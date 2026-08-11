Сьогоднішня ціна Banana Gun

Поточна ціна Banana Gun (BANANA) сьогодні становить ₴ 3,722, зі зміною 2,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BANANA до UAH становить ₴ 3,722 за BANANA.

Banana Gun наразі посідає №901 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,92M, з циркуляційною пропозицією у 4,01M BANANA. Протягом останніх 24 годин BANANA торгувався між ₴ 3,61 (мінімум) та ₴ 3,773 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3.532,6383992532189435, тоді як історичний мінімум — ₴ 124,722328527173250005.

У короткостроковій динаміці BANANA змінився на +0,26% за останню годину та на +7,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,32K.

Ринкова інформація щодо Banana Gun (BANANA)

Рейтинг No.901 Ринкова капіталізація ₴ 14,92M₴ 14,92M ₴ 14,92M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,32K₴ 55,32K ₴ 55,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 37,22M₴ 37,22M ₴ 37,22M Циркуляційне постачання 4,01M 4,01M 4,01M Максимальна пропозиція 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Загальна пропозиція 8.402.893,46593683 8.402.893,46593683 8.402.893,46593683 Коефіцієнт циркуляції 40,08% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Banana Gun — ₴ 14,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,32K. Циркуляційна пропозиція BANANA — 4,01M, зі загальною пропозицією 8402893.46593683. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 37,22M.