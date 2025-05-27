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Курс Lorenzo Protocol (BANK)

USD

Графік ціни Lorenzo Protocol (BANK) в реальному часі

$0,069
$0,069$0,069
-0,23%(1D)

Дані та інформація про ціну BANK в реальному часі

Поточна ціна Lorenzo Protocol (BANK) сьогодні становить 0,069 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 29,34M USD. Ціна BANK у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Lorenzo Protocol:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 103,98K USD
- Зміна ціни Lorenzo Protocol протягом дня – -0,23%
- Циркуляційна пропозиція – 425,25M USD

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Цінові показники BANKUSD

Відстежуйте зміни ціни на Lorenzo Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001591-0,22%
30 днів$ +0,03401+97,19%
60 днів$ +0,0642+1 337,50%
90 днів$ +0,0642+1 337,50%
Зміна ціни Lorenzo Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BANK на $ -0,0001591 (-0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lorenzo Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,03401 (+97,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lorenzo Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BANK змінився на $ +0,0642 (+1 337,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lorenzo Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0642 (+1 337,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну BANK

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Lorenzo Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,06667
$ 0,06667$ 0,06667

$ 0,0694
$ 0,0694$ 0,0694

$ 0,09173
$ 0,09173$ 0,09173

+0,30%

-0,22%

-0,42%

Ринкова інформація BANK

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 29,34M
$ 29,34M$ 29,34M

$ 103,98K
$ 103,98K$ 103,98K

425,25M
425,25M 425,25M

Що таке Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo ─ це платформа управління активами інституційного рівня, яка випускає дохідні токени, підкріплені різноманітними базовими стратегіями, з двома флагманськими продуктами: рідкий стейкінговий токен BTC — stBTC, що працює на основі дохідності стейкінгу Babylon, та обгорнутий токен BTC — enzoBTC, що містить нативну дохідність Lorenzo та дохідність від фармінгу ліквідності ончейн.

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Прогноз курсу Lorenzo Protocol

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Lorenzo Protocol, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна BANK? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Lorenzo Protocol.

Історія ціни Lorenzo Protocol

Відстеження траєкторії ціни BANK надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії BANK. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Lorenzo Protocol.

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BANK до місцевих валют

1 BANK до VND
1 769,229
1 BANK до AUD
A$0,10695
1 BANK до GBP
0,05106
1 BANK до EUR
0,06072
1 BANK до USD
$0,069
1 BANK до MYR
RM0,29187
1 BANK до TRY
2,69169
1 BANK до JPY
¥9,96084
1 BANK до RUB
5,53725
1 BANK до INR
5,88777
1 BANK до IDR
Rp1 131,14736
1 BANK до KRW
94,91019
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3,83226
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￡E.3,4362
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R$0,38985
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C$0,09453
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Bs6,486
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Rs19,43109
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د.إ0,25323
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Fr0,05658
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HK$0,54027
1 BANK до MAD
.د.م0,63687
1 BANK до MXN
$1,32618

Ресурс Lorenzo Protocol

Щоб дізнатися більше про Lorenzo Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLorenzo Protocol
Оглядач блокчейну

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