Сьогоднішня ціна ONYXCOIN

Поточна ціна ONYXCOIN (XCN) сьогодні становить ₴ 0,0030026, зі зміною 2,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCN до UAH становить ₴ 0,0030026 за XCN.

ONYXCOIN наразі посідає №151 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 115,66M, з циркуляційною пропозицією у 38,52B XCN. Протягом останніх 24 годин XCN торгувався між ₴ 0,0030026 (мінімум) та ₴ 0,0031134 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,2647864810548496344, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0315951337002619072.

У короткостроковій динаміці XCN змінився на -0,84% за останню годину та на -5,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 4,79K.

Ринкова інформація щодо ONYXCOIN (XCN)

Рейтинг No.151 Ринкова капіталізація ₴ 115,66M₴ 115,66M ₴ 115,66M Обсяг (за 24 год) ₴ 4,79K₴ 4,79K ₴ 4,79K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 206,86M₴ 206,86M ₴ 206,86M Циркуляційне постачання 38,52B 38,52B 38,52B Максимальна пропозиція 68 892 071 756,90897 68 892 071 756,90897 68 892 071 756,90897 Загальна пропозиція 48 402 432 357,48608639 48 402 432 357,48608639 48 402 432 357,48608639 Коефіцієнт циркуляції 55,91% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ONYXCOIN — ₴ 115,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 4,79K. Циркуляційна пропозиція XCN — 38,52B, зі загальною пропозицією 48402432357.48608639. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 206,86M.