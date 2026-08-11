Сьогоднішня ціна Fogo

Поточна ціна Fogo (FOGO) сьогодні становить ₴ 0,009228, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOGO до UAH становить ₴ 0,009228 за FOGO.

Fogo наразі посідає №413 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,43M, з циркуляційною пропозицією у 3,84B FOGO. Протягом останніх 24 годин FOGO торгувався між ₴ 0,008902 (мінімум) та ₴ 0,009468 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,839823025281441838, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4726755127911335684.

У короткостроковій динаміці FOGO змінився на +0,17% за останню годину та на +9,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,84K.

Ринкова інформація щодо Fogo (FOGO)

Рейтинг No.413 Ринкова капіталізація ₴ 35,43M₴ 35,43M ₴ 35,43M Обсяг (за 24 год) ₴ 58,84K₴ 58,84K ₴ 58,84K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 92,40M₴ 92,40M ₴ 92,40M Циркуляційне постачання 3,84B 3,84B 3,84B Загальна пропозиція 10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103 Публічний блокчейн FOGO

Поточна ринкова капіталізація Fogo — ₴ 35,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,84K. Циркуляційна пропозиція FOGO — 3,84B, зі загальною пропозицією 10013456737.43829103. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,40M.