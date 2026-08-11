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Поточна ціна Fogo сьогодні становить 0,009228 UAH. Ринкова капіталізація FOGO становить 35 430 506,77307840411484 UAH. Відстежуйте оновлення цін FOGO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Fogo сьогодні становить 0,009228 UAH. Ринкова капіталізація FOGO становить 35 430 506,77307840411484 UAH. Відстежуйте оновлення цін FOGO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FOGO

Інформація про ціну FOGO

Що таке FOGO

Whitepaper FOGO

Офіційний вебсайт FOGO

Токеноміка FOGO

Прогноз ціни FOGO

Історія FOGO

Посібник з купівлі FOGO

Конвертація FOGO у фіатну валюту

Спот FOGO

Ф'ючерси FOGO USDT-M

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип Fogo

Курс Fogo (FOGO)

Актуальна ціна 1 FOGO до UAH:

₴0,41424492
₴0,41424492₴0,41424492
-0,43%1D
UAH
Графік ціни Fogo (FOGO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:23:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Fogo

Поточна ціна Fogo (FOGO) сьогодні становить ₴ 0,009228, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOGO до UAH становить ₴ 0,009228 за FOGO.

Fogo наразі посідає №413 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,43M, з циркуляційною пропозицією у 3,84B FOGO. Протягом останніх 24 годин FOGO торгувався між ₴ 0,008902 (мінімум) та ₴ 0,009468 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,839823025281441838, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4726755127911335684.

У короткостроковій динаміці FOGO змінився на +0,17% за останню годину та на +9,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,84K.

Ринкова інформація щодо Fogo (FOGO)

No.413

₴ 35,43M
₴ 35,43M₴ 35,43M

₴ 58,84K
₴ 58,84K₴ 58,84K

₴ 92,40M
₴ 92,40M₴ 92,40M

3,84B
3,84B 3,84B

10 013 456 737,43829103
10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103

FOGO

Поточна ринкова капіталізація Fogo — ₴ 35,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,84K. Циркуляційна пропозиція FOGO — 3,84B, зі загальною пропозицією 10013456737.43829103. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,40M.

Історія ціни Fogo у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,008902
₴ 0,008902₴ 0,008902
Мін. за 24 год
₴ 0,009468
₴ 0,009468₴ 0,009468
Макс. за 24 год

₴ 0,008902
₴ 0,008902₴ 0,008902

₴ 0,009468
₴ 0,009468₴ 0,009468

₴ 2,839823025281441838
₴ 2,839823025281441838₴ 2,839823025281441838

₴ 0,4726755127911335684
₴ 0,4726755127911335684₴ 0,4726755127911335684

+0,17%

-0,43%

+9,53%

+9,53%

Історія ціни Fogo (FOGO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Fogo за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00178895-0,43%
30 днів₴ -0,000657-6,65%
60 днів₴ -0,002882-23,80%
90 днів₴ -0,011772-56,06%
Зміна ціни Fogo сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FOGO на ₴ -0,00178895 (-0,43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fogo за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000657 (-6,65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fogo за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FOGO змінився на ₴ -0,002882 (-23,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fogo за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,011772 (-56,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fogo (FOGO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fogo зараз.

Аналіз для Fogo

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Fogo. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Fogo сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку FOGO: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

FOGO_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,00921, при цьому ціна знаходиться вище центрального значення — 0,009064. На поточному рівні ціна подолала опір R1 на позначці 0,009163 і перебуває у високому діапазоні між R1 та R2. Система хабів свідчить про перевагу бичачих трендів у короткостроковій структурі: ціна відхиляється від центрального значення, демонструючи позитивну дивергенцію. Діапазон коливань від S2 до R2 визначає поточний торговий рівень, а висока структура коливань вже закріпилася. Індикатор MACD показує золоте хрестоподібне перетинання: швидка і повільна лінії розходяться над нульовою лінією, що свідчить про концентрацію купівельної енергії. Група простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) не дає чіткого сигналу напрямку, оскільки система складається з заплутаних перетинів. Індекс RSI залишається в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Показники KDJ та StochRSI потребують уточнення на основі реального ринкового стану, а рівень волатильності динамічно змінюється через розширення полос Болінджера. У короткостроковому масштабі сили бичів і ведмедів знаходяться в рівновазі, без формування одностороннього прискорення. Найближчий ключовий опір розташований на рівні R2 — 0,009254, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,4%. Нижче перший опорний рівень знаходиться на позначці R1 — 0,009163, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,5%. Далекий захисний рівень встановлено на центральному значенні — 0,009064, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,6%. Рівень S1 — 0,008973 — служить другорядним опорним рівнем, відстаючи від поточної ціни приблизно на 2,6%. Останній рівень S2 — 0,008874 — виступає як нижня межа тестування, відстаючи від поточної ціни приблизно на 3,7%.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Fogo?

Ціни на токени FOGO залежать від декількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токена та його прийняття у рамках екосистеми Fogo.
4. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах.
5. Оголошення про партнерства та розвиток проекту.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на ширший крипторинок.
7. Динаміка попиту та пропозиції.
8. Рухи «китів» та великі транзакції.
9. Патерни технічного аналізу.
10. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризику.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Fogo?

Люди хочуть знати ціну FOGO сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі, визначення оптимального часу входу/виходу на ринок, управління портфелем та відстеження результатів інвестицій. Реальний час цін допомагає трейдерам скористатися волатильністю, оцінити прибутковість або збитки та здійснювати стратегічні кроки на швидко змінному крипторинку.

Прогноз ціни Fogo

Прогноз ціни Fogo (FOGO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FOGO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Fogo (FOGO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Fogo потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Fogo у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FOGO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Fogo.

Як купити та інвестувати Fogo в Україна

Готові розпочати торгівлю з Fogo? Купівля FOGO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Fogo. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Fogo (FOGO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Fogo буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Fogo (FOGO)

Що ви можете зробити з Fogo

Володіння Fogo відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Fogo (FOGO)

Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

Ресурс Fogo

Щоб дізнатися більше про Fogo, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFogo
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:23:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fogo (FOGO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Fogo

FOGO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FOGO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FOGOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Fogo (FOGO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Fogo у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FOGO/USDT
₴0,41595074
₴0,41595074₴0,41595074
+0,20%
6.38M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 FOGO = 0,41424492 UAH