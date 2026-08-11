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Поточна ціна Checkmate сьогодні становить 0.015297 UAH. Ринкова капіталізація CHECK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CHECK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Checkmate сьогодні становить 0.015297 UAH. Ринкова капіталізація CHECK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CHECK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CHECK

Інформація про ціну CHECK

Що таке CHECK

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Офіційний вебсайт CHECK

Токеноміка CHECK

Прогноз ціни CHECK

Історія CHECK

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Логотип Checkmate

Курс Checkmate (CHECK)

Актуальна ціна 1 CHECK до UAH:

₴0.6872659
₴0.6872659₴0.6872659
-2,25%1D
UAH
Графік ціни Checkmate (CHECK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Checkmate

Поточна ціна Checkmate (CHECK) сьогодні становить ₴ 0.015297, зі зміною 2.25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHECK до UAH становить ₴ 0.015297 за CHECK.

Checkmate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CHECK. Протягом останніх 24 годин CHECK торгувався між ₴ 0.015118 (мінімум) та ₴ 0.016024 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CHECK змінився на -0.20% за останню годину та на -19.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,54K.

Ринкова інформація щодо Checkmate (CHECK)

--
----

₴ 86,54K
₴ 86,54K₴ 86,54K

₴ 15.30M
₴ 15.30M₴ 15.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Checkmate — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,54K. Циркуляційна пропозиція CHECK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15.30M.

Історія ціни Checkmate у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.015118
₴ 0.015118₴ 0.015118
Мін. за 24 год
₴ 0.016024
₴ 0.016024₴ 0.016024
Макс. за 24 год

₴ 0.015118
₴ 0.015118₴ 0.015118

₴ 0.016024
₴ 0.016024₴ 0.016024

--
----

--
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-0.20%

-2.25%

-19.00%

-19.00%

Історія ціни Checkmate (CHECK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Checkmate за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.01581942-2.25%
30 днів₴ -0.013404-46.71%
60 днів₴ -0.046488-75.25%
90 днів₴ -0.029274-65.68%
Зміна ціни Checkmate сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CHECK на ₴ -0.01581942 (-2.25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Checkmate за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.013404 (-46.71%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Checkmate за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CHECK змінився на ₴ -0.046488 (-75.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Checkmate за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.029274 (-65.68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Checkmate (CHECK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Checkmate зараз.

Аналіз для Checkmate

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Checkmate. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Checkmate сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CHECK: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі CHECK_USDT зараз торгуватиметься на рівні 0,028248, що знаходиться нижче центрального рівня 0,0288 на 1,1%. Ціна перебуває в діапазоні підтримки між рівнями S2 (0,02829) і S1 (0,02849). Усі середньо- та довгострокові скользящі середні (MA та EMA) демонструють сигнали для покупок, а ціна тримається над системою скользящих середніх. **Стан енергетики ринку** MACD продемонстрував сигнал золотого хреста: швидка та повільна лінії мають однаковий напрямок. RSI залишається в нейтральному діапазоні, а краткострокова енергія не досягла зони перекупленості. Система багатотаймфреймових скользящих середніх та трендові індикатори показують односторонню спрямованість. **Ключові рівні ціни** Вгору: рівень R1 — 0,029 (+2,7%), рівень R2 — 0,0293 (+3,8%) формують близький опірний пояс. Вниз: рівень S1 — 0,02849 (+0,9%), рівень S2 — 0,02829 (+0,1%) створюють поточний рівень підтримки. Центральний рівень 0,0288 (+1,9%) слугує точкою відліку для можливого зміни структури.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Checkmate?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Checkmate (CHECK):

Ринковий настрій: Загальні тренди крипторинку та довіра інвесторів безпосередньо впливають на ціни CHECK.

Корисність та прийняття: Реальні випадки використання, розвиток платформи та залучення користувачів сприяють зростанню попиту.

Обсяг торгівлі: Вища ліквідність, як правило, призводить до більш стабільного ціноутворення.

Партнерства: Стратегічні альянси та інтеграції можуть підвищити цінність.

Токеноміка: Механізми надходження токенів, нагороди за стейкінг та знищення токенів впливають на їхню дефіцитність.

Регуляторні новини: Регулювання криптовалют впливає на всі цифрові активи, у тому числі на CHECK.

Технічні розробки: Оновлення платформи, нові функції та прогрес у реалізації дорожнього плану впливають на інтерес інвесторів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Checkmate?

Люди хочуть знати ціну на Checkmate (CHECK) сьогодні з кількох ключових причин:

Торгові рішення — активним трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в оптимальний час і максимально збільшити прибуток.

Відстеження портфелю — інвестори стежать за вартістю своїх активів, щоб оцінювати результати та вносити стратегічні корективи.

Аналіз ринку — рух цін допомагає визначити тренди, рівні підтримки та опору, а також потенційні можливості.

Страх пропустити — страх упустити можливість спонукає людей перевіряти, чи варто швидко входити чи виходити з позицій.

Інвестиційне планування — поточні ціни надають інформацію для прийняття рішень щодо розміру позицій та стратегій управління ризиками.

Прогноз ціни Checkmate

Прогноз ціни Checkmate (CHECK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CHECK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Checkmate (CHECK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Checkmate потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Checkmate у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CHECK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Checkmate.

Як купити та інвестувати Checkmate в Україна

Готові розпочати торгівлю з Checkmate? Купівля CHECK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Checkmate. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Checkmate (CHECK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Checkmate буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Checkmate (CHECK)

Що ви можете зробити з Checkmate

Володіння Checkmate відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Checkmate (CHECK)

Екосистема Checkmate ставить собі завдання культивувати глобальний рух стратегічно мислячих і конкурентоспроможних особистостей. Ми підтримуємо ігри нового покоління, що належать спільноті, які стимулюють інтелектуальне зростання, креативність та конструктивну конкуренцію за допомогою технології блокчейну. CHECK — це нативна валюта екосистеми Checkmate. Вона пропонує різні можливості всередині екосистеми, зокрема підтримку ігрової економіки, купівлю ігрових активів, таких як косметичні предмети, та участь у подіях з управління.

Ресурс Checkmate

Щоб дізнатися більше про Checkmate, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCheckmate
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Checkmate (CHECK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Checkmate

CHECK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CHECK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CHECKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Checkmate (CHECK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Checkmate у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CHECK/USDT
₴0.68865749
₴0.68865749₴0.68865749
-1.95%
5.58M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CHECK = 0.68668233 UAH