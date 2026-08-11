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Поточна ціна ELIS сьогодні становить 0,010999 UAH. Ринкова капіталізація XLS становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін XLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ELIS сьогодні становить 0,010999 UAH. Ринкова капіталізація XLS становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін XLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XLS

Інформація про ціну XLS

Що таке XLS

Whitepaper XLS

Офіційний вебсайт XLS

Токеноміка XLS

Прогноз ціни XLS

Історія XLS

Посібник з купівлі XLS

Конвертація XLS у фіатну валюту

Спот XLS

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Логотип ELIS

Курс ELIS (XLS)

Актуальна ціна 1 XLS до UAH:

₴0,49374511
₴0,49374511₴0,49374511
+8,89%1D
UAH
Графік ціни ELIS (XLS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:37:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ELIS

Поточна ціна ELIS (XLS) сьогодні становить ₴ 0,010999, зі зміною 8,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XLS до UAH становить ₴ 0,010999 за XLS.

ELIS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 XLS. Протягом останніх 24 годин XLS торгувався між ₴ 0,0101 (мінімум) та ₴ 0,01293 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XLS змінився на +8,89% за останню годину та на +6,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 5,30K.

Ринкова інформація щодо ELIS (XLS)

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 5,30K
₴ 5,30K₴ 5,30K

₴ 2,20M
₴ 2,20M₴ 2,20M

0,00
0,00 0,00

200 000 000
200 000 000 200 000 000

200 000 000
200 000 000 200 000 000

0,00%

NONE

Поточна ринкова капіталізація ELIS — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 5,30K. Циркуляційна пропозиція XLS — 0,00, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,20M.

Історія ціни ELIS у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0101
₴ 0,0101₴ 0,0101
Мін. за 24 год
₴ 0,01293
₴ 0,01293₴ 0,01293
Макс. за 24 год

₴ 0,0101
₴ 0,0101₴ 0,0101

₴ 0,01293
₴ 0,01293₴ 0,01293

--
----

--
----

+8,89%

+8,89%

+6,52%

+6,52%

Історія ціни ELIS (XLS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ELIS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,04031035+8,89%
30 днів₴ +0,000949+9,44%
60 днів₴ -0,005051-31,48%
90 днів₴ -0,004126-27,28%
Зміна ціни ELIS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XLS на ₴ +0,04031035 (+8,89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ELIS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000949 (+9,44%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ELIS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XLS змінився на ₴ -0,005051 (-31,48%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ELIS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,004126 (-27,28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ELIS (XLS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ELIS зараз.

Аналіз для ELIS

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ELIS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни ELIS?

Ціну ELIS (XLS) впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Регуляторні зміни та новини щодо зобов’язань у сфері відповідності
5. Технічні розробки та оновлення платформи
6. Оголошення про партнерства та показники прийняття.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ELIS?

Люди хочуть знати ціну ELIS(XLS) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки чи продажу, відстеження результатів інвестицій та оцінювання ринкових тенденцій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни ELIS

Прогноз ціни ELIS (XLS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XLS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ELIS (XLS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ELIS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ELIS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XLS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ELIS.

Як купити та інвестувати ELIS в Україна

Готові розпочати торгівлю з ELIS? Купівля XLS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ELIS. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ELIS (XLS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ELIS буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ELIS (XLS)

Що ви можете зробити з ELIS

Володіння ELIS відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля ELIS (XLS) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке ELIS (XLS)

ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.

Ресурс ELIS

Щоб дізнатися більше про ELIS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтELIS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ELIS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:37:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ELIS (XLS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ELIS

XLS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XLS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XLSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ELIS (XLS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ELIS у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XLS/USDT
₴0,49356555
₴0,49356555₴0,49356555
+8,85%
422.27K (USDT)

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up

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₴20,043385₴20,043385

+346,50%

DAPPOS

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DOS

₴23,7719484
₴23,7719484₴23,7719484

+959,12%

The Toad Pepe

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TOAD

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₴0,6935505₴0,6935505

+23,30%

AurumX

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UMX

₴7,941041
₴7,941041₴7,941041

-12,38%

ZKcandy

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ZAY

₴165,186222
₴165,186222₴165,186222

+104,30%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

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+959,12%

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TradingRazor

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₴0,4044589
₴0,4044589₴0,4044589

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₴0,08937599₴0,08937599

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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