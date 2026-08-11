Сьогоднішня ціна Based

Поточна ціна Based (BASED) сьогодні становить ₴ 0,0748, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BASED до UAH становить ₴ 0,0748 за BASED.

Based наразі посідає №774 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,58M, з циркуляційною пропозицією у 235,00M BASED. Протягом останніх 24 годин BASED торгувався між ₴ 0,07203 (мінімум) та ₴ 0,08081 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 14,097497965178183184, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,254205177563810729.

У короткостроковій динаміці BASED змінився на -0,46% за останню годину та на -0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 392,09K.

Ринкова інформація щодо Based (BASED)

Рейтинг No.774 Ринкова капіталізація ₴ 17,58M₴ 17,58M ₴ 17,58M Обсяг (за 24 год) ₴ 392,09K₴ 392,09K ₴ 392,09K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 74,80M₴ 74,80M ₴ 74,80M Циркуляційне постачання 235,00M 235,00M 235,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 23,50% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Based — ₴ 17,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 392,09K. Циркуляційна пропозиція BASED — 235,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 74,80M.