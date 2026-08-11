Курс Fogo (FOGO)
Поточна ціна Fogo (FOGO) сьогодні становить ₴ 0,009228, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOGO до UAH становить ₴ 0,009228 за FOGO.
Fogo наразі посідає №413 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 35,43M, з циркуляційною пропозицією у 3,84B FOGO. Протягом останніх 24 годин FOGO торгувався між ₴ 0,008902 (мінімум) та ₴ 0,009468 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,839823025281441838, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4726755127911335684.
У короткостроковій динаміці FOGO змінився на +0,17% за останню годину та на +9,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,84K.
No.413
FOGO
Поточна ринкова капіталізація Fogo — ₴ 35,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,84K. Циркуляційна пропозиція FOGO — 3,84B, зі загальною пропозицією 10013456737.43829103. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 92,40M.
+0,17%
-0,43%
+9,53%
+9,53%
Відстежуйте зміни ціни на Fogo за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00178895
|-0,43%
|30 днів
|₴ -0,000657
|-6,65%
|60 днів
|₴ -0,002882
|-23,80%
|90 днів
|₴ -0,011772
|-56,06%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни FOGO на ₴ -0,00178895 (-0,43%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000657 (-6,65%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник FOGO змінився на ₴ -0,002882 (-23,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,011772 (-56,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fogo (FOGO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fogo зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Fogo. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку FOGO: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
FOGO_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,00921, при цьому ціна знаходиться вище центрального значення — 0,009064. На поточному рівні ціна подолала опір R1 на позначці 0,009163 і перебуває у високому діапазоні між R1 та R2. Система хабів свідчить про перевагу бичачих трендів у короткостроковій структурі: ціна відхиляється від центрального значення, демонструючи позитивну дивергенцію. Діапазон коливань від S2 до R2 визначає поточний торговий рівень, а висока структура коливань вже закріпилася. Індикатор MACD показує золоте хрестоподібне перетинання: швидка і повільна лінії розходяться над нульовою лінією, що свідчить про концентрацію купівельної енергії. Група простих (MA) та експоненціальних середніх (EMA) не дає чіткого сигналу напрямку, оскільки система складається з заплутаних перетинів. Індекс RSI залишається в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Показники KDJ та StochRSI потребують уточнення на основі реального ринкового стану, а рівень волатильності динамічно змінюється через розширення полос Болінджера. У короткостроковому масштабі сили бичів і ведмедів знаходяться в рівновазі, без формування одностороннього прискорення. Найближчий ключовий опір розташований на рівні R2 — 0,009254, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,4%. Нижче перший опорний рівень знаходиться на позначці R1 — 0,009163, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,5%. Далекий захисний рівень встановлено на центральному значенні — 0,009064, що відстає від поточної ціни приблизно на 1,6%. Рівень S1 — 0,008973 — служить другорядним опорним рівнем, відстаючи від поточної ціни приблизно на 2,6%. Останній рівень S2 — 0,008874 — виступає як нижня межа тестування, відстаючи від поточної ціни приблизно на 3,7%.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Fogo потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з Fogo? Купівля FOGO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Fogo. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Fogo (FOGO).
Володіння Fogo відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Fogo (FOGO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.
Щоб дізнатися більше про Fogo, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію FOGO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FOGOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Fogo у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.