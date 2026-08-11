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Поточна ціна ONYXCOIN сьогодні становить 0,0030026 UAH. Ринкова капіталізація XCN становить 115 658 652,680176208379482 UAH. Відстежуйте оновлення цін XCN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ONYXCOIN сьогодні становить 0,0030026 UAH. Ринкова капіталізація XCN становить 115 658 652,680176208379482 UAH. Відстежуйте оновлення цін XCN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс ONYXCOIN (XCN)

Актуальна ціна 1 XCN до UAH:

₴0,134786714
₴0,134786714₴0,134786714
-2,04%1D
UAH
Графік ціни ONYXCOIN (XCN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ONYXCOIN

Поточна ціна ONYXCOIN (XCN) сьогодні становить ₴ 0,0030026, зі зміною 2,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCN до UAH становить ₴ 0,0030026 за XCN.

ONYXCOIN наразі посідає №151 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 115,66M, з циркуляційною пропозицією у 38,52B XCN. Протягом останніх 24 годин XCN торгувався між ₴ 0,0030026 (мінімум) та ₴ 0,0031134 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,2647864810548496344, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0315951337002619072.

У короткостроковій динаміці XCN змінився на -0,84% за останню годину та на -5,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,79K.

Ринкова інформація щодо ONYXCOIN (XCN)

No.151

₴ 115,66M
₴ 115,66M₴ 115,66M

₴ 4,79K
₴ 4,79K₴ 4,79K

₴ 206,86M
₴ 206,86M₴ 206,86M

38,52B
38,52B 38,52B

68 892 071 756,90897
68 892 071 756,90897 68 892 071 756,90897

48 402 432 357,48608639
48 402 432 357,48608639 48 402 432 357,48608639

55,91%

0,01%

ETH

Поточна ринкова капіталізація ONYXCOIN — ₴ 115,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,79K. Циркуляційна пропозиція XCN — 38,52B, зі загальною пропозицією 48402432357.48608639. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 206,86M.

Історія ціни ONYXCOIN у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0030026
₴ 0,0030026₴ 0,0030026
Мін. за 24 год
₴ 0,0031134
₴ 0,0031134₴ 0,0031134
Макс. за 24 год

₴ 0,0030026
₴ 0,0030026₴ 0,0030026

₴ 0,0031134
₴ 0,0031134₴ 0,0031134

₴ 8,2647864810548496344
₴ 8,2647864810548496344₴ 8,2647864810548496344

₴ 0,0315951337002619072
₴ 0,0315951337002619072₴ 0,0315951337002619072

-0,84%

-2,04%

-5,70%

-5,70%

Історія ціни ONYXCOIN (XCN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ONYXCOIN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00280691-2,04%
30 днів₴ -0,0008115-21,28%
60 днів₴ -0,0007848-20,73%
90 днів₴ -0,0021252-41,45%
Зміна ціни ONYXCOIN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XCN на ₴ -0,00280691 (-2,04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ONYXCOIN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0008115 (-21,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ONYXCOIN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XCN змінився на ₴ -0,0007848 (-20,73%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ONYXCOIN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0021252 (-41,45%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ONYXCOIN (XCN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ONYXCOIN зараз.

Аналіз для ONYXCOIN

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ONYXCOIN. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ONYXCOIN сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку XCN: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

XCN_USDT у періоді 4 годин працює між вузловою системою S1 та центральним рівнем. Текуща ціна 0,0030267 знаходиться вище підтримки S1 на рівні 0,003025. Між ціною та опорним рівнем центрального сопротивлення 0,003038 існує чіткий простір. Ринкова структура демонструє форму консолідації на низькому рівні. Сили биків і ведмедів зберігають рівновагу в досить вузькому діапазоні. Система середніх значень MA та EMA фіксує сигнали для покупки. Короткострокові трендові індикатори показують однаковий напрямок. MACD формував золоте перетинання, а енергія ринку демонструє початкову тенденцію до згортання. RSI перебуває в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори не демонструють помітного розбіжності. Волатильність залишається на поточному рівні, при цьому енергія ринку зосереджена переважно в короткострокових бичачих напрямках. Середньо- та довгострокові індикатори ще не досягли повної синхронізації та підтвердження. Близька нижня підтримка знаходиться на рівні S1 — 0,003025. Ця позиція віддалена від поточної ціни лише на 0,0000017. Близька верхня опора — центральний рівень сопротивлення 0,003038, який знаходиться на відстані 0,0000113 від поточної ціни. Далека опора, яка служить орієнтиром для сопротивлення, розташована на рівні R1 — 0,003045, а далека підтримка — на рівні S2 — 0,003018. Проміжки між ключовими рівнями досить компактні, тому коливання ціни обмежені рамками поточного вузлового діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ONYXCOIN?

Ціни ONYXCOIN (XCN) залежать від кількох ключових факторів:

Настрої ринку та довіра інвесторів сприяють попиту. Обсяг торгівлі та ліквідність впливають на стабільність цін. Тенденції біткоїна та загального крипторинку впливають на рух XCN. Оновлення розробки, партнерські угоди та прогрес у реалізації дорожньої карти формують його вартість. Лістинги на біржах підвищують доступність та можливості для торгівлі. Новини щодо регулювання впливають на настрої інвесторів. Токеноміка пропозиції та нагороди за стейкінг впливають на обіг.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ONYXCOIN?

Люди хочуть знати ціну ONYXCOIN (XCN) сьогодні для прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналізу ринку та визначення часу інвестування. Ціни у реальному часі допомагають оцінювати прибутковість, визначати можливості для покупки чи продажу, моніторити волатильність та приймати обґрунтовані фінансові рішення на динамічному крипторинку.

Прогноз ціни ONYXCOIN

Прогноз ціни ONYXCOIN (XCN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XCN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ONYXCOIN (XCN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ONYXCOIN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ONYXCOIN у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XCN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ONYXCOIN.

Як купити та інвестувати ONYXCOIN в Україна

Готові розпочати торгівлю з ONYXCOIN? Купівля XCN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ONYXCOIN. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ONYXCOIN (XCN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ONYXCOIN буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ONYXCOIN (XCN)

Що ви можете зробити з ONYXCOIN

Володіння ONYXCOIN відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Whitepaper

Ресурс ONYXCOIN

Щоб дізнатися більше про ONYXCOIN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтONYXCOIN
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про ONYXCOIN

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ONYXCOIN (XCN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ONYXCOIN

XCN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XCN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XCNUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ONYXCOIN (XCN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ONYXCOIN у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XCN/USDT
₴0,13489445
₴0,13489445₴0,13489445
-1,96%
1.57M (USDT)
XCN/USDC
₴0,13327841
₴0,13327841₴0,13327841
-2,27%
18.82M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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