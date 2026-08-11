Сьогоднішня ціна Capinfra

Поточна ціна Capinfra (CAPINFRA) сьогодні становить ₴ 0,0948, зі зміною 0,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CAPINFRA до UAH становить ₴ 0,0948 за CAPINFRA.

Capinfra наразі посідає №3838 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 CAPINFRA. Протягом останніх 24 годин CAPINFRA торгувався між ₴ 0,09413 (мінімум) та ₴ 0,09597 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 30,567691984204237142, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,73248126058406498363.

У короткостроковій динаміці CAPINFRA змінився на +0,07% за останню годину та на +0,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 81,16K.

Ринкова інформація щодо Capinfra (CAPINFRA)

Рейтинг No.3838 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 81,16K₴ 81,16K ₴ 81,16K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 18,96M₴ 18,96M ₴ 18,96M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Загальна пропозиція 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Capinfra — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 81,16K. Циркуляційна пропозиція CAPINFRA — 0,00, зі загальною пропозицією 200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18,96M.