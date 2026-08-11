Курс RE (RE)
Поточна ціна RE (RE) сьогодні становить ₴ 0,42829, зі зміною 4,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RE до UAH становить ₴ 0,42829 за RE.
RE наразі посідає №291 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 68,36M, з циркуляційною пропозицією у 159,60M RE. Протягом останніх 24 годин RE торгувався між ₴ 0,3994 (мінімум) та ₴ 0,45284 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 26,551178015598925109, тоді як історичний мінімум — ₴ 17,689864540974083815.
У короткостроковій динаміці RE змінився на +2,93% за останню годину та на +8,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 308,09K.
No.291
15,96%
ETH
Поточна ринкова капіталізація RE — ₴ 68,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 308,09K. Циркуляційна пропозиція RE — 159,60M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 428,29M.
+2,93%
-4,93%
+8,10%
+8,10%
Відстежуйте зміни ціни на RE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,9991178
|-4,93%
|30 днів
|₴ -0,15508
|-26,59%
|60 днів
|₴ +0,32829
|+328,29%
|90 днів
|₴ +0,32829
|+328,29%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни RE на ₴ -0,9991178 (-4,93%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,15508 (-26,59%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник RE змінився на ₴ +0,32829 (+328,29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,32829 (+328,29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для RE (RE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни RE зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для RE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку RE: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
RE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,42053, при цьому ціна подолала вузлову точку R2 — 0,4193. Наразі ціна перебуває у зоні продовження над центральним діапазоном 0,4054. Система скользящих середніх демонструє короткостроковий бичачий порядок, а MA та EMA одночасно сигнализують про покупки. Однак індикатори показують певну розбіжність: трендові індикатори вказують на зростання, тоді як осциляторні індикатори ще не підтвердили синхронного пробиття. Ринкова структура залишається в формі високого консолідаційного діапазону; після виходу ціни з центрального діапазону відсутнє повне повернення для підтвердження. MACD зафіксував сигнал «мертвого перетину», при цьому швидка й довга лінії розходяться вниз. RSI знаходиться в нейтральному діапазоні, а розподіл імпульсу демонструє розрізненість. Значення KDJ та StochRSI свідчать про потребу корекції після недавнього перекуплення. Відкриття полос Болінджера вказує на стабільність волатильності — немає екстремальних розширень чи звужень. Чітко видно стратифікацію швидких і довгих індикаторів: короткостроковий імпульс послаблюється, водночас середньостроковий тренд продовжує зростати. Сили биків і ведмедів утворюють тимчасовий баланс поблизу поточного рівня, відсутній односторонній рушійний фактор. Ближче до поточного рівня опорними рівнями є вузлова точка R2 — 0,4193, відстань до якої становить 0,00123. Перший нижній опір знаходиться на рівні R1 — 0,4117, відстань до цього рівня — 0,00883. Далі розташований центральний опір на рівні 0,4054, відстань до нього — 0,01513. Нижче розташований перший значний опір на рівні S1 — 0,3978, відстань до цього рівня — 0,02273. Угорі жодних помітних ближніх опорних рівнів немає, тому ціна перебуває у зоні локального максимуму.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна RE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Re Protocol — це децентралізована платформа, яка спрямовує капітал у стейблкоїнах до повністю забезпечених договорів перестрахування через ліцензовані страхові компанії. Користувачі розміщують стейблкоїни в Insurance Capital Layers (ICL), які розподіляють капітал між договорами перестрахування за моделлю квотного розподілу ризиків (quota-share reinsurance). У відповідь вкладники отримують прибутковість, сформовану з поєднання ончейн- і офчейн-джерел доходу, а також додаткового спреду, пов’язаного з токеном.
Щоб дізнатися більше про RE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
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|Оновлення в галузі
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