Що таке METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games ─ це платформа GameFi на основі блокчейну, розроблена для того, щоб радикально змінити ігрову галузь, інтегрувавши криптовалютні винагороди та реальне володіння ігровими активами. Побудована на основі Binance Smart Chain (BSC), Metania Games забезпечує децентралізований і корисний ігровий досвід.

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Прогноз курсу METANIA GAMES

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METANIA до місцевих валют

1 METANIA до VND ₫ 876,8158 1 METANIA до AUD A$ 0,0506464 1 METANIA до GBP ￡ 0,0243236 1 METANIA до EUR € 0,0286552 1 METANIA до USD $ 0,03332 1 METANIA до MYR RM 0,1412768 1 METANIA до TRY ₺ 1,3114752 1 METANIA до JPY ¥ 4,8087424 1 METANIA до RUB ₽ 2,6196184 1 METANIA до INR ₹ 2,86552 1 METANIA до IDR Rp 546,2294208 1 METANIA до KRW ₩ 45,2715508 1 METANIA до PHP ₱ 1,8785816 1 METANIA до EGP ￡E. 1,6746632 1 METANIA до BRL R$ 0,18326 1 METANIA до CAD C$ 0,044982 1 METANIA до BDT ৳ 4,0730368 1 METANIA до NGN ₦ 51,419424 1 METANIA до UAH ₴ 1,384446 1 METANIA до VES Bs 3,39864 1 METANIA до PKR Rs 9,4282272 1 METANIA до KZT ₸ 17,078166 1 METANIA до THB ฿ 1,079568 1 METANIA до TWD NT$ 0,9809408 1 METANIA до AED د.إ 0,1222844 1 METANIA до CHF Fr 0,0269892 1 METANIA до HKD HK$ 0,2612288 1 METANIA до MAD .د.م 0,303212 1 METANIA до MXN $ 0,6304144

Ресурс METANIA GAMES

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