Сьогоднішня ціна Aether Network

Поточна ціна Aether Network (AET) сьогодні становить ₴ 0,0162, зі зміною 15,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AET до UAH становить ₴ 0,0162 за AET.

Aether Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AET. Протягом останніх 24 годин AET торгувався між ₴ 0,0111 (мінімум) та ₴ 0,028 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AET змінився на -5,27% за останню годину та на -79,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 729,70K.

Ринкова інформація щодо Aether Network (AET)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 729,70K₴ 729,70K ₴ 729,70K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 16,20M₴ 16,20M ₴ 16,20M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Aether Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 729,70K. Циркуляційна пропозиція AET — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,20M.