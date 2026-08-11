Сьогоднішня ціна Toko Token

Поточна ціна Toko Token (TKO) сьогодні становить ₴ 0,05272, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TKO до UAH становить ₴ 0,05272 за TKO.

Toko Token наразі посідає №1013 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,94M, з циркуляційною пропозицією у 169,60M TKO. Протягом останніх 24 годин TKO торгувався між ₴ 0,0518 (мінімум) та ₴ 0,0539 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 223,9718115195, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,9903552840819727277.

У короткостроковій динаміці TKO змінився на -0,06% за останню годину та на +9,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,27K.

Ринкова інформація щодо Toko Token (TKO)

Рейтинг No.1013 Ринкова капіталізація ₴ 8,94M₴ 8,94M ₴ 8,94M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,27K₴ 55,27K ₴ 55,27K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 26,36M₴ 26,36M ₴ 26,36M Циркуляційне постачання 169,60M 169,60M 169,60M Максимальна пропозиція 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Загальна пропозиція 495 268 640,66 495 268 640,66 495 268 640,66 Коефіцієнт циркуляції 33,91% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Toko Token — ₴ 8,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,27K. Циркуляційна пропозиція TKO — 169,60M, зі загальною пропозицією 495268640.66. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 26,36M.