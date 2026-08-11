Сьогоднішня ціна Capybobo

Поточна ціна Capybobo (PYBOBO) сьогодні становить ₴ 0,0007356, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PYBOBO до UAH становить ₴ 0,0007356 за PYBOBO.

Capybobo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PYBOBO. Протягом останніх 24 годин PYBOBO торгувався між ₴ 0,0007332 (мінімум) та ₴ 0,0007464 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PYBOBO змінився на -0,26% за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 51,15K.

Ринкова інформація щодо Capybobo (PYBOBO)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 51,15K₴ 51,15K ₴ 51,15K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 73,56M₴ 73,56M ₴ 73,56M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація Capybobo — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 51,15K. Циркуляційна пропозиція PYBOBO — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 73,56M.