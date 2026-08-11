Сьогоднішня ціна Nakamoto Games

Поточна ціна Nakamoto Games (NAKA) сьогодні становить ₴ 0.0272, зі зміною 1.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAKA до UAH становить ₴ 0.0272 за NAKA.

Nakamoto Games наразі посідає №1343 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,65M, з циркуляційною пропозицією у 97,40M NAKA. Протягом останніх 24 годин NAKA торгувався між ₴ 0.02695 (мінімум) та ₴ 0.0284 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 314.2740933219653081, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці NAKA змінився на +0.48% за останню годину та на +11.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,40K.

Ринкова інформація щодо Nakamoto Games (NAKA)

Рейтинг No.1343 Ринкова капіталізація ₴ 2,65M₴ 2,65M ₴ 2,65M Обсяг (за 24 год) ₴ 86,40K₴ 86,40K ₴ 86,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4.90M₴ 4.90M ₴ 4.90M Циркуляційне постачання 97,40M 97,40M 97,40M Максимальна пропозиція 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Загальна пропозиція 180,000,000 180,000,000 180,000,000 Коефіцієнт циркуляції 54.11% Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Nakamoto Games — ₴ 2,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,40K. Циркуляційна пропозиція NAKA — 97,40M, зі загальною пропозицією 180000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4.90M.