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Поточна ціна HeyElsa сьогодні становить 0,05867 UAH. Ринкова капіталізація ELSA становить 14 998 789,19018 UAH. Відстежуйте оновлення цін ELSA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна HeyElsa сьогодні становить 0,05867 UAH. Ринкова капіталізація ELSA становить 14 998 789,19018 UAH. Відстежуйте оновлення цін ELSA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ELSA

Інформація про ціну ELSA

Що таке ELSA

Whitepaper ELSA

Офіційний вебсайт ELSA

Токеноміка ELSA

Прогноз ціни ELSA

Історія ELSA

Посібник з купівлі ELSA

Конвертація ELSA у фіатну валюту

Спот ELSA

Ф'ючерси ELSA USDT-M

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Курс HeyElsa (ELSA)

Актуальна ціна 1 ELSA до UAH:

₴2,6314518
₴2,6314518₴2,6314518
-1,37%1D
UAH
Графік ціни HeyElsa (ELSA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна HeyElsa

Поточна ціна HeyElsa (ELSA) сьогодні становить ₴ 0,05867, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELSA до UAH становить ₴ 0,05867 за ELSA.

HeyElsa наразі посідає №894 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,00M, з циркуляційною пропозицією у 255,65M ELSA. Протягом останніх 24 годин ELSA торгувався між ₴ 0,05808 (мінімум) та ₴ 0,06181 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,695668845791291335, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,8672547776985957439.

У короткостроковій динаміці ELSA змінився на -1,93% за останню годину та на +3,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,65K.

Ринкова інформація щодо HeyElsa (ELSA)

No.894

₴ 15,00M
₴ 15,00M₴ 15,00M

₴ 133,65K
₴ 133,65K₴ 133,65K

₴ 58,67M
₴ 58,67M₴ 58,67M

255,65M
255,65M 255,65M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,56%

BASE

Поточна ринкова капіталізація HeyElsa — ₴ 15,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,65K. Циркуляційна пропозиція ELSA — 255,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 58,67M.

Історія ціни HeyElsa у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,05808
₴ 0,05808₴ 0,05808
Мін. за 24 год
₴ 0,06181
₴ 0,06181₴ 0,06181
Макс. за 24 год

₴ 0,05808
₴ 0,05808₴ 0,05808

₴ 0,06181
₴ 0,06181₴ 0,06181

₴ 18,695668845791291335
₴ 18,695668845791291335₴ 18,695668845791291335

₴ 1,8672547776985957439
₴ 1,8672547776985957439₴ 1,8672547776985957439

-1,93%

-1,37%

+3,21%

+3,21%

Історія ціни HeyElsa (ELSA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на HeyElsa за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0365516-1,37%
30 днів₴ +0,0035+6,34%
60 днів₴ +0,01304+28,57%
90 днів₴ -0,01644-21,89%
Зміна ціни HeyElsa сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ELSA на ₴ -0,0365516 (-1,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни HeyElsa за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0035 (+6,34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни HeyElsa за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ELSA змінився на ₴ +0,01304 (+28,57%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни HeyElsa за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01644 (-21,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для HeyElsa (ELSA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни HeyElsa зараз.

Аналіз для HeyElsa

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для HeyElsa. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд HeyElsa сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ELSA: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ELSA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.05831上方，当前价格为0.05902，紧邻R1阻力位0.0591。价格位于枢纽体系的上半区，短期结构呈现震荡偏多形态。均线组与EMA组尚未发出明确的买入信号，表明趋势延续性尚待确认。目前价位距离S2支撑0.05701较远，主要交易区间集中在中枢与R1之间。 MACD指标形成金叉，多头动能开始积聚。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，市场情绪保持平衡。KDJ与StochRSI指标数值显示短线波动率维持常态，快慢指标方向基本一致。布林带开口状态平稳，价格沿中轨向上轨试探，未见明显的单边爆发迹象。动能分布较为分散，缺乏集中放量推动。 近端关键阻力位于R1的0.0591，距离现价仅0.00008，突破后将测试R2的0.05961。下方首要支撑为中枢0.05831，距离现价0.00071。次级支撑位于S1的0.0578，远端参考S2的0.05701。交易者需密切关注价格在R1附近的滞留时间及成交量变化情况。

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни HeyElsa?

Прізвище Ельзи (ELSA) визначається кількома ключовими факторами:

Настрої ринку та довіра інвесторів формують попит. Обсяг торгівлі та ліквідність впливають на стабільність ціни. Прогрес у розробці та оновлення проекту впливають на його оцінку. Загальні тренди на ринку криптовалют також впливають на рух цін ELSA.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну HeyElsa?

Люди хочуть знати ціну HeyElsa (ELSA) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, виявлення можливостей на ринку та точне планування часу для покупки/продажу. Дані про ціни у реальному часі допомагають інвесторам оцінювати волатильність, ринкові тенденції, а також потенційні прибутки чи збитки.

Прогноз ціни HeyElsa

Прогноз ціни HeyElsa (ELSA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ELSA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни HeyElsa (ELSA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна HeyElsa потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне HeyElsa у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ELSA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни HeyElsa.

Як купити та інвестувати HeyElsa в Україна

Готові розпочати торгівлю з HeyElsa? Купівля ELSA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити HeyElsa. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі HeyElsa (ELSA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і HeyElsa буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі HeyElsa (ELSA)

Що ви можете зробити з HeyElsa

Володіння HeyElsa відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке HeyElsa (ELSA)

HeyElsa — це платформа для виконання ончейн-операцій на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам взаємодіяти з криптовалютою та DeFi за допомогою природної мови. Перетворюючи наміри користувача на безпечні, наскрізні блокчейн-транзакції, HeyElsa абстрагує технічну складність між блокчейнами та протоколами, роблячи торгівлю, мости, стейкінг та автоматизацію безперебійними, безпечними та доступними як для звичайних користувачів, так і для досвідчених трейдерів.

Ресурс HeyElsa

Щоб дізнатися більше про HeyElsa, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHeyElsa
Оглядач блокчейну

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AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HeyElsa (ELSA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про HeyElsa

ELSA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ELSA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ELSAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках HeyElsa (ELSA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги HeyElsa у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ELSA/USDT
₴2,6417765
₴2,6417765₴2,6417765
-0,99%
2.24M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ELSA = 2,6336963 UAH