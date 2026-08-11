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Поточна ціна MicroVisionChain сьогодні становить 0,013948 UAH. Ринкова капіталізація SPACEMVC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SPACEMVC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MicroVisionChain сьогодні становить 0,013948 UAH. Ринкова капіталізація SPACEMVC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SPACEMVC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPACEMVC

Інформація про ціну SPACEMVC

Що таке SPACEMVC

Whitepaper SPACEMVC

Офіційний вебсайт SPACEMVC

Токеноміка SPACEMVC

Прогноз ціни SPACEMVC

Історія SPACEMVC

Посібник з купівлі SPACEMVC

Конвертація SPACEMVC у фіатну валюту

Спот SPACEMVC

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Курс MicroVisionChain (SPACEMVC)

Актуальна ціна 1 SPACEMVC до UAH:

₴0,62612572
₴0,62612572₴0,62612572
+1,02%1D
UAH
Графік ціни MicroVisionChain (SPACEMVC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:16:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MicroVisionChain

Поточна ціна MicroVisionChain (SPACEMVC) сьогодні становить ₴ 0,013948, зі зміною 1,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPACEMVC до UAH становить ₴ 0,013948 за SPACEMVC.

MicroVisionChain наразі посідає №4207 за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SPACEMVC. Протягом останніх 24 годин SPACEMVC торгувався між ₴ 0,013798 (мінімум) та ₴ 0,014605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 686,38247138539182146, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3422257187188624343.

У короткостроковій динаміці SPACEMVC змінився на 0,00% за останню годину та на -18,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,94K.

Ринкова інформація щодо MicroVisionChain (SPACEMVC)

No.4207

--
----

₴ 52,94K
₴ 52,94K₴ 52,94K

₴ 292,91K
₴ 292,91K₴ 292,91K

--
----

21 000 000
21 000 000 21 000 000

21 000 000
21 000 000 21 000 000

SPACE

Поточна ринкова капіталізація MicroVisionChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,94K. Циркуляційна пропозиція SPACEMVC — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 292,91K.

Історія ціни MicroVisionChain у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,013798
₴ 0,013798₴ 0,013798
Мін. за 24 год
₴ 0,014605
₴ 0,014605₴ 0,014605
Макс. за 24 год

₴ 0,013798
₴ 0,013798₴ 0,013798

₴ 0,014605
₴ 0,014605₴ 0,014605

₴ 1 686,38247138539182146
₴ 1 686,38247138539182146₴ 1 686,38247138539182146

₴ 0,3422257187188624343
₴ 0,3422257187188624343₴ 0,3422257187188624343

0,00%

+1,02%

-18,84%

-18,84%

Історія ціни MicroVisionChain (SPACEMVC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на MicroVisionChain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,006322+1,02%
30 днів₴ -0,000422-2,94%
60 днів₴ -0,016572-54,30%
90 днів₴ -0,029802-68,12%
Зміна ціни MicroVisionChain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPACEMVC на ₴ +0,006322 (+1,02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MicroVisionChain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000422 (-2,94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MicroVisionChain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPACEMVC змінився на ₴ -0,016572 (-54,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MicroVisionChain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,029802 (-68,12%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MicroVisionChain (SPACEMVC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MicroVisionChain зараз.

Аналіз для MicroVisionChain

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MicroVisionChain. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни MicroVisionChain?

Ціни MicroVisionChain (SPACEMVC) залежать від декількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до блокчейн-геймінгових проектів.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми.
4. Загальні тренди на ринку криптовалют та кореляція з Біткойном.
5. Корисність токена у рамках екосистеми MicroVisionChain.
6. Динаміка попиту та пропозиції.
7. Регуляторні новини, що впливають на геймінгові токени.
8. Прийняття токена спільнотою та зростання кількості користувачів.
9. Технічні розробки та прогрес у реалізації дорожньої карти.
10. Загальний рівень ризикової готовності до альткоїнів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну MicroVisionChain?

Люди хочуть знати ціну MicroVisionChain (SPACEMVC) на сьогоднішній день з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, аналіз ринку та обчислення прибутку/збитків. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам виявляти можливості для покупки/продажу та оцінювати ринкові тенденції.

Прогноз ціни MicroVisionChain

Прогноз ціни MicroVisionChain (SPACEMVC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPACEMVC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MicroVisionChain (SPACEMVC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MicroVisionChain потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MicroVisionChain у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPACEMVC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MicroVisionChain.

Як купити та інвестувати MicroVisionChain в Україна

Готові розпочати торгівлю з MicroVisionChain? Купівля SPACEMVC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MicroVisionChain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MicroVisionChain (SPACEMVC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і MicroVisionChain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі MicroVisionChain (SPACEMVC)

Що ви можете зробити з MicroVisionChain

Володіння MicroVisionChain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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Купівля MicroVisionChain (SPACEMVC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке MicroVisionChain (SPACEMVC)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

Ресурс MicroVisionChain

Щоб дізнатися більше про MicroVisionChain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMicroVisionChain
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MicroVisionChain

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:16:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MicroVisionChain (SPACEMVC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MicroVisionChain

SPACEMVC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SPACEMVC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SPACEMVCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках MicroVisionChain (SPACEMVC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MicroVisionChain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SPACEMVC/USDT
₴0,62742753
₴0,62742753₴0,62742753
+1,26%
3.81M (USDT)

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₴0,76313₴0,76313

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SPACEMVC = 0,62612572 UAH