Курс Checkmate (CHECK)
Поточна ціна Checkmate (CHECK) сьогодні становить ₴ 0.015297, зі зміною 2.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHECK до UAH становить ₴ 0.015297 за CHECK.
Checkmate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CHECK. Протягом останніх 24 годин CHECK торгувався між ₴ 0.015118 (мінімум) та ₴ 0.016024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці CHECK змінився на -0.20% за останню годину та на -19.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,54K.
BASE
Поточна ринкова капіталізація Checkmate — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,54K. Циркуляційна пропозиція CHECK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15.30M.
-0.20%
-2.25%
-19.00%
-19.00%
Відстежуйте зміни ціни на Checkmate за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.01581942
|-2.25%
|30 днів
|₴ -0.013404
|-46.71%
|60 днів
|₴ -0.046488
|-75.25%
|90 днів
|₴ -0.029274
|-65.68%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CHECK на ₴ -0.01581942 (-2.25%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.013404 (-46.71%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CHECK змінився на ₴ -0.046488 (-75.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.029274 (-65.68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Checkmate (CHECK)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Checkmate зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Checkmate. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CHECK: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі CHECK_USDT зараз торгуватиметься на рівні 0,028248, що знаходиться нижче центрального рівня 0,0288 на 1,1%. Ціна перебуває в діапазоні підтримки між рівнями S2 (0,02829) і S1 (0,02849). Усі середньо- та довгострокові скользящі середні (MA та EMA) демонструють сигнали для покупок, а ціна тримається над системою скользящих середніх. **Стан енергетики ринку** MACD продемонстрував сигнал золотого хреста: швидка та повільна лінії мають однаковий напрямок. RSI залишається в нейтральному діапазоні, а краткострокова енергія не досягла зони перекупленості. Система багатотаймфреймових скользящих середніх та трендові індикатори показують односторонню спрямованість. **Ключові рівні ціни** Вгору: рівень R1 — 0,029 (+2,7%), рівень R2 — 0,0293 (+3,8%) формують близький опірний пояс. Вниз: рівень S1 — 0,02849 (+0,9%), рівень S2 — 0,02829 (+0,1%) створюють поточний рівень підтримки. Центральний рівень 0,0288 (+1,9%) слугує точкою відліку для можливого зміни структури.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Checkmate потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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