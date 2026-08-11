Сьогоднішня ціна RealLink

Поточна ціна RealLink (REAL) сьогодні становить ₴ 0.07474, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REAL до UAH становить ₴ 0.07474 за REAL.

RealLink наразі посідає №266 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 102,70M, з циркуляційною пропозицією у 1,37B REAL. Протягом останніх 24 годин REAL торгувався між ₴ 0.07422 (мінімум) та ₴ 0.07653 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 16.6096029656471370948, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.000897802820416255.

У короткостроковій динаміці REAL змінився на -0.03% за останню годину та на +1.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 205,97K.

Ринкова інформація щодо RealLink (REAL)

Рейтинг No.266 Ринкова капіталізація ₴ 102,70M₴ 102,70M ₴ 102,70M Обсяг (за 24 год) ₴ 205,97K₴ 205,97K ₴ 205,97K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 896.88M₴ 896.88M ₴ 896.88M Циркуляційне постачання 1,37B 1,37B 1,37B Максимальна пропозиція 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 Загальна пропозиція 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 Коефіцієнт циркуляції 11.45% Публічний блокчейн TRX

Поточна ринкова капіталізація RealLink — ₴ 102,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 205,97K. Циркуляційна пропозиція REAL — 1,37B, зі загальною пропозицією 3280588975. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 896.88M.