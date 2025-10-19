Актуальна ціна LAB сьогодні становить 0.17211 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LAB сьогодні становить 0.17211 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LAB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LAB на MEXC вже зараз.

Докладніше про LAB

Інформація про ціну LAB

Whitepaper LAB

Офіційний вебсайт LAB

Токеноміка LAB

Прогноз ціни LAB

Історія LAB

Посібник з купівлі LAB

Конвертація LAB у фіатну валюту

Спот LAB

Ф'ючерси LAB USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип LAB

Курс LAB (LAB)

Актуальна ціна 1 LAB до USD:

$0,17167
$0,17167$0,17167
-7,54%1D
USD
Графік ціни LAB (LAB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-19 21:48:49 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LAB (LAB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1557
$ 0,1557$ 0,1557
Мін. за 24 год
$ 0,23015
$ 0,23015$ 0,23015
Макс. за 24 год

$ 0,1557
$ 0,1557$ 0,1557

$ 0,23015
$ 0,23015$ 0,23015

$ 0,3786303389561445
$ 0,3786303389561445$ 0,3786303389561445

$ 0,07519297662311424
$ 0,07519297662311424$ 0,07519297662311424

-3,24%

-7,53%

+1 621,10%

+1 621,10%

Актуальна ціна LAB (LAB) становить $ 0,17211. За останні 24 години LAB торгувався між мінімумом у $ 0,1557 і максимумом у $ 0,23015, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LAB становить $ 0,3786303389561445, тоді як його історичний мінімум — $ 0,07519297662311424.

Що стосується короткострокових результатів, то LAB змінився на -3,24% за останню годину, -7,53% за 24 години та на +1 621,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LAB (LAB)

No.621

$ 39,65M
$ 39,65M$ 39,65M

$ 3,06M
$ 3,06M$ 3,06M

$ 172,11M
$ 172,11M$ 172,11M

230,40M
230,40M 230,40M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,04%

BSC

Поточна ринкова капіталізація LAB — $ 39,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,06M. Циркуляційна пропозиція LAB — 230,40M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,11M.

Історія ціни LAB (LAB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на LAB за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0139995-7,53%
30 днів$ +0,16211+1 621,10%
60 днів$ +0,16211+1 621,10%
90 днів$ +0,16211+1 621,10%
Зміна ціни LAB сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LAB на $ -0,0139995 (-7,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни LAB за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,16211 (+1 621,10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни LAB за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LAB змінився на $ +0,16211 (+1 621,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни LAB за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,16211 (+1 621,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для LAB (LAB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни LAB зараз.

Що таке LAB (LAB)

LAB — це мультичейн-інфраструктура для торгівлі, яка дає змогу будь-кому торгувати, запускати й аналізувати токени з неперевершеною швидкістю, точністю та контролем.

Проєкт LAB доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями LAB. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LAB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про LAB у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі LAB безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни LAB (USD)

Скільки коштуватиме LAB (LAB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LAB (LAB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LAB.

Перегляньте прогноз ціни LAB вже зараз!

Токеноміка LAB (LAB)

Розуміння токеноміки LAB (LAB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LAB зараз!

Як купити LAB (LAB)

Шукаєте як купити LAB? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати LAB на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LAB до місцевих валют

1 LAB (LAB) до VND
4 529,07465
1 LAB (LAB) до AUD
A$0,2633283
1 LAB (LAB) до GBP
0,1273614
1 LAB (LAB) до EUR
0,1462935
1 LAB (LAB) до USD
$0,17211
1 LAB (LAB) до MYR
RM0,7263042
1 LAB (LAB) до TRY
7,2062457
1 LAB (LAB) до JPY
¥25,8165
1 LAB (LAB) до ARS
ARS$242,7491073
1 LAB (LAB) до RUB
14,0131962
1 LAB (LAB) до INR
15,1491222
1 LAB (LAB) до IDR
Rp2 868,4988526
1 LAB (LAB) до PHP
10,0030332
1 LAB (LAB) до EGP
￡E.8,1769461
1 LAB (LAB) до BRL
R$0,929394
1 LAB (LAB) до CAD
C$0,240954
1 LAB (LAB) до BDT
21,0266787
1 LAB (LAB) до NGN
253,1015238
1 LAB (LAB) до COP
$664,51671
1 LAB (LAB) до ZAR
R.2,9878296
1 LAB (LAB) до UAH
7,2045246
1 LAB (LAB) до TZS
T.Sh.424,9619643
1 LAB (LAB) до VES
Bs34,59411
1 LAB (LAB) до CLP
$165,39771
1 LAB (LAB) до PKR
Rs48,8654712
1 LAB (LAB) до KZT
92,8808826
1 LAB (LAB) до THB
฿5,6486502
1 LAB (LAB) до TWD
NT$5,2717293
1 LAB (LAB) до AED
د.إ0,6316437
1 LAB (LAB) до CHF
Fr0,1359669
1 LAB (LAB) до HKD
HK$1,3372947
1 LAB (LAB) до AMD
֏66,296772
1 LAB (LAB) до MAD
.د.م1,5782487
1 LAB (LAB) до MXN
$3,1616607
1 LAB (LAB) до SAR
ريال0,6454125
1 LAB (LAB) до ETB
Br25,6564377
1 LAB (LAB) до KES
KSh22,2968505
1 LAB (LAB) до JOD
د.أ0,12202599
1 LAB (LAB) до PLN
0,6264804
1 LAB (LAB) до RON
лв0,7503996
1 LAB (LAB) до SEK
kr1,6264395
1 LAB (LAB) до BGN
лв0,2874237
1 LAB (LAB) до HUF
Ft57,7342995
1 LAB (LAB) до CZK
3,5867724
1 LAB (LAB) до KWD
د.ك0,05283777
1 LAB (LAB) до ILS
0,567963
1 LAB (LAB) до BOB
Bs1,1927223
1 LAB (LAB) до AZN
0,292587
1 LAB (LAB) до TJS
SM1,5920175
1 LAB (LAB) до GEL
0,464697
1 LAB (LAB) до AOA
Kz157,7543049
1 LAB (LAB) до BHD
.د.ب0,06505758
1 LAB (LAB) до BMD
$0,17211
1 LAB (LAB) до DKK
kr1,101504
1 LAB (LAB) до HNL
L4,5333774
1 LAB (LAB) до MUR
7,7501133
1 LAB (LAB) до NAD
$3,0102039
1 LAB (LAB) до NOK
kr1,7314266
1 LAB (LAB) до NZD
$0,2994714
1 LAB (LAB) до PAB
B/.0,17211
1 LAB (LAB) до PGK
K0,7349097
1 LAB (LAB) до QAR
ر.ق0,6282015
1 LAB (LAB) до RSD
дин.17,3073816
1 LAB (LAB) до UZS
soʻm2 098,9021032
1 LAB (LAB) до ALL
L14,2696401
1 LAB (LAB) до ANG
ƒ0,3080769
1 LAB (LAB) до AWG
ƒ0,309798
1 LAB (LAB) до BBD
$0,34422
1 LAB (LAB) до BAM
KM0,2874237
1 LAB (LAB) до BIF
Fr509,10138
1 LAB (LAB) до BND
$0,2220219
1 LAB (LAB) до BSD
$0,17211
1 LAB (LAB) до JMD
$27,7458531
1 LAB (LAB) до KHR
693,9905475
1 LAB (LAB) до KMF
Fr72,63042
1 LAB (LAB) до LAK
3 741,5216643
1 LAB (LAB) до LKR
රු52,2646437
1 LAB (LAB) до MDL
L2,8828425
1 LAB (LAB) до MGA
Ar768,3472308
1 LAB (LAB) до MOP
P1,3803222
1 LAB (LAB) до MVR
2,633283
1 LAB (LAB) до MWK
MK299,3216643
1 LAB (LAB) до MZN
MT10,9995501
1 LAB (LAB) до NPR
रु24,3122586
1 LAB (LAB) до PYG
1 229,20962
1 LAB (LAB) до RWF
Fr250,42005
1 LAB (LAB) до SBD
$1,4164653
1 LAB (LAB) до SCR
2,3906079
1 LAB (LAB) до SRD
$6,7828551
1 LAB (LAB) до SVC
$1,5094047
1 LAB (LAB) до SZL
L3,0084828
1 LAB (LAB) до TMT
m0,602385
1 LAB (LAB) до TND
د.ت0,50393808
1 LAB (LAB) до TTD
$1,170348
1 LAB (LAB) до UGX
Sh603,76188
1 LAB (LAB) до XAF
Fr96,72582
1 LAB (LAB) до XCD
$0,464697
1 LAB (LAB) до XOF
Fr96,72582
1 LAB (LAB) до XPF
Fr17,55522
1 LAB (LAB) до BWP
P2,3131584
1 LAB (LAB) до BZD
$0,3459411
1 LAB (LAB) до CVE
$16,281606
1 LAB (LAB) до DJF
Fr30,63558
1 LAB (LAB) до DOP
$10,9169373
1 LAB (LAB) до DZD
د.ج22,3071771
1 LAB (LAB) до FJD
$0,3906897
1 LAB (LAB) до GNF
Fr1 496,49645
1 LAB (LAB) до GTQ
Q1,3218048
1 LAB (LAB) до GYD
$36,1103991
1 LAB (LAB) до ISK
kr20,82531

Ресурс LAB

Щоб дізнатися більше про LAB, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLAB
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про LAB

Скільки сьогодні коштує LAB (LAB)?
Актуальна ціна LAB у USD становить 0,17211 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LAB до USD?
Поточна ціна LAB до USD — $ 0,17211. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LAB?
Ринкова капіталізація LAB — $ 39,65M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LAB?
Циркуляційна пропозиція LAB — 230,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LAB?
LAB досяг історичної максимальної ціни у 0,3786303389561445 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LAB?
Історична мінімальна ціна LAB становила 0,07519297662311424 USD.
Який обсяг торгівлі LAB?
Актуальний обсяг торгівлі LAB за 24 години — $ 3,06M USD.
Чи підніметься ціна LAB цього року?
LAB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LAB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-19 21:48:49 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LAB (LAB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-18 16:36:53Оновлення в галузі
Індекс страху і жадібності криптовалют наразі на рівні 23, все ще в зоні крайнього страху
10-18 09:33:00Оновлення в галузі
Глобальні ліквідації за 24 год зросли до $1,02 мільярда, Bitcoin досяг найнижчої ціни з початку липня
10-17 19:52:08Оновлення в галузі
Глобальний попит на уникнення ризиків зростає через проблеми з непрацюючими кредитами у двох банках США
10-17 14:38:57Оновлення в галузі
Криптовалютні акції США широко падають, MSTR знизився на 4,35%, казначейська акція SOL HSDT впала на 36,49%
10-17 08:10:00Оновлення в галузі
Дохідність Bitcoin у жовтні цього року тимчасово повідомляється на рівні -4,74%, тоді як попередня історична середня дохідність становила 21,89%
10-17 04:42:12Оновлення в галузі
За останні 24 години глобальні ліквідації перевищили $500 мільйонів, переважно лонг позиції

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор LAB до USD

Сума

LAB
LAB
USD
USD

1 LAB = 0,17211 USD

Торгувати LAB

LAB/USDT
$0,17167
$0,17167$0,17167
-7,70%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --