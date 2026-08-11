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Поточна ціна Banana Gun сьогодні становить 3,722 UAH. Ринкова капіталізація BANANA становить 14.920.503,23169163246 UAH. Відстежуйте оновлення цін BANANA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Banana Gun сьогодні становить 3,722 UAH. Ринкова капіталізація BANANA становить 14.920.503,23169163246 UAH. Відстежуйте оновлення цін BANANA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BANANA

Інформація про ціну BANANA

Що таке BANANA

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Офіційний вебсайт BANANA

Токеноміка BANANA

Прогноз ціни BANANA

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Курс Banana Gun (BANANA)

Актуальна ціна 1 BANANA до UAH:

₴167,61926
₴167,61926₴167,61926
+2,58%1D
UAH
Графік ціни Banana Gun (BANANA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:57:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Banana Gun

Поточна ціна Banana Gun (BANANA) сьогодні становить ₴ 3,722, зі зміною 2,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BANANA до UAH становить ₴ 3,722 за BANANA.

Banana Gun наразі посідає №901 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 14,92M, з циркуляційною пропозицією у 4,01M BANANA. Протягом останніх 24 годин BANANA торгувався між ₴ 3,61 (мінімум) та ₴ 3,773 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3.532,6383992532189435, тоді як історичний мінімум — ₴ 124,722328527173250005.

У короткостроковій динаміці BANANA змінився на +0,26% за останню годину та на +7,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,32K.

Ринкова інформація щодо Banana Gun (BANANA)

No.901

₴ 14,92M
₴ 14,92M₴ 14,92M

₴ 55,32K
₴ 55,32K₴ 55,32K

₴ 37,22M
₴ 37,22M₴ 37,22M

4,01M
4,01M 4,01M

10.000.000
10.000.000 10.000.000

8.402.893,46593683
8.402.893,46593683 8.402.893,46593683

40,08%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Banana Gun — ₴ 14,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,32K. Циркуляційна пропозиція BANANA — 4,01M, зі загальною пропозицією 8402893.46593683. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 37,22M.

Історія ціни Banana Gun у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 3,61
₴ 3,61₴ 3,61
Мін. за 24 год
₴ 3,773
₴ 3,773₴ 3,773
Макс. за 24 год

₴ 3,61
₴ 3,61₴ 3,61

₴ 3,773
₴ 3,773₴ 3,773

₴ 3.532,6383992532189435
₴ 3.532,6383992532189435₴ 3.532,6383992532189435

₴ 124,722328527173250005
₴ 124,722328527173250005₴ 124,722328527173250005

+0,26%

+2,58%

+7,41%

+7,41%

Історія ціни Banana Gun (BANANA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Banana Gun за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +4,21581+2,58%
30 днів₴ +0,327+9,63%
60 днів₴ +0,799+27,33%
90 днів₴ -0,526-12,39%
Зміна ціни Banana Gun сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BANANA на ₴ +4,21581 (+2,58%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Banana Gun за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,327 (+9,63%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Banana Gun за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BANANA змінився на ₴ +0,799 (+27,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Banana Gun за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,526 (-12,39%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Banana Gun (BANANA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Banana Gun зараз.

Аналіз для Banana Gun

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Banana Gun. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Banana Gun сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BANANA: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

Банан-ЮСДТ на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 3,60, перебуваючи вище центрального рівня 3,526. Ціна подолала опір R1 на рівні 3,5429 і досягла зони R2 близько 3,5540. Бичача структура переважає. Система ключових рівнів показує, що простір вгору відкритий аж до рівня 3,5540. Унизу підтримка повернулася до центрального рівня 3,526 та до рівня S1 — 3,5149. Ринок перебуває у формуванні високого коливання та консолідації. Короткострокова група середніх ліній сигналізує про покупки, розташувавшись у сприятливому порядку. Індикатор MACD сформував золоте перетинання, а енергія руху орієнтована у бичачому напрямку. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, при цьому швидкі та повільні лінії не демонструють крайнього дивергенції. Волатильність зберігається в поточному діапазоні. Купівельний тиск зосереджений на локальному таймфреймі, тоді як продажі поки не змогли суттєво протистояти. Технічні індикатори взаємно підтверджують короткострокову тенденцію до зростання. Найближчий ключовий опір знаходиться на рівні 3,5540 (R2), що відстає від поточної ціни приблизно на 1,5%. Наступний опір — на рівні 3,5429 (R1). Найближча ключова підтримка розташована на рівні 3,5260 (центральний рівень), що відстає від поточної ціни приблизно на 2,0%. Наступна підтримка — на рівні 3,5149 (S1). Далека опорна точка для довгострокового аналізу — 3,4979 (S2).

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Banana Gun?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Banana Gun (BANANA):

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Корисність токенів у рамках екосистеми Banana Gun.
4. Прийняття спільнотою та зростання кількості користувачів.
5. Оголошення про партнерства та розвиток платформи.
6. Динаміка пропозиції та структура токеноміки.
7. Загальні умови ринку DeFi.
8. Новини щодо регулювання, які впливають на мем-токени.
9. Активність у соціальних мережах та згадки від інфлюенсерів.
10. Конкуренція з подібними проектами.

Ці фактори разом формують цінову волатильність, характерну для криптовалют з невеликою капіталізацією.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Banana Gun?

Люди хочуть знати ціну Banana Gun (BANANA) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, обчислення прибутку та збитків, а також оновлення інформації про результати своїх інвестицій. Активні трейдери потребують цін у реальному часі, щоб ефективно реалізовувати свої стратегії.

Прогноз ціни Banana Gun

Прогноз ціни Banana Gun (BANANA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BANANA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Banana Gun (BANANA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Banana Gun потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Banana Gun у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BANANA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Banana Gun.

Як купити та інвестувати Banana Gun в Україна

Готові розпочати торгівлю з Banana Gun? Купівля BANANA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Banana Gun. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Banana Gun (BANANA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Banana Gun буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Banana Gun (BANANA)

Що ви можете зробити з Banana Gun

Володіння Banana Gun відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Ресурс Banana Gun

Щоб дізнатися більше про Banana Gun, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBanana Gun
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

Люди також запитують: Інші запитання про Banana Gun

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:57:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Banana Gun (BANANA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Banana Gun

BANANA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BANANA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BANANAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Banana Gun (BANANA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Banana Gun у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BANANA/USDT
₴166,9908
₴166,9908₴166,9908
+2,28%
15.00K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BANANA = 167,08058 UAH