,588,975 3,280,588,975

11.45%

TRX

Поточна ринкова капіталізація RealLink — ₴ 102,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 205,97K. Циркуляційна пропозиція REAL — 1,37B, зі загальною пропозицією 3280588975. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 896.88M.

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.07422
₴ 0.07422₴ 0.07422
Мін. за 24 год
₴ 0.07653
₴ 0.07653₴ 0.07653
Макс. за 24 год

₴ 0.07422
₴ 0.07422₴ 0.07422

₴ 0.07653
₴ 0.07653₴ 0.07653

₴ 16.6096029656471370948
₴ 16.6096029656471370948₴ 16.6096029656471370948

₴ 0.000897802820416255
₴ 0.000897802820416255₴ 0.000897802820416255

-0.03%

-0.27%

+1.00%

+1.00%

Історія ціни RealLink (REAL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на RealLink за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0094206-0.27%
30 днів₴ +0.00608+8.85%
60 днів₴ +0.01631+27.91%
90 днів₴ -0.00369-4.71%
Зміна ціни RealLink сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни REAL на ₴ -0.0094206 (-0.27%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни RealLink за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00608 (+8.85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни RealLink за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник REAL змінився на ₴ +0.01631 (+27.91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни RealLink за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00369 (-4.71%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для RealLink (REAL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни RealLink зараз.

Аналіз для RealLink

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для RealLink. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни RealLink?

Ціни на RealLink (REAL) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прогрес у розробці проекту та досягнення ключових етапів на шляху до реалізації дорожньої карти.
4. Оголошення про партнерства та стратегічні альянси.
5. Регуляторні новини, що впливають на сектор криптовалют.
6. Динаміка попиту та пропозиції.
7. Прийняття проекту спільнотою та зростання кількості користувачів.
8. Технічний аналіз та характерні графічні патерни.
9. Рух цін на біткоїн та основні альткоїни.
10. Новини та медійне висвітлення проекту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну RealLink?

Люди хочуть знати ціну RealLink (REAL) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, точне планування покупок/продажів, оцінювання ринкових тенденцій, розрахунок прибутків/збитків, а також отримання актуальної інформації про зміни вартості інвестицій у реальному часі.

Прогноз ціни RealLink

Прогноз ціни RealLink (REAL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна REAL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни RealLink (REAL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна RealLink потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне RealLink у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни REAL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни RealLink.

Як купити та інвестувати RealLink в Україна

Готові розпочати торгівлю з RealLink? Купівля REAL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити RealLink. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі RealLink (REAL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і RealLink буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі RealLink (REAL)

Що ви можете зробити з RealLink

Володіння RealLink відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля RealLink (REAL) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке RealLink (REAL)

RealLink — провідний утиліті токен у Social-Fi, який широко використовується для чайових, платежів, винагородження творців та соціальної взаємодії. Його екосистема налічує понад 30 мільйонів користувачів і продовжує швидко розширюватися.

Ресурс RealLink

Щоб дізнатися більше про RealLink, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRealLink
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemCeFiDecentralized Finance (DeFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RealLink (REAL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про RealLink

REAL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію REAL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю REALUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках RealLink (REAL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги RealLink у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
REAL/USDT
₴3.3510385
₴3.3510385₴3.3510385
-0.41%
2.74M (USDT)

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up

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DAPPOS

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DOS

₴22.036501
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+881.80%

The Toad Pepe

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TOAD

₴0.6859192
₴0.6859192₴0.6859192

+21.94%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9419388
₴7.9419388₴7.9419388

-12.37%

ZKcandy

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ZAY

₴166.0930
₴166.0930₴166.0930

+105.43%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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ZKcandy

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₴166.0930₴166.0930

+105.43%

TradingRazor

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RAZOR

₴0.5045636
₴0.5045636₴0.5045636

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Aether Network

AET

₴0.731707
₴0.731707₴0.731707

+16.42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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