Сьогоднішня ціна Checkmate

Поточна ціна Checkmate (CHECK) сьогодні становить ₴ 0.015297, зі зміною 2.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHECK до UAH становить ₴ 0.015297 за CHECK.

Checkmate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CHECK. Протягом останніх 24 годин CHECK торгувався між ₴ 0.015118 (мінімум) та ₴ 0.016024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CHECK змінився на -0.20% за останню годину та на -19.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,54K.

Ринкова інформація щодо Checkmate (CHECK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 86,54K₴ 86,54K ₴ 86,54K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 15.30M₴ 15.30M ₴ 15.30M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Checkmate — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,54K. Циркуляційна пропозиція CHECK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15.30M.