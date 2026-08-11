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Поточна ціна Nakamoto Games сьогодні становить 0.0272 UAH. Ринкова капіталізація NAKA становить 2,649,280 UAH. Відстежуйте оновлення цін NAKA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nakamoto Games сьогодні становить 0.0272 UAH. Ринкова капіталізація NAKA становить 2,649,280 UAH. Відстежуйте оновлення цін NAKA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NAKA

Інформація про ціну NAKA

Що таке NAKA

Офіційний вебсайт NAKA

Токеноміка NAKA

Прогноз ціни NAKA

Історія NAKA

Посібник з купівлі NAKA

Конвертація NAKA у фіатну валюту

Спот NAKA

Ф'ючерси NAKA USDT-M

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Логотип Nakamoto Games

Курс Nakamoto Games (NAKA)

Актуальна ціна 1 NAKA до UAH:

₴1.221008
₴1.221008₴1.221008
-1,19%1D
UAH
Графік ціни Nakamoto Games (NAKA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:49:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nakamoto Games

Поточна ціна Nakamoto Games (NAKA) сьогодні становить ₴ 0.0272, зі зміною 1.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAKA до UAH становить ₴ 0.0272 за NAKA.

Nakamoto Games наразі посідає №1343 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,65M, з циркуляційною пропозицією у 97,40M NAKA. Протягом останніх 24 годин NAKA торгувався між ₴ 0.02695 (мінімум) та ₴ 0.0284 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 314.2740933219653081, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці NAKA змінився на +0.48% за останню годину та на +11.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,40K.

Ринкова інформація щодо Nakamoto Games (NAKA)

No.1343

₴ 2,65M
₴ 2,65M₴ 2,65M

₴ 86,40K
₴ 86,40K₴ 86,40K

₴ 4.90M
₴ 4.90M₴ 4.90M

97,40M
97,40M 97,40M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

54.11%

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Nakamoto Games — ₴ 2,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,40K. Циркуляційна пропозиція NAKA — 97,40M, зі загальною пропозицією 180000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4.90M.

Історія ціни Nakamoto Games у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.02695
₴ 0.02695₴ 0.02695
Мін. за 24 год
₴ 0.0284
₴ 0.0284₴ 0.0284
Макс. за 24 год

₴ 0.02695
₴ 0.02695₴ 0.02695

₴ 0.0284
₴ 0.0284₴ 0.0284

₴ 314.2740933219653081
₴ 314.2740933219653081₴ 314.2740933219653081

₴ 0
₴ 0₴ 0

+0.48%

-1.19%

+11.65%

+11.65%

Історія ціни Nakamoto Games (NAKA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Nakamoto Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.014705-1.19%
30 днів₴ -0.00265-8.88%
60 днів₴ -0.01251-31.51%
90 днів₴ -0.02848-51.15%
Зміна ціни Nakamoto Games сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NAKA на ₴ -0.014705 (-1.19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nakamoto Games за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00265 (-8.88%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nakamoto Games за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NAKA змінився на ₴ -0.01251 (-31.51%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nakamoto Games за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.02848 (-51.15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nakamoto Games (NAKA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nakamoto Games зараз.

Аналіз для Nakamoto Games

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Nakamoto Games. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Nakamoto Games?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів NAKA:

1. Прийняття геймінгової екосистеми — зростання кількості користувачів та популярність ігор сприяють збільшенню попиту.
2. Утилітет токенів — нагороди за стакінг, права управління та покупки у грі створюють додаткову цінність.
3. Оголошення про партнерства — співробітництво з іншими проектами підвищує настрій ринку.
4. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку впливають на ціну NAKA.
5. Оновлення розробки — випуск нових ігор та покращення платформи.
6. Обсяг торгівлі — більша ліквідність впливає на стабільність цін.
7. Конкуренція — показники відносно інших геймінгових токенів.
8. Новини щодо регулювання, які впливають на геймінгові криптовалюти.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Nakamoto Games?

Люди хочуть знати ціну NAKA сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, аналіз настроїв ринку та обчислення прибутку/збитків. Оскільки NAKA — криптовалюта, орієнтована на геймерів, коливання її ціни впливають на заробітки геймерів та доходи інвесторів. Ціни у реальному часі допомагають приймати рішення про купівлю/продаж та краще розуміти ринкові тенденції у секторі ігор з економікою «грай і заробляй».

Прогноз ціни Nakamoto Games

Прогноз ціни Nakamoto Games (NAKA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NAKA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Nakamoto Games (NAKA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nakamoto Games потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nakamoto Games у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NAKA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nakamoto Games.

Як купити та інвестувати Nakamoto Games в Україна

Готові розпочати торгівлю з Nakamoto Games? Купівля NAKA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Nakamoto Games. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Nakamoto Games (NAKA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Nakamoto Games буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Nakamoto Games (NAKA)

Що ви можете зробити з Nakamoto Games

Володіння Nakamoto Games відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Ресурс Nakamoto Games

Щоб дізнатися більше про Nakamoto Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтNakamoto Games
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:49:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nakamoto Games (NAKA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Nakamoto Games

NAKA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію NAKA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю NAKAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Nakamoto Games (NAKA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Nakamoto Games у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
NAKA/USDT
₴1.2187635
₴1.2187635₴1.2187635
-1.41%
3.15M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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