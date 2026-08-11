Сьогоднішня ціна Superform

Поточна ціна Superform (SUPERFORM) сьогодні становить ₴ 0,0578, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUPERFORM до UAH становить ₴ 0,0578 за SUPERFORM.

Superform наразі посідає №870 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 11,09M, з циркуляційною пропозицією у 191,88M SUPERFORM. Протягом останніх 24 годин SUPERFORM торгувався між ₴ 0,05504 (мінімум) та ₴ 0,05834 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,461702552771626102, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2395992629832948943.

У короткостроковій динаміці SUPERFORM змінився на -0,35% за останню годину та на -8,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,26K.

Ринкова інформація щодо Superform (SUPERFORM)

Рейтинг No.870 Ринкова капіталізація ₴ 11,09M₴ 11,09M ₴ 11,09M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,26K₴ 57,26K ₴ 57,26K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 57,80M₴ 57,80M ₴ 57,80M Циркуляційне постачання 191,88M 191,88M 191,88M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 19,18% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Superform — ₴ 11,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,26K. Циркуляційна пропозиція SUPERFORM — 191,88M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 57,80M.