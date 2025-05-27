Що таке Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo ─ це платформа управління активами інституційного рівня, яка випускає дохідні токени, підкріплені різноманітними базовими стратегіями, з двома флагманськими продуктами: рідкий стейкінговий токен BTC — stBTC, що працює на основі дохідності стейкінгу Babylon, та обгорнутий токен BTC — enzoBTC, що містить нативну дохідність Lorenzo та дохідність від фармінгу ліквідності ончейн.

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Ресурс Lorenzo Protocol

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