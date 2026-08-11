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Поточна ціна Verified Emeralds сьогодні становить 5,91 UAH. Ринкова капіталізація VEREM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VEREM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Verified Emeralds сьогодні становить 5,91 UAH. Ринкова капіталізація VEREM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VEREM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VEREM

Інформація про ціну VEREM

Що таке VEREM

Whitepaper VEREM

Офіційний вебсайт VEREM

Токеноміка VEREM

Прогноз ціни VEREM

Історія VEREM

Посібник з купівлі VEREM

Конвертація VEREM у фіатну валюту

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Курс Verified Emeralds (VEREM)

Актуальна ціна 1 VEREM до UAH:

₴265,2999
₴265,2999₴265,2999
-6,78%1D
UAH
Графік ціни Verified Emeralds (VEREM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:29:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Verified Emeralds

Поточна ціна Verified Emeralds (VEREM) сьогодні становить ₴ 5,91, зі зміною 6,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEREM до UAH становить ₴ 5,91 за VEREM.

Verified Emeralds наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VEREM. Протягом останніх 24 годин VEREM торгувався між ₴ 4,92 (мінімум) та ₴ 7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VEREM змінився на +1,54% за останню годину та на +143,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 15,25K.

Ринкова інформація щодо Verified Emeralds (VEREM)

--
----

₴ 15,25K
₴ 15,25K₴ 15,25K

₴ 295,50M
₴ 295,50M₴ 295,50M

--
----

50 000 000
50 000 000 50 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Verified Emeralds — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 15,25K. Циркуляційна пропозиція VEREM — --, зі загальною пропозицією 50000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 295,50M.

Історія ціни Verified Emeralds у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 4,92
₴ 4,92₴ 4,92
Мін. за 24 год
₴ 7
₴ 7₴ 7
Макс. за 24 год

₴ 4,92
₴ 4,92₴ 4,92

₴ 7
₴ 7₴ 7

--
----

--
----

+1,54%

-6,78%

+143,20%

+143,20%

Історія ціни Verified Emeralds (VEREM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Verified Emeralds за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -19,2956-6,78%
30 днів₴ +2,59+78,01%
60 днів₴ +1,19+25,21%
90 днів₴ -0,85-12,58%
Зміна ціни Verified Emeralds сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VEREM на ₴ -19,2956 (-6,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Verified Emeralds за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +2,59 (+78,01%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Verified Emeralds за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VEREM змінився на ₴ +1,19 (+25,21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Verified Emeralds за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,85 (-12,58%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Verified Emeralds (VEREM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Verified Emeralds зараз.

Аналіз для Verified Emeralds

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Verified Emeralds. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Verified Emeralds?

Фактори ціни VEREM включають: динаміку попиту та пропозиції, ринковий настрій, обсяг торгів, листинги на біржах, регуляторні новини, загальні тренди криптовалютного ринку, оновлення щодо розвитку проектів, прийняття спільнотою, оголошення про партнерства та ширші економічні умови, що впливають на цифрові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Verified Emeralds?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну VEREM з кількох ключових причин: прийняття активних торгівельних рішень, оцінка портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій, аналіз моделей волатильності та отримання актуальної інформації про рух цін, щоб скористатися можливостями або мінімізувати збитки у цьому цифровому активі.

Прогноз ціни Verified Emeralds

Прогноз ціни Verified Emeralds (VEREM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VEREM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Verified Emeralds (VEREM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Verified Emeralds потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Verified Emeralds у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VEREM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Verified Emeralds.

Як купити та інвестувати Verified Emeralds в Україна

Готові розпочати торгівлю з Verified Emeralds? Купівля VEREM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Verified Emeralds. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Verified Emeralds (VEREM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Verified Emeralds буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Verified Emeralds (VEREM)

Що ви можете зробити з Verified Emeralds

Володіння Verified Emeralds відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Ф'ючерсна торгівля

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    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Verified Emeralds (VEREM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Verified Emeralds (VEREM)

Проєкт VEREM був створений для перетворення ринку смарагдів за допомогою технології блокчейну, забезпечуючи прозорість, довіру та стійкість у токенізації активів реального світу. Поєднуючи відповідальні способи майнінгу, перевірені сертифікати та децентралізоване управління, VEREM встановлює новий глобальний стандарт інтеграції активів реального світу (RWA).

Ресурс Verified Emeralds

Щоб дізнатися більше про Verified Emeralds, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVerified Emeralds
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:29:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Verified Emeralds (VEREM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Verified Emeralds

VEREM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VEREM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VEREMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Verified Emeralds (VEREM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Verified Emeralds у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VEREM/USDT
₴265,2999
₴265,2999₴265,2999
-6,78%
2.68K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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