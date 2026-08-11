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Поточна ціна Toko Token сьогодні становить 0,05272 UAH. Ринкова капіталізація TKO становить 8 941 075,1363373326416 UAH. Відстежуйте оновлення цін TKO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Toko Token сьогодні становить 0,05272 UAH. Ринкова капіталізація TKO становить 8 941 075,1363373326416 UAH. Відстежуйте оновлення цін TKO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TKO

Інформація про ціну TKO

Що таке TKO

Whitepaper TKO

Офіційний вебсайт TKO

Токеноміка TKO

Прогноз ціни TKO

Історія TKO

Посібник з купівлі TKO

Конвертація TKO у фіатну валюту

Спот TKO

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Курс Toko Token (TKO)

Актуальна ціна 1 TKO до UAH:

₴2,3666008
₴2,3666008₴2,3666008
-0,35%1D
UAH
Графік ціни Toko Token (TKO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Toko Token

Поточна ціна Toko Token (TKO) сьогодні становить ₴ 0,05272, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TKO до UAH становить ₴ 0,05272 за TKO.

Toko Token наразі посідає №1013 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,94M, з циркуляційною пропозицією у 169,60M TKO. Протягом останніх 24 годин TKO торгувався між ₴ 0,0518 (мінімум) та ₴ 0,0539 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 223,9718115195, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,9903552840819727277.

У короткостроковій динаміці TKO змінився на -0,06% за останню годину та на +9,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,27K.

Ринкова інформація щодо Toko Token (TKO)

No.1013

₴ 8,94M
₴ 8,94M₴ 8,94M

₴ 55,27K
₴ 55,27K₴ 55,27K

₴ 26,36M
₴ 26,36M₴ 26,36M

169,60M
169,60M 169,60M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

495 268 640,66
495 268 640,66 495 268 640,66

33,91%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Toko Token — ₴ 8,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,27K. Циркуляційна пропозиція TKO — 169,60M, зі загальною пропозицією 495268640.66. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 26,36M.

Історія ціни Toko Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0518
₴ 0,0518₴ 0,0518
Мін. за 24 год
₴ 0,0539
₴ 0,0539₴ 0,0539
Макс. за 24 год

₴ 0,0518
₴ 0,0518₴ 0,0518

₴ 0,0539
₴ 0,0539₴ 0,0539

₴ 223,9718115195
₴ 223,9718115195₴ 223,9718115195

₴ 1,9903552840819727277
₴ 1,9903552840819727277₴ 1,9903552840819727277

-0,06%

-0,35%

+9,28%

+9,28%

Історія ціни Toko Token (TKO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Toko Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0083122-0,35%
30 днів₴ +0,00699+15,28%
60 днів₴ +0,00216+4,27%
90 днів₴ -0,01116-17,48%
Зміна ціни Toko Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TKO на ₴ -0,0083122 (-0,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Toko Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00699 (+15,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Toko Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TKO змінився на ₴ +0,00216 (+4,27%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Toko Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01116 (-17,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Toko Token (TKO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Toko Token зараз.

Аналіз для Toko Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Toko Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Toko Token?

Ціну TKO впливають кілька ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у сфері криптовалют
2. Результати роботи біржі Tokocrypto та рівень прийняття користувачами
3. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
4. Регуляторні зміни в Індонезії та на глобальному рівні
5. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів
6. Корисність токена та нагороди за стекінг
7. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
8. Динаміка пропозиції та спалювання токенів
9. Патерни технічного аналізу
10. Спекуляції інвесторів та активність «китів»

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Toko Token?

Люди хочуть знати ціну TKO сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, визначення оптимального часу для розміщення замовлень на покупку/продаж, управління портфелем та оцінка ризиків. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися ринковими коливаннями, відстежувати результати інвестицій та визначати точки входу/виходу зі згоди.

Прогноз ціни Toko Token

Прогноз ціни Toko Token (TKO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TKO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Toko Token (TKO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Toko Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Toko Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TKO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Toko Token.

Як купити та інвестувати Toko Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Toko Token? Купівля TKO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Toko Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Toko Token (TKO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Toko Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Toko Token (TKO)

Що ви можете зробити з Toko Token

Володіння Toko Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Toko Token (TKO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Toko Token (TKO)

Платформу Tokocrypto було запущено у вересні 2018 року, і до листопада того ж року вона стала першою організацією, зареєстрованою в Індонезійському агентстві з регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами (BAPPEBTI). Останній проєкт Tokocrypto, TKO, є першою індонезійською криптовалютою, яка пропонує унікальну модель гібридного токена.

Ресурс Toko Token

Щоб дізнатися більше про Toko Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтToko Token
Оглядач блокчейну

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Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemYZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Toko Token (TKO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Toko Token

TKO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TKO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TKOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Toko Token (TKO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Toko Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TKO/USDT
₴2,365703
₴2,365703₴2,365703
-0,37%
1.05M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TKO до UAH

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TKO
TKO
UAH
UAH

1 TKO = 2,3666008 UAH