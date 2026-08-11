Курс Banana Gun (BANANA)
Поточна ціна Banana Gun (BANANA) сьогодні становить ₴ 3,722, зі зміною 2,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BANANA до UAH становить ₴ 3,722 за BANANA.
Banana Gun наразі посідає №901 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,92M, з циркуляційною пропозицією у 4,01M BANANA. Протягом останніх 24 годин BANANA торгувався між ₴ 3,61 (мінімум) та ₴ 3,773 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3.532,6383992532189435, тоді як історичний мінімум — ₴ 124,722328527173250005.
У короткостроковій динаміці BANANA змінився на +0,26% за останню годину та на +7,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,32K.
No.901
40,08%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Banana Gun — ₴ 14,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,32K. Циркуляційна пропозиція BANANA — 4,01M, зі загальною пропозицією 8402893.46593683. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 37,22M.
+0,26%
+2,58%
+7,41%
+7,41%
Відстежуйте зміни ціни на Banana Gun за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +4,21581
|+2,58%
|30 днів
|₴ +0,327
|+9,63%
|60 днів
|₴ +0,799
|+27,33%
|90 днів
|₴ -0,526
|-12,39%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BANANA на ₴ +4,21581 (+2,58%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,327 (+9,63%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BANANA змінився на ₴ +0,799 (+27,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,526 (-12,39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Banana Gun (BANANA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Banana Gun зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Banana Gun. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку BANANA: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
Банан-ЮСДТ на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 3,60, перебуваючи вище центрального рівня 3,526. Ціна подолала опір R1 на рівні 3,5429 і досягла зони R2 близько 3,5540. Бичача структура переважає. Система ключових рівнів показує, що простір вгору відкритий аж до рівня 3,5540. Унизу підтримка повернулася до центрального рівня 3,526 та до рівня S1 — 3,5149. Ринок перебуває у формуванні високого коливання та консолідації. Короткострокова група середніх ліній сигналізує про покупки, розташувавшись у сприятливому порядку. Індикатор MACD сформував золоте перетинання, а енергія руху орієнтована у бичачому напрямку. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, при цьому швидкі та повільні лінії не демонструють крайнього дивергенції. Волатильність зберігається в поточному діапазоні. Купівельний тиск зосереджений на локальному таймфреймі, тоді як продажі поки не змогли суттєво протистояти. Технічні індикатори взаємно підтверджують короткострокову тенденцію до зростання. Найближчий ключовий опір знаходиться на рівні 3,5540 (R2), що відстає від поточної ціни приблизно на 1,5%. Наступний опір — на рівні 3,5429 (R1). Найближча ключова підтримка розташована на рівні 3,5260 (центральний рівень), що відстає від поточної ціни приблизно на 2,0%. Наступна підтримка — на рівні 3,5149 (S1). Далека опорна точка для довгострокового аналізу — 3,4979 (S2).
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Banana Gun потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|02-01 01:12:00
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