Сьогоднішня ціна MicroVisionChain

Поточна ціна MicroVisionChain (SPACEMVC) сьогодні становить ₴ 0,013948, зі зміною 1,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPACEMVC до UAH становить ₴ 0,013948 за SPACEMVC.

MicroVisionChain наразі посідає №4207 за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SPACEMVC. Протягом останніх 24 годин SPACEMVC торгувався між ₴ 0,013798 (мінімум) та ₴ 0,014605 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 686,38247138539182146, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3422257187188624343.

У короткостроковій динаміці SPACEMVC змінився на 0,00% за останню годину та на -18,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,94K.

Ринкова інформація щодо MicroVisionChain (SPACEMVC)

Рейтинг No.4207 Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 52,94K₴ 52,94K ₴ 52,94K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 292,91K₴ 292,91K ₴ 292,91K Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Загальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публічний блокчейн SPACE

Поточна ринкова капіталізація MicroVisionChain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,94K. Циркуляційна пропозиція SPACEMVC — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 292,91K.