Актуальна ціна Accenture сьогодні становить 250.71 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ACNON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ACNON на MEXC вже зараз.

Логотип Accenture

Курс Accenture (ACNON)

Актуальна ціна 1 ACNON до USD:

$250,79
$250,79$250,79
+1,04%1D
USD
Графік ціни Accenture (ACNON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Accenture (ACNON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 247,31
$ 247,31$ 247,31
Мін. за 24 год
$ 251,56
$ 251,56$ 251,56
Макс. за 24 год

$ 247,31
$ 247,31$ 247,31

$ 251,56
$ 251,56$ 251,56

$ 258,3135196333471
$ 258,3135196333471$ 258,3135196333471

$ 229,27778200768591
$ 229,27778200768591$ 229,27778200768591

+0,13%

+1,04%

+6,78%

+6,78%

Актуальна ціна Accenture (ACNON) становить $ 250,71. За останні 24 години ACNON торгувався між мінімумом у $ 247,31 і максимумом у $ 251,56, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACNON становить $ 258,3135196333471, тоді як його історичний мінімум — $ 229,27778200768591.

Що стосується короткострокових результатів, то ACNON змінився на +0,13% за останню годину, +1,04% за 24 години та на +6,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Accenture (ACNON)

No.2033

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

$ 57,13K
$ 57,13K$ 57,13K

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

5,32K
5,32K 5,32K

5 323,00747855
5 323,00747855 5 323,00747855

ETH

Поточна ринкова капіталізація Accenture — $ 1,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,13K. Циркуляційна пропозиція ACNON — 5,32K, зі загальною пропозицією 5323.00747855. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,33M.

Історія ціни Accenture (ACNON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Accenture за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,5814+1,04%
30 днів$ +14,58+6,17%
60 днів$ +50,71+25,35%
90 днів$ +50,71+25,35%
Зміна ціни Accenture сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACNON на $ +2,5814 (+1,04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Accenture за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +14,58 (+6,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Accenture за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACNON змінився на $ +50,71 (+25,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Accenture за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +50,71 (+25,35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Accenture (ACNON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Accenture зараз.

Що таке Accenture (ACNON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Accenture доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Accenture. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ACNON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Accenture у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Accenture безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Accenture (USD)

Скільки коштуватиме Accenture (ACNON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Accenture (ACNON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Accenture.

Перегляньте прогноз ціни Accenture вже зараз!

Токеноміка Accenture (ACNON)

Розуміння токеноміки Accenture (ACNON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ACNON зараз!

Як купити Accenture (ACNON)

Шукаєте як купити Accenture? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Accenture на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ACNON до місцевих валют

1 Accenture (ACNON) до VND
6 597 433,65
1 Accenture (ACNON) до AUD
A$383,5863
1 Accenture (ACNON) до GBP
188,0325
1 Accenture (ACNON) до EUR
215,6106
1 Accenture (ACNON) до USD
$250,71
1 Accenture (ACNON) до MYR
RM1 057,9962
1 Accenture (ACNON) до TRY
10 542,3555
1 Accenture (ACNON) до JPY
¥38 107,92
1 Accenture (ACNON) до ARS
ARS$371 970,9057
1 Accenture (ACNON) до RUB
20 412,8082
1 Accenture (ACNON) до INR
22 022,3664
1 Accenture (ACNON) до IDR
Rp4 178 498,3286
1 Accenture (ACNON) до PHP
14 709,1557
1 Accenture (ACNON) до EGP
￡E.11 931,2889
1 Accenture (ACNON) до BRL
R$1 348,8198
1 Accenture (ACNON) до CAD
C$350,994
1 Accenture (ACNON) до BDT
30 636,762
1 Accenture (ACNON) до NGN
365 998,9935
1 Accenture (ACNON) до COP
$979 335,9375
1 Accenture (ACNON) до ZAR
R.4 347,3114
1 Accenture (ACNON) до UAH
10 477,1709
1 Accenture (ACNON) до TZS
T.Sh.623 656,1676
1 Accenture (ACNON) до VES
Bs53 150,52
1 Accenture (ACNON) до CLP
$237 171,66
1 Accenture (ACNON) до PKR
Rs70 780,4472
1 Accenture (ACNON) до KZT
134 571,0996
1 Accenture (ACNON) до THB
฿8 228,3022
1 Accenture (ACNON) до TWD
NT$7 726,8822
1 Accenture (ACNON) до AED
د.إ920,1057
1 Accenture (ACNON) до CHF
Fr198,0609
1 Accenture (ACNON) до HKD
HK$1 948,0167
1 Accenture (ACNON) до AMD
֏95 653,3863
1 Accenture (ACNON) до MAD
.د.م2 314,0533
1 Accenture (ACNON) до MXN
$4 613,064
1 Accenture (ACNON) до SAR
ريال940,1625
1 Accenture (ACNON) до ETB
Br37 859,7171
1 Accenture (ACNON) до KES
KSh32 306,4906
1 Accenture (ACNON) до JOD
د.أ177,75339
1 Accenture (ACNON) до PLN
912,5844
1 Accenture (ACNON) до RON
лв1 095,6027
1 Accenture (ACNON) до SEK
kr2 354,1669
1 Accenture (ACNON) до BGN
лв421,1928
1 Accenture (ACNON) до HUF
Ft84 243,5742
1 Accenture (ACNON) до CZK
5 249,8674
1 Accenture (ACNON) до KWD
د.ك76,71726
1 Accenture (ACNON) до ILS
824,8359
1 Accenture (ACNON) до BOB
Bs1 727,3919
1 Accenture (ACNON) до AZN
426,207
1 Accenture (ACNON) до TJS
SM2 314,0533
1 Accenture (ACNON) до GEL
679,4241
1 Accenture (ACNON) до AOA
Kz229 377,0861
1 Accenture (ACNON) до BHD
.د.ب94,26696
1 Accenture (ACNON) до BMD
$250,71
1 Accenture (ACNON) до DKK
kr1 612,0653
1 Accenture (ACNON) до HNL
L6 566,0949
1 Accenture (ACNON) до MUR
11 412,3192
1 Accenture (ACNON) до NAD
$4 342,2972
1 Accenture (ACNON) до NOK
kr2 502,0858
1 Accenture (ACNON) до NZD
$436,2354
1 Accenture (ACNON) до PAB
B/.250,71
1 Accenture (ACNON) до PGK
K1 055,4891
1 Accenture (ACNON) до QAR
ر.ق910,0773
1 Accenture (ACNON) до RSD
дин.25 316,6958
1 Accenture (ACNON) до UZS
soʻm3 020 601,7149
1 Accenture (ACNON) до ALL
L20 859,072
1 Accenture (ACNON) до ANG
ƒ448,7709
1 Accenture (ACNON) до AWG
ƒ451,278
1 Accenture (ACNON) до BBD
$501,42
1 Accenture (ACNON) до BAM
KM421,1928
1 Accenture (ACNON) до BIF
Fr737 338,11
1 Accenture (ACNON) до BND
$323,4159
1 Accenture (ACNON) до BSD
$250,71
1 Accenture (ACNON) до JMD
$40 126,1355
1 Accenture (ACNON) до KHR
1 006 866,4026
1 Accenture (ACNON) до KMF
Fr106 301,04
1 Accenture (ACNON) до LAK
5 450 217,2823
1 Accenture (ACNON) до LKR
රු75 879,8886
1 Accenture (ACNON) до MDL
L4 242,0132
1 Accenture (ACNON) до MGA
Ar1 119 239,6388
1 Accenture (ACNON) до MOP
P2 000,6658
1 Accenture (ACNON) до MVR
3 835,863
1 Accenture (ACNON) до MWK
MK433 753,371
1 Accenture (ACNON) до MZN
MT16 022,8761
1 Accenture (ACNON) до NPR
रु35 142,0207
1 Accenture (ACNON) до PYG
1 765 499,82
1 Accenture (ACNON) до RWF
Fr363 278,79
1 Accenture (ACNON) до SBD
$2 060,8362
1 Accenture (ACNON) до SCR
3 462,3051
1 Accenture (ACNON) до SRD
$9 950,6799
1 Accenture (ACNON) до SVC
$2 186,1912
1 Accenture (ACNON) до SZL
L4 339,7901
1 Accenture (ACNON) до TMT
m877,485
1 Accenture (ACNON) до TND
د.ت734,5803
1 Accenture (ACNON) до TTD
$1 694,7996
1 Accenture (ACNON) до UGX
Sh873 473,64
1 Accenture (ACNON) до XAF
Fr141 400,44
1 Accenture (ACNON) до XCD
$676,917
1 Accenture (ACNON) до XOF
Fr141 400,44
1 Accenture (ACNON) до XPF
Fr25 572,42
1 Accenture (ACNON) до BWP
P3 351,9927
1 Accenture (ACNON) до BZD
$501,42
1 Accenture (ACNON) до CVE
$23 792,379
1 Accenture (ACNON) до DJF
Fr44 375,67
1 Accenture (ACNON) до DOP
$15 965,2128
1 Accenture (ACNON) до DZD
د.ج32 617,371
1 Accenture (ACNON) до FJD
$574,1259
1 Accenture (ACNON) до GNF
Fr2 161 120,2
1 Accenture (ACNON) до GTQ
Q1 915,4244
1 Accenture (ACNON) до GYD
$52 305,6273
1 Accenture (ACNON) до ISK
kr30 586,62

Ресурс Accenture

Щоб дізнатися більше про Accenture, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAccenture
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Accenture

Скільки сьогодні коштує Accenture (ACNON)?
Актуальна ціна ACNON у USD становить 250,71 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ACNON до USD?
Поточна ціна ACNON до USD — $ 250,71. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Accenture?
Ринкова капіталізація ACNON — $ 1,33M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ACNON?
Циркуляційна пропозиція ACNON — 5,32K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ACNON?
ACNON досяг історичної максимальної ціни у 258,3135196333471 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ACNON?
Історична мінімальна ціна ACNON становила 229,27778200768591 USD.
Який обсяг торгівлі ACNON?
Актуальний обсяг торгівлі ACNON за 24 години — $ 57,13K USD.
Чи підніметься ціна ACNON цього року?
ACNON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ACNON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:50 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ACNON до USD

Сума

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 250,71 USD

Торгувати ACNON

ACNON/USDT
$250,79
$250,79$250,79
+1,03%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --