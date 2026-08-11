Сьогоднішня ціна RE

Поточна ціна RE (RE) сьогодні становить ₴ 0,42829, зі зміною 4,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RE до UAH становить ₴ 0,42829 за RE.

RE наразі посідає №291 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 68,36M, з циркуляційною пропозицією у 159,60M RE. Протягом останніх 24 годин RE торгувався між ₴ 0,3994 (мінімум) та ₴ 0,45284 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 26,551178015598925109, тоді як історичний мінімум — ₴ 17,689864540974083815.

У короткостроковій динаміці RE змінився на +2,93% за останню годину та на +8,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 308,09K.

Ринкова інформація щодо RE (RE)

Рейтинг No.291 Ринкова капіталізація ₴ 68,36M₴ 68,36M ₴ 68,36M Обсяг (за 24 год) ₴ 308,09K₴ 308,09K ₴ 308,09K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 428,29M₴ 428,29M ₴ 428,29M Циркуляційне постачання 159,60M 159,60M 159,60M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 15,96% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація RE — ₴ 68,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 308,09K. Циркуляційна пропозиція RE — 159,60M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 428,29M.