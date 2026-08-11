Курс Based (BASED)
Поточна ціна Based (BASED) сьогодні становить ₴ 0,0748, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BASED до UAH становить ₴ 0,0748 за BASED.
Based наразі посідає №774 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,58M, з циркуляційною пропозицією у 235,00M BASED. Протягом останніх 24 годин BASED торгувався між ₴ 0,07203 (мінімум) та ₴ 0,08081 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 14,097497965178183184, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,254205177563810729.
У короткостроковій динаміці BASED змінився на -0,46% за останню годину та на -0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 392,09K.
No.774
23,50%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Based — ₴ 17,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 392,09K. Циркуляційна пропозиція BASED — 235,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 74,80M.
-0,46%
+1,42%
-0,81%
-0,81%
Відстежуйте зміни ціни на Based за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0469939
|+1,42%
|30 днів
|₴ -0,02869
|-27,73%
|60 днів
|₴ +0,00583
|+8,45%
|90 днів
|₴ -0,0338
|-31,13%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BASED на ₴ +0,0469939 (+1,42%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,02869 (-27,73%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BASED змінився на ₴ +0,00583 (+8,45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0338 (-31,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Based (BASED)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Based зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Based. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BASED: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
BASED_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,0755, при цьому ціна знаходиться вище центрального діапазону — 0,07469. Наразі ціна пробила опір R1 на рівні 0,07538 і перебуває у високому діапазоні між R1 та R2. Система скользящих середніх демонструє бичачий розташування, а MA та EMA сигнализують про покупки. Цінова структура зберігається вище центрального діапазону, а система ключових рівнів показує обмеження простору вгору через R2. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», а швидка й довга лінії продемонстрували розбіжність. RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних станів перекупленості чи перепроданості. Значення KDJ та StochRSI свідчать про розпорошення короткострокової кінетики, відсутність домінуючої тенденції в одному напрямку. Волатильність залишається стабільною, а відкриття полос Болінджера звужується, що вказує на вступ ринку в фазу коливань та консолідації. У поточному ціновому діапазоні спостерігається рівновага між биками та ведмедями, без явного одностороннього руху. Ближче до ціни ключовий опір знаходиться на рівні R2 — 0,07575, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,00025. Перший нижній опорний рівень (S1) розташований на позначці 0,07538, відстань до якого становить близько 0,00012. Далекий міцний опорний рівень знаходиться в центральному діапазоні — 0,07469, відстань до нього становить близько 0,00081. Наступний другорядний опорний рівень S1 розташований на позначці 0,07432, є вторинним орієнтиром для спадного тренду.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Based потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Based — це фінансовий суперзастосунок, побудований на Hyperliquid, який дозволяє користувачам торгувати криптовалютою, акціями та товарами з єдиного інтерфейсу, поповнювати акаунти безпосередньо з банківських рахунків або кредитних карток, та також витрачати кошти в більш ніж 100 млн торгових точок по всьому світу за допомогою картки Visa Platinum, яка конвертується в точці продажу без необхідності окремого виходу на ринок. Платформа працює в у браузері, на iOS, Android та має клієнт для ПК з одним акаунтом і включає такі функції, як кураторські Launchpool для раннього доступу до проєктів та гаманці на основі штучного інтелекту для автономної торгівлі та моніторингу ризиків.
Щоб дізнатися більше про Based, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
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|Оновлення в галузі
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