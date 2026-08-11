Сьогоднішня ціна Polytrade

Поточна ціна Polytrade (TRADE) сьогодні становить ₴ 0,03761, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRADE до UAH становить ₴ 0,03761 за TRADE.

Polytrade наразі посідає №1703 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,55M, з циркуляційною пропозицією у 41,29M TRADE. Протягом останніх 24 годин TRADE торгувався між ₴ 0,03702 (мінімум) та ₴ 0,03794 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 137,68330375229325084, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2380498309439413828.

У короткостроковій динаміці TRADE змінився на +0,56% за останню годину та на +4,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,41K.

Ринкова інформація щодо Polytrade (TRADE)

Рейтинг No.1703 Ринкова капіталізація ₴ 1,55M₴ 1,55M ₴ 1,55M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,41K₴ 55,41K ₴ 55,41K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,76M₴ 3,76M ₴ 3,76M Циркуляційне постачання 41,29M 41,29M 41,29M Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація Polytrade — ₴ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,41K. Циркуляційна пропозиція TRADE — 41,29M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,76M.