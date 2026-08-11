Сьогоднішня ціна ELIS

Поточна ціна ELIS (XLS) сьогодні становить ₴ 0,010999, зі зміною 8,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XLS до UAH становить ₴ 0,010999 за XLS.

ELIS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XLS. Протягом останніх 24 годин XLS торгувався між ₴ 0,0101 (мінімум) та ₴ 0,01293 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XLS змінився на +8,89% за останню годину та на +6,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,30K.

Ринкова інформація щодо ELIS (XLS)

Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 5,30K₴ 5,30K ₴ 5,30K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,20M₴ 2,20M ₴ 2,20M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Загальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація ELIS — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,30K. Циркуляційна пропозиція XLS — 0,00, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,20M.