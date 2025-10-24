Що таке PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin — це мультичейн-стейблкоїн з надмірним забезпеченням, забезпечений філіппінським песо. Він призначений для швидких і недорогих грошових переказів, платежів ончейн та програмованих розрахунків на Філіппінах і в Південно-Східній Азії.

Люди також запитують: Інші запитання про PHT Stablecoin Скільки сьогодні коштує PHT Stablecoin (PHT)? Актуальна ціна PHT у USD становить 0,0172 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна PHT до USD? $ 0,0172 . Перегляньте Поточна ціна PHT до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація PHT Stablecoin? Ринкова капіталізація PHT — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція PHT? Циркуляційна пропозиція PHT — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) PHT? PHT досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PHT? Історична мінімальна ціна PHT становила -- USD . Який обсяг торгівлі PHT? Актуальний обсяг торгівлі PHT за 24 години — $ 5,66K USD . Чи підніметься ціна PHT цього року? PHT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PHT для поглибленого аналізу.

