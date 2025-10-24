Актуальна ціна Trusta.AI сьогодні становить 0.05222 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Trusta.AI сьогодні становить 0.05222 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TA на MEXC вже зараз.

Курс Trusta.AI (TA)

Актуальна ціна 1 TA до USD:

$0,0521
$0,0521$0,0521
-1,36%1D
USD
Графік ціни Trusta.AI (TA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Trusta.AI (TA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04776
$ 0,04776$ 0,04776
Мін. за 24 год
$ 0,05635
$ 0,05635$ 0,05635
Макс. за 24 год

$ 0,04776
$ 0,04776$ 0,04776

$ 0,05635
$ 0,05635$ 0,05635

--
----

--
----

-0,99%

-1,35%

+0,36%

+0,36%

Актуальна ціна Trusta.AI (TA) становить $ 0,05222. За останні 24 години TA торгувався між мінімумом у $ 0,04776 і максимумом у $ 0,05635, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TA змінився на -0,99% за останню годину, -1,35% за 24 години та на +0,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Trusta.AI (TA)

--
----

$ 251,23K
$ 251,23K$ 251,23K

$ 52,22M
$ 52,22M$ 52,22M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

LINEA

Поточна ринкова капіталізація Trusta.AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 251,23K. Циркуляційна пропозиція TA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,22M.

Історія ціни Trusta.AI (TA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Trusta.AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0007183-1,35%
30 днів$ -0,01626-23,75%
60 днів$ +0,00402+8,34%
90 днів$ -0,03288-38,64%
Зміна ціни Trusta.AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TA на $ -0,0007183 (-1,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Trusta.AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01626 (-23,75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Trusta.AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TA змінився на $ +0,00402 (+8,34%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Trusta.AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,03288 (-38,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Trusta.AI (TA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Trusta.AI зараз.

Що таке Trusta.AI (TA)

В епоху штучного інтелекту Trusta.AI прагне створити надійну мережу ідентифікації як для штучного інтелекту, так і для криптовалюти, встановивши універсальну систему кредитування для всіх форм інтелекту — людського та штучного.

Проєкт Trusta.AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Trusta.AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Trusta.AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Trusta.AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Trusta.AI (USD)

Скільки коштуватиме Trusta.AI (TA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Trusta.AI (TA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Trusta.AI.

Перегляньте прогноз ціни Trusta.AI вже зараз!

Токеноміка Trusta.AI (TA)

Розуміння токеноміки Trusta.AI (TA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TA зараз!

Як купити Trusta.AI (TA)

Шукаєте як купити Trusta.AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Trusta.AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TA до місцевих валют

1 Trusta.AI (TA) до VND
1 374,1693
1 Trusta.AI (TA) до AUD
A$0,0798966
1 Trusta.AI (TA) до GBP
0,039165
1 Trusta.AI (TA) до EUR
0,0449092
1 Trusta.AI (TA) до USD
$0,05222
1 Trusta.AI (TA) до MYR
RM0,2203684
1 Trusta.AI (TA) до TRY
2,195851
1 Trusta.AI (TA) до JPY
¥7,93744
1 Trusta.AI (TA) до ARS
ARS$77,4772474
1 Trusta.AI (TA) до RUB
4,2512302
1 Trusta.AI (TA) до INR
4,582305
1 Trusta.AI (TA) до IDR
Rp870,3329852
1 Trusta.AI (TA) до PHP
3,0606142
1 Trusta.AI (TA) до EGP
￡E.2,4851498
1 Trusta.AI (TA) до BRL
R$0,2809436
1 Trusta.AI (TA) до CAD
C$0,073108
1 Trusta.AI (TA) до BDT
6,381284
1 Trusta.AI (TA) до NGN
76,233367
1 Trusta.AI (TA) до COP
$203,984375
1 Trusta.AI (TA) до ZAR
R.0,9049726
1 Trusta.AI (TA) до UAH
2,1822738
1 Trusta.AI (TA) до TZS
T.Sh.129,9003832
1 Trusta.AI (TA) до VES
Bs11,07064
1 Trusta.AI (TA) до CLP
$49,40012
1 Trusta.AI (TA) до PKR
Rs14,7427504
1 Trusta.AI (TA) до KZT
28,0296072
1 Trusta.AI (TA) до THB
฿1,7117716
1 Trusta.AI (TA) до TWD
NT$1,608376
1 Trusta.AI (TA) до AED
د.إ0,1916474
1 Trusta.AI (TA) до CHF
Fr0,0412538
1 Trusta.AI (TA) до HKD
HK$0,4057494
1 Trusta.AI (TA) до AMD
֏19,9234966
1 Trusta.AI (TA) до MAD
.د.م0,4819906
1 Trusta.AI (TA) до MXN
$0,960848
1 Trusta.AI (TA) до SAR
ريال0,195825
1 Trusta.AI (TA) до ETB
Br7,8857422
1 Trusta.AI (TA) до KES
KSh6,7290692
1 Trusta.AI (TA) до JOD
د.أ0,03702398
1 Trusta.AI (TA) до PLN
0,1900808
1 Trusta.AI (TA) до RON
лв0,2282014
1 Trusta.AI (TA) до SEK
kr0,4903458
1 Trusta.AI (TA) до BGN
лв0,0877296
1 Trusta.AI (TA) до HUF
Ft17,5527086
1 Trusta.AI (TA) до CZK
1,0934868
1 Trusta.AI (TA) до KWD
د.ك0,01597932
1 Trusta.AI (TA) до ILS
0,1718038
1 Trusta.AI (TA) до BOB
Bs0,3597958
1 Trusta.AI (TA) до AZN
0,088774
1 Trusta.AI (TA) до TJS
SM0,4819906
1 Trusta.AI (TA) до GEL
0,1415162
1 Trusta.AI (TA) до AOA
Kz47,7766002
1 Trusta.AI (TA) до BHD
.د.ب0,01963472
1 Trusta.AI (TA) до BMD
$0,05222
1 Trusta.AI (TA) до DKK
kr0,3357746
1 Trusta.AI (TA) до HNL
L1,3676418
1 Trusta.AI (TA) до MUR
2,3770544
1 Trusta.AI (TA) до NAD
$0,9044504
1 Trusta.AI (TA) до NOK
kr0,5211556
1 Trusta.AI (TA) до NZD
$0,0903406
1 Trusta.AI (TA) до PAB
B/.0,05222
1 Trusta.AI (TA) до PGK
K0,2198462
1 Trusta.AI (TA) до QAR
ر.ق0,1895586
1 Trusta.AI (TA) до RSD
дин.5,2705646
1 Trusta.AI (TA) до UZS
soʻm629,1564818
1 Trusta.AI (TA) до ALL
L4,344704
1 Trusta.AI (TA) до ANG
ƒ0,0934738
1 Trusta.AI (TA) до AWG
ƒ0,093996
1 Trusta.AI (TA) до BBD
$0,10444
1 Trusta.AI (TA) до BAM
KM0,0877296
1 Trusta.AI (TA) до BIF
Fr153,57902
1 Trusta.AI (TA) до BND
$0,0673638
1 Trusta.AI (TA) до BSD
$0,05222
1 Trusta.AI (TA) до JMD
$8,357811
1 Trusta.AI (TA) до KHR
209,7186532
1 Trusta.AI (TA) до KMF
Fr22,14128
1 Trusta.AI (TA) до LAK
1 135,2173686
1 Trusta.AI (TA) до LKR
රු15,8049052
1 Trusta.AI (TA) до MDL
L0,8835624
1 Trusta.AI (TA) до MGA
Ar233,1247016
1 Trusta.AI (TA) до MOP
P0,4167156
1 Trusta.AI (TA) до MVR
0,798966
1 Trusta.AI (TA) до MWK
MK90,345822
1 Trusta.AI (TA) до MZN
MT3,3373802
1 Trusta.AI (TA) до NPR
रु7,3196774
1 Trusta.AI (TA) до PYG
367,73324
1 Trusta.AI (TA) до RWF
Fr75,66678
1 Trusta.AI (TA) до SBD
$0,4292484
1 Trusta.AI (TA) до SCR
0,7211582
1 Trusta.AI (TA) до SRD
$2,0726118
1 Trusta.AI (TA) до SVC
$0,4553584
1 Trusta.AI (TA) до SZL
L0,9039282
1 Trusta.AI (TA) до TMT
m0,18277
1 Trusta.AI (TA) до TND
د.ت0,1530046
1 Trusta.AI (TA) до TTD
$0,3530072
1 Trusta.AI (TA) до UGX
Sh181,93448
1 Trusta.AI (TA) до XAF
Fr29,45208
1 Trusta.AI (TA) до XCD
$0,140994
1 Trusta.AI (TA) до XOF
Fr29,45208
1 Trusta.AI (TA) до XPF
Fr5,32644
1 Trusta.AI (TA) до BWP
P0,6981814
1 Trusta.AI (TA) до BZD
$0,10444
1 Trusta.AI (TA) до CVE
$4,955678
1 Trusta.AI (TA) до DJF
Fr9,24294
1 Trusta.AI (TA) до DOP
$3,3253696
1 Trusta.AI (TA) до DZD
د.ج6,8136656
1 Trusta.AI (TA) до FJD
$0,1195838
1 Trusta.AI (TA) до GNF
Fr450,1364
1 Trusta.AI (TA) до GTQ
Q0,3989608
1 Trusta.AI (TA) до GYD
$10,8946586
1 Trusta.AI (TA) до ISK
kr6,37084

Ресурс Trusta.AI

Щоб дізнатися більше про Trusta.AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTrusta.AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Trusta.AI

Скільки сьогодні коштує Trusta.AI (TA)?
Актуальна ціна TA у USD становить 0,05222 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TA до USD?
Поточна ціна TA до USD — $ 0,05222. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Trusta.AI?
Ринкова капіталізація TA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TA?
Циркуляційна пропозиція TA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TA?
TA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TA?
Історична мінімальна ціна TA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TA?
Актуальний обсяг торгівлі TA за 24 години — $ 251,23K USD.
Чи підніметься ціна TA цього року?
TA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:25:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trusta.AI (TA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

