Сьогоднішня ціна Verified Emeralds

Поточна ціна Verified Emeralds (VEREM) сьогодні становить ₴ 5,91, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEREM до UAH становить ₴ 5,91 за VEREM.

Verified Emeralds наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VEREM. Протягом останніх 24 годин VEREM торгувався між ₴ 4,92 (мінімум) та ₴ 7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VEREM змінився на +1,54% за останню годину та на +143,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 15,25K.

Ринкова інформація щодо Verified Emeralds (VEREM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 15,25K₴ 15,25K ₴ 15,25K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 295,50M₴ 295,50M ₴ 295,50M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Verified Emeralds — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 15,25K. Циркуляційна пропозиція VEREM — --, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 295,50M.