Сьогоднішня ціна Atlético de Madrid

Поточна ціна Atlético de Madrid (ATM) сьогодні становить ₴ 1.5659, зі зміною 3.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ATM до UAH становить ₴ 1.5659 за ATM.

Atlético de Madrid наразі посідає №1004 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 13,25M, з циркуляційною пропозицією у 8,46M ATM. Протягом останніх 24 годин ATM торгувався між ₴ 1.4804 (мінімум) та ₴ 1.6426 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2,743.5119105009, тоді як історичний мінімум — ₴ 33.814588778444872961.

У короткостроковій динаміці ATM змінився на -1.77% за останню годину та на -0.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,32K.

Ринкова інформація щодо Atlético de Madrid (ATM)

Рейтинг No.1004 Ринкова капіталізація ₴ 13,25M₴ 13,25M ₴ 13,25M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,32K₴ 60,32K ₴ 60,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 15.66M₴ 15.66M ₴ 15.66M Циркуляційне постачання 8,46M 8,46M 8,46M Максимальна пропозиція 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Загальна пропозиція 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Коефіцієнт циркуляції 84.61% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація Atlético de Madrid — ₴ 13,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,32K. Циркуляційна пропозиція ATM — 8,46M, зі загальною пропозицією 10000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15.66M.