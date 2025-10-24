Актуальна ціна Broadcom сьогодні становить 349.49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVGOON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVGOON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Broadcom сьогодні становить 349.49 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AVGOON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AVGOON на MEXC вже зараз.

Докладніше про AVGOON

Інформація про ціну AVGOON

Офіційний вебсайт AVGOON

Токеноміка AVGOON

Прогноз ціни AVGOON

Історія AVGOON

Посібник з купівлі AVGOON

Конвертація AVGOON у фіатну валюту

Спот AVGOON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Broadcom

Курс Broadcom (AVGOON)

Актуальна ціна 1 AVGOON до USD:

$349,49
$349,49$349,49
+0,99%1D
USD
Графік ціни Broadcom (AVGOON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Broadcom (AVGOON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 338,32
$ 338,32$ 338,32
Мін. за 24 год
$ 350,83
$ 350,83$ 350,83
Макс. за 24 год

$ 338,32
$ 338,32$ 338,32

$ 350,83
$ 350,83$ 350,83

$ 373,9969643335703
$ 373,9969643335703$ 373,9969643335703

$ 297,29808264469034
$ 297,29808264469034$ 297,29808264469034

+0,01%

+0,99%

-1,03%

-1,03%

Актуальна ціна Broadcom (AVGOON) становить $ 349,49. За останні 24 години AVGOON торгувався між мінімумом у $ 338,32 і максимумом у $ 350,83, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVGOON становить $ 373,9969643335703, тоді як його історичний мінімум — $ 297,29808264469034.

Що стосується короткострокових результатів, то AVGOON змінився на +0,01% за останню годину, +0,99% за 24 години та на -1,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Broadcom (AVGOON)

No.2132

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

$ 58,47K
$ 58,47K$ 58,47K

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

3,16K
3,16K 3,16K

3 164,36623051
3 164,36623051 3 164,36623051

ETH

Поточна ринкова капіталізація Broadcom — $ 1,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,47K. Циркуляційна пропозиція AVGOON — 3,16K, зі загальною пропозицією 3164.36623051. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,11M.

Історія ціни Broadcom (AVGOON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Broadcom за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,426+0,99%
30 днів$ +10,79+3,18%
60 днів$ +69,49+24,81%
90 днів$ +69,49+24,81%
Зміна ціни Broadcom сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AVGOON на $ +3,426 (+0,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Broadcom за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +10,79 (+3,18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Broadcom за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AVGOON змінився на $ +69,49 (+24,81%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Broadcom за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +69,49 (+24,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Broadcom (AVGOON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Broadcom зараз.

Що таке Broadcom (AVGOON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Broadcom доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Broadcom. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AVGOON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Broadcom у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Broadcom безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Broadcom (USD)

Скільки коштуватиме Broadcom (AVGOON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Broadcom (AVGOON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Broadcom.

Перегляньте прогноз ціни Broadcom вже зараз!

Токеноміка Broadcom (AVGOON)

Розуміння токеноміки Broadcom (AVGOON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AVGOON зараз!

Як купити Broadcom (AVGOON)

Шукаєте як купити Broadcom? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Broadcom на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AVGOON до місцевих валют

1 Broadcom (AVGOON) до VND
9 196 829,35
1 Broadcom (AVGOON) до AUD
A$534,7197
1 Broadcom (AVGOON) до GBP
262,1175
1 Broadcom (AVGOON) до EUR
300,5614
1 Broadcom (AVGOON) до USD
$349,49
1 Broadcom (AVGOON) до MYR
RM1 474,8478
1 Broadcom (AVGOON) до TRY
14 696,0545
1 Broadcom (AVGOON) до JPY
¥53 122,48
1 Broadcom (AVGOON) до ARS
ARS$518 527,8283
1 Broadcom (AVGOON) до RUB
28 455,4758
1 Broadcom (AVGOON) до INR
30 699,2016
1 Broadcom (AVGOON) до IDR
Rp5 824 831,0034
1 Broadcom (AVGOON) до PHP
20 504,5783
1 Broadcom (AVGOON) до EGP
￡E.16 632,2291
1 Broadcom (AVGOON) до BRL
R$1 880,2562
1 Broadcom (AVGOON) до CAD
C$489,286
1 Broadcom (AVGOON) до BDT
42 707,678
1 Broadcom (AVGOON) до NGN
510 202,9765
1 Broadcom (AVGOON) до COP
$1 365 195,3125
1 Broadcom (AVGOON) до ZAR
R.6 060,1566
1 Broadcom (AVGOON) до UAH
14 605,1871
1 Broadcom (AVGOON) до TZS
T.Sh.869 377,3444
1 Broadcom (AVGOON) до VES
Bs74 091,88
1 Broadcom (AVGOON) до CLP
$330 617,54
1 Broadcom (AVGOON) до PKR
Rs98 668,0168
1 Broadcom (AVGOON) до KZT
187 592,2524
1 Broadcom (AVGOON) до THB
฿11 470,2618
1 Broadcom (AVGOON) до TWD
NT$10 771,2818
1 Broadcom (AVGOON) до AED
د.إ1 282,6283
1 Broadcom (AVGOON) до CHF
Fr276,0971
1 Broadcom (AVGOON) до HKD
HK$2 715,5373
1 Broadcom (AVGOON) до AMD
֏133 340,9197
1 Broadcom (AVGOON) до MAD
.د.م3 225,7927
1 Broadcom (AVGOON) до MXN
$6 430,616
1 Broadcom (AVGOON) до SAR
ريال1 310,5875
1 Broadcom (AVGOON) до ETB
Br52 776,4849
1 Broadcom (AVGOON) до KES
KSh45 035,2814
1 Broadcom (AVGOON) до JOD
د.أ247,78841
1 Broadcom (AVGOON) до PLN
1 272,1436
1 Broadcom (AVGOON) до RON
лв1 527,2713
1 Broadcom (AVGOON) до SEK
kr3 281,7111
1 Broadcom (AVGOON) до BGN
лв587,1432
1 Broadcom (AVGOON) до HUF
Ft117 435,6298
1 Broadcom (AVGOON) до CZK
7 318,3206
1 Broadcom (AVGOON) до KWD
د.ك106,94394
1 Broadcom (AVGOON) до ILS
1 149,8221
1 Broadcom (AVGOON) до BOB
Bs2 407,9861
1 Broadcom (AVGOON) до AZN
594,133
1 Broadcom (AVGOON) до TJS
SM3 225,7927
1 Broadcom (AVGOON) до GEL
947,1179
1 Broadcom (AVGOON) до AOA
Kz319 751,8959
1 Broadcom (AVGOON) до BHD
.د.ب131,40824
1 Broadcom (AVGOON) до BMD
$349,49
1 Broadcom (AVGOON) до DKK
kr2 247,2207
1 Broadcom (AVGOON) до HNL
L9 153,1431
1 Broadcom (AVGOON) до MUR
15 908,7848
1 Broadcom (AVGOON) до NAD
$6 053,1668
1 Broadcom (AVGOON) до NOK
kr3 487,9102
1 Broadcom (AVGOON) до NZD
$608,1126
1 Broadcom (AVGOON) до PAB
B/.349,49
1 Broadcom (AVGOON) до PGK
K1 471,3529
1 Broadcom (AVGOON) до QAR
ر.ق1 268,6487
1 Broadcom (AVGOON) до RSD
дин.35 291,5002
1 Broadcom (AVGOON) до UZS
soʻm4 210 721,9231
1 Broadcom (AVGOON) до ALL
L29 077,568
1 Broadcom (AVGOON) до ANG
ƒ625,5871
1 Broadcom (AVGOON) до AWG
ƒ629,082
1 Broadcom (AVGOON) до BBD
$698,98
1 Broadcom (AVGOON) до BAM
KM587,1432
1 Broadcom (AVGOON) до BIF
Fr1 027 850,09
1 Broadcom (AVGOON) до BND
$450,8421
1 Broadcom (AVGOON) до BSD
$349,49
1 Broadcom (AVGOON) до JMD
$55 935,8745
1 Broadcom (AVGOON) до KHR
1 403 572,8094
1 Broadcom (AVGOON) до KMF
Fr148 183,76
1 Broadcom (AVGOON) до LAK
7 597 608,5437
1 Broadcom (AVGOON) до LKR
රු105 776,6434
1 Broadcom (AVGOON) до MDL
L5 913,3708
1 Broadcom (AVGOON) до MGA
Ar1 560 221,2172
1 Broadcom (AVGOON) до MOP
P2 788,9302
1 Broadcom (AVGOON) до MVR
5 347,197
1 Broadcom (AVGOON) до MWK
MK604 652,649
1 Broadcom (AVGOON) до MZN
MT22 335,9059
1 Broadcom (AVGOON) до NPR
रु48 988,0133
1 Broadcom (AVGOON) до PYG
2 461 108,58
1 Broadcom (AVGOON) до RWF
Fr506 411,01
1 Broadcom (AVGOON) до SBD
$2 872,8078
1 Broadcom (AVGOON) до SCR
4 826,4569
1 Broadcom (AVGOON) до SRD
$13 871,2581
1 Broadcom (AVGOON) до SVC
$3 047,5528
1 Broadcom (AVGOON) до SZL
L6 049,6719
1 Broadcom (AVGOON) до TMT
m1 223,215
1 Broadcom (AVGOON) до TND
د.ت1 024,0057
1 Broadcom (AVGOON) до TTD
$2 362,5524
1 Broadcom (AVGOON) до UGX
Sh1 217 623,16
1 Broadcom (AVGOON) до XAF
Fr197 112,36
1 Broadcom (AVGOON) до XCD
$943,623
1 Broadcom (AVGOON) до XOF
Fr197 112,36
1 Broadcom (AVGOON) до XPF
Fr35 647,98
1 Broadcom (AVGOON) до BWP
P4 672,6813
1 Broadcom (AVGOON) до BZD
$698,98
1 Broadcom (AVGOON) до CVE
$33 166,601
1 Broadcom (AVGOON) до DJF
Fr61 859,73
1 Broadcom (AVGOON) до DOP
$22 255,5232
1 Broadcom (AVGOON) до DZD
د.ج45 468,649
1 Broadcom (AVGOON) до FJD
$800,3321
1 Broadcom (AVGOON) до GNF
Fr3 012 603,8
1 Broadcom (AVGOON) до GTQ
Q2 670,1036
1 Broadcom (AVGOON) до GYD
$72 914,0987
1 Broadcom (AVGOON) до ISK
kr42 637,78

Ресурс Broadcom

Щоб дізнатися більше про Broadcom, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBroadcom
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Broadcom

Скільки сьогодні коштує Broadcom (AVGOON)?
Актуальна ціна AVGOON у USD становить 349,49 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AVGOON до USD?
Поточна ціна AVGOON до USD — $ 349,49. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Broadcom?
Ринкова капіталізація AVGOON — $ 1,11M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AVGOON?
Циркуляційна пропозиція AVGOON — 3,16K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AVGOON?
AVGOON досяг історичної максимальної ціни у 373,9969643335703 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AVGOON?
Історична мінімальна ціна AVGOON становила 297,29808264469034 USD.
Який обсяг торгівлі AVGOON?
Актуальний обсяг торгівлі AVGOON за 24 години — $ 58,47K USD.
Чи підніметься ціна AVGOON цього року?
AVGOON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AVGOON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Broadcom (AVGOON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AVGOON до USD

Сума

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 349,49 USD

Торгувати AVGOON

AVGOON/USDT
$349,49
$349,49$349,49
+1,00%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --