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Поточна ціна Polytrade сьогодні становить 0,03761 UAH. Ринкова капіталізація TRADE становить 1 552 874,58875 UAH. Відстежуйте оновлення цін TRADE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Polytrade сьогодні становить 0,03761 UAH. Ринкова капіталізація TRADE становить 1 552 874,58875 UAH. Відстежуйте оновлення цін TRADE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TRADE

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Курс Polytrade (TRADE)

Актуальна ціна 1 TRADE до UAH:

₴1,6887618
₴1,6887618₴1,6887618
+1,23%1D
UAH
Графік ціни Polytrade (TRADE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Polytrade

Поточна ціна Polytrade (TRADE) сьогодні становить ₴ 0,03761, зі зміною 1,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRADE до UAH становить ₴ 0,03761 за TRADE.

Polytrade наразі посідає №1703 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,55M, з циркуляційною пропозицією у 41,29M TRADE. Протягом останніх 24 годин TRADE торгувався між ₴ 0,03702 (мінімум) та ₴ 0,03794 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 137,68330375229325084, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2380498309439413828.

У короткостроковій динаміці TRADE змінився на +0,56% за останню годину та на +4,29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,41K.

Ринкова інформація щодо Polytrade (TRADE)

No.1703

₴ 1,55M
₴ 1,55M₴ 1,55M

₴ 55,41K
₴ 55,41K₴ 55,41K

₴ 3,76M
₴ 3,76M₴ 3,76M

41,29M
41,29M 41,29M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

MATIC

Поточна ринкова капіталізація Polytrade — ₴ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,41K. Циркуляційна пропозиція TRADE — 41,29M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,76M.

Історія ціни Polytrade у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,03702
₴ 0,03702₴ 0,03702
Мін. за 24 год
₴ 0,03794
₴ 0,03794₴ 0,03794
Макс. за 24 год

₴ 0,03702
₴ 0,03702₴ 0,03702

₴ 0,03794
₴ 0,03794₴ 0,03794

₴ 137,68330375229325084
₴ 137,68330375229325084₴ 137,68330375229325084

₴ 1,2380498309439413828
₴ 1,2380498309439413828₴ 1,2380498309439413828

+0,56%

+1,23%

+4,29%

+4,29%

Історія ціни Polytrade (TRADE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Polytrade за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0205194+1,23%
30 днів₴ +0,00546+16,98%
60 днів₴ -0,00022-0,59%
90 днів₴ -0,01023-21,39%
Зміна ціни Polytrade сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRADE на ₴ +0,0205194 (+1,23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Polytrade за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00546 (+16,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Polytrade за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRADE змінився на ₴ -0,00022 (-0,59%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Polytrade за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01023 (-21,39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Polytrade (TRADE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Polytrade зараз.

Аналіз для Polytrade

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Polytrade. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Polytrade?

Декілька ключових факторів впливають на ціни торгівлі криптовалютами:

1. Динаміка попиту та пропозиції — дефіцит проти ринкового апетиту.
2. Ринковий настрій та психологія інвесторів.
3. Новини щодо регулювання та державна політика.
4. Темпи прийняття та реальна користь у повсякденному житті.
5. Технічні розробки та оновлення.
6. Макроекономічні умови.
7. Рухи «китів» та великі транзакції.
8. Освітлення у ЗМІ та тренди в соціальних мережах.
9. Лістинг та делистинг на біржах.
10. Ринкова маніпуляція та спекуляція.

Ці взаємопов’язані фактори створюють волатильність цін, характерну для ринків криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Polytrade?

Люди хочуть знати ціни на криптовалюту сьогодні з кількох ключових причин:

Рішення щодо торгівлі – трейдери потребують цін у реальному часі, щоб купувати чи продавати в оптимальні моменти та максимізувати прибуток.

Відстеження портфелю – інвестори стежать за поточною вартістю своїх активів, щоб оцінювати результати та вносити необхідні корективи.

Таймінг ринку – знання цін допомагає визначити точки входу та виходу з інвестицій.

Управління ризиками – актуальні ціни дозволяють розрахувати можливі втрати й встановити стоп-лосс-ордери.

FOMO/можливості – коливання цін створюють нагальну потребу скористатися трендами або уникнути пропуску прибутків.

Фінансове планування – знання вартості активів сприяє складанню бюджету та досягненню фінансових цілей.

Дані про ціни у реальному часі є незамінними для обґрунтованого участі у крипторинку.

Прогноз ціни Polytrade

Прогноз ціни Polytrade (TRADE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRADE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Polytrade (TRADE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Polytrade потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Polytrade у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TRADE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Polytrade.

Як купити та інвестувати Polytrade в Україна

Готові розпочати торгівлю з Polytrade? Купівля TRADE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Polytrade. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Polytrade (TRADE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Polytrade буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Polytrade (TRADE)

Що ви можете зробити з Polytrade

Володіння Polytrade відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Polytrade (TRADE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Ресурс Polytrade

Щоб дізнатися більше про Polytrade, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPolytrade
Оглядач блокчейну

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Polytrade (TRADE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Polytrade

TRADE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TRADE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TRADEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Polytrade (TRADE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Polytrade у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TRADE/USDT
₴1,6887618
₴1,6887618₴1,6887618
+1,21%
1.49M (USDT)

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The Toad Pepe

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₴0,6962439₴0,6962439

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AurumX

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UMX

₴7,9428366
₴7,9428366₴7,9428366

-12,36%

ZKcandy

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ZAY

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴0,4138858
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₴0,857399
₴0,857399₴0,857399

+36,42%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TRADE = 1,6883129 UAH