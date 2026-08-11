Курс HeyElsa (ELSA)
Поточна ціна HeyElsa (ELSA) сьогодні становить ₴ 0,05867, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ELSA до UAH становить ₴ 0,05867 за ELSA.
HeyElsa наразі посідає №894 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,00M, з циркуляційною пропозицією у 255,65M ELSA. Протягом останніх 24 годин ELSA торгувався між ₴ 0,05808 (мінімум) та ₴ 0,06181 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,695668845791291335, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,8672547776985957439.
У короткостроковій динаміці ELSA змінився на -1,93% за останню годину та на +3,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 133,65K.
No.894
25,56%
BASE
Поточна ринкова капіталізація HeyElsa — ₴ 15,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 133,65K. Циркуляційна пропозиція ELSA — 255,65M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 58,67M.
-1,93%
-1,37%
+3,21%
+3,21%
Відстежуйте зміни ціни на HeyElsa за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0365516
|-1,37%
|30 днів
|₴ +0,0035
|+6,34%
|60 днів
|₴ +0,01304
|+28,57%
|90 днів
|₴ -0,01644
|-21,89%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ELSA на ₴ -0,0365516 (-1,37%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0035 (+6,34%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ELSA змінився на ₴ +0,01304 (+28,57%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01644 (-21,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для HeyElsa (ELSA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни HeyElsa зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для HeyElsa. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ELSA: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
ELSA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.05831上方，当前价格为0.05902，紧邻R1阻力位0.0591。价格位于枢纽体系的上半区，短期结构呈现震荡偏多形态。均线组与EMA组尚未发出明确的买入信号，表明趋势延续性尚待确认。目前价位距离S2支撑0.05701较远，主要交易区间集中在中枢与R1之间。 MACD指标形成金叉，多头动能开始积聚。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，市场情绪保持平衡。KDJ与StochRSI指标数值显示短线波动率维持常态，快慢指标方向基本一致。布林带开口状态平稳，价格沿中轨向上轨试探，未见明显的单边爆发迹象。动能分布较为分散，缺乏集中放量推动。 近端关键阻力位于R1的0.0591，距离现价仅0.00008，突破后将测试R2的0.05961。下方首要支撑为中枢0.05831，距离现价0.00071。次级支撑位于S1的0.0578，远端参考S2的0.05701。交易者需密切关注价格在R1附近的滞留时间及成交量变化情况。
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна HeyElsa потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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