Сьогоднішня ціна AEON

Поточна ціна AEON (AEON) сьогодні становить ₴ 0.05347, зі зміною 3.09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AEON до UAH становить ₴ 0.05347 за AEON.

AEON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,05M, з циркуляційною пропозицією у 188,00M AEON. Протягом останніх 24 годин AEON торгувався між ₴ 0.05249 (мінімум) та ₴ 0.05653 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AEON змінився на -0.25% за останню годину та на -21.83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 164,66K.

Ринкова інформація щодо AEON (AEON)

Ринкова капіталізація ₴ 10,05M₴ 10,05M ₴ 10,05M Обсяг (за 24 год) ₴ 164,66K₴ 164,66K ₴ 164,66K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 53.47M₴ 53.47M ₴ 53.47M Циркуляційне постачання 188,00M 188,00M 188,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 18.80% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація AEON — ₴ 10,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 164,66K. Циркуляційна пропозиція AEON — 188,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 53.47M.