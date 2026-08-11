Сьогоднішня ціна HeyElsa

Поточна ціна HeyElsa (ELSA) сьогодні становить ₴ 0,05867, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELSA до UAH становить ₴ 0,05867 за ELSA.

HeyElsa наразі посідає №894 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,00M, з циркуляційною пропозицією у 255,65M ELSA. Протягом останніх 24 годин ELSA торгувався між ₴ 0,05808 (мінімум) та ₴ 0,06181 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,695668845791291335, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,8672547776985957439.

У короткостроковій динаміці ELSA змінився на -1,93% за останню годину та на +3,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,65K.

Ринкова інформація щодо HeyElsa (ELSA)

Рейтинг No.894 Ринкова капіталізація ₴ 15,00M₴ 15,00M ₴ 15,00M Обсяг (за 24 год) ₴ 133,65K₴ 133,65K ₴ 133,65K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 58,67M₴ 58,67M ₴ 58,67M Циркуляційне постачання 255,65M 255,65M 255,65M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 25,56% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація HeyElsa — ₴ 15,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,65K. Циркуляційна пропозиція ELSA — 255,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 58,67M.