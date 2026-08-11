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Поточна ціна Based сьогодні становить 0,0748 UAH. Ринкова капіталізація BASED становить 17 578 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін BASED до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Based сьогодні становить 0,0748 UAH. Ринкова капіталізація BASED становить 17 578 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін BASED до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BASED

Інформація про ціну BASED

Що таке BASED

Whitepaper BASED

Офіційний вебсайт BASED

Токеноміка BASED

Прогноз ціни BASED

Історія BASED

Посібник з купівлі BASED

Конвертація BASED у фіатну валюту

Спот BASED

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Курс Based (BASED)

Актуальна ціна 1 BASED до UAH:

₴3,3564253
₴3,3564253₴3,3564253
+1,42%1D
UAH
Графік ціни Based (BASED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Based

Поточна ціна Based (BASED) сьогодні становить ₴ 0,0748, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BASED до UAH становить ₴ 0,0748 за BASED.

Based наразі посідає №774 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,58M, з циркуляційною пропозицією у 235,00M BASED. Протягом останніх 24 годин BASED торгувався між ₴ 0,07203 (мінімум) та ₴ 0,08081 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 14,097497965178183184, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,254205177563810729.

У короткостроковій динаміці BASED змінився на -0,46% за останню годину та на -0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 392,09K.

Ринкова інформація щодо Based (BASED)

No.774

₴ 17,58M
₴ 17,58M₴ 17,58M

₴ 392,09K
₴ 392,09K₴ 392,09K

₴ 74,80M
₴ 74,80M₴ 74,80M

235,00M
235,00M 235,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,50%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Based — ₴ 17,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 392,09K. Циркуляційна пропозиція BASED — 235,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 74,80M.

Історія ціни Based у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,07203
₴ 0,07203₴ 0,07203
Мін. за 24 год
₴ 0,08081
₴ 0,08081₴ 0,08081
Макс. за 24 год

₴ 0,07203
₴ 0,07203₴ 0,07203

₴ 0,08081
₴ 0,08081₴ 0,08081

₴ 14,097497965178183184
₴ 14,097497965178183184₴ 14,097497965178183184

₴ 2,254205177563810729
₴ 2,254205177563810729₴ 2,254205177563810729

-0,46%

+1,42%

-0,81%

-0,81%

Історія ціни Based (BASED) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Based за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0469939+1,42%
30 днів₴ -0,02869-27,73%
60 днів₴ +0,00583+8,45%
90 днів₴ -0,0338-31,13%
Зміна ціни Based сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BASED на ₴ +0,0469939 (+1,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Based за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,02869 (-27,73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Based за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BASED змінився на ₴ +0,00583 (+8,45%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Based за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0338 (-31,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Based (BASED)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Based зараз.

Аналіз для Based

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Based. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Based сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BASED: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BASED_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,0755, при цьому ціна знаходиться вище центрального діапазону — 0,07469. Наразі ціна пробила опір R1 на рівні 0,07538 і перебуває у високому діапазоні між R1 та R2. Система скользящих середніх демонструє бичачий розташування, а MA та EMA сигнализують про покупки. Цінова структура зберігається вище центрального діапазону, а система ключових рівнів показує обмеження простору вгору через R2. Індикатор MACD сформував «мертве перетинання», а швидка й довга лінії продемонстрували розбіжність. RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних станів перекупленості чи перепроданості. Значення KDJ та StochRSI свідчать про розпорошення короткострокової кінетики, відсутність домінуючої тенденції в одному напрямку. Волатильність залишається стабільною, а відкриття полос Болінджера звужується, що вказує на вступ ринку в фазу коливань та консолідації. У поточному ціновому діапазоні спостерігається рівновага між биками та ведмедями, без явного одностороннього руху. Ближче до ціни ключовий опір знаходиться на рівні R2 — 0,07575, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,00025. Перший нижній опорний рівень (S1) розташований на позначці 0,07538, відстань до якого становить близько 0,00012. Далекий міцний опорний рівень знаходиться в центральному діапазоні — 0,07469, відстань до нього становить близько 0,00081. Наступний другорядний опорний рівень S1 розташований на позначці 0,07432, є вторинним орієнтиром для спадного тренду.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Based

Прогноз ціни Based (BASED) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BASED у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Based (BASED) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Based потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Based у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BASED на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Based.

Як купити та інвестувати Based в Україна

Готові розпочати торгівлю з Based? Купівля BASED на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Based. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Based (BASED).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Based буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Based (BASED)

Що ви можете зробити з Based

Володіння Based відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Based (BASED) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Based (BASED)

Based — це фінансовий суперзастосунок, побудований на Hyperliquid, який дозволяє користувачам торгувати криптовалютою, акціями та товарами з єдиного інтерфейсу, поповнювати акаунти безпосередньо з банківських рахунків або кредитних карток, та також витрачати кошти в більш ніж 100 млн торгових точок по всьому світу за допомогою картки Visa Platinum, яка конвертується в точці продажу без необхідності окремого виходу на ринок. Платформа працює в у браузері, на iOS, Android та має клієнт для ПК з одним акаунтом і включає такі функції, як кураторські Launchpool для раннього доступу до проєктів та гаманці на основі штучного інтелекту для автономної торгівлі та моніторингу ризиків.

Ресурс Based

Щоб дізнатися більше про Based, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBased
Оглядач блокчейну

Категорія :

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Based (BASED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Based

BASED USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BASED з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BASEDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Based (BASED) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Based у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BASED/USDT
₴3,3730346
₴3,3730346₴3,3730346
+2,02%
5.15M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BASED = 3,357772 UAH